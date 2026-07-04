Бугунги аниқ прогноз: кейинги босқичга қайси терма жамоалар чиқади?

·0·Спорт
Бугунги аниқ прогноз: кейинги босқичга қайси терма жамоалар чиқади?

1, 2 ва 3 июль кунлари ўтказилган плей-офф баҳсларидаги кетма-кет 9 та прогнозимиз тўғри чиқди. Энди навбат ЖЧ-2026 1/8 финалининг дастлабки икки учрашувига — Канада — Марокаш ва Парагвай — Франция баҳсларига.

Футболда 100 фоиз кафолат бўлмайди — тўп думалоқ, VAR эса баъзан алоҳида сценарий ёзади. Аммо жамоаларнинг ҳозирги ҳолати, рақиблар даражаси ва таркиб имкониятларини ҳисобга олсак, бугунги танловимиз аниқ: Марокаш ва Франция кейинги босқичга чиқади.

Канада — Марокаш: африкаликлар тажрибаси ҳал қилади

Канада 1/16 финалда Жанубий Африка Республикасини 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Бироқ жамоа ҳал қилувчи голни учрашув охиридагина киритди ва навбатдаги рақиб анча юқори даражада.

Марокаш эса кучли Нидерландияни пенальтилар сериясида мусобақадан чиқарди. Жамоа турнир давомида мураккаброқ рақибларга қарши ўйнади ва ҳимоядаги интизоми, техник футболчилари ҳамда тезкор қарши ҳужумлари билан ажралиб турибди. Букмекерлик бозорида ҳам Марокаш кейинги босқичга чиқиш учун яққол фаворит ҳисобланмоқда.

Канаданинг юқори прессинги ва шиддатли футболи Марокашга айрим муаммолар туғдириши мумкин. Аммо Ашраф Ҳакими, Браим Диас ва Исмоил Сайбари каби футболчиларга эга жамоа босимдан чиқиш ва бўш ҳудудлардан фойдаланишни яхши билади.

Прогнозимиз: Марокаш кейинги босқичга чиқади.
Тахминий ҳисоб: Канада 1:2 Марокаш
Ишонч даражаси: 72 фоиз

Парагвай — Франция: сенсация бу сафар такрорланмайди

Парагвай 1/16 финалда Германияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, катта сенсацияга муаллифлик қилди. Жамоа ҳимояда тартибли ҳаракат қилади, курашдан қочмайди ва ўйинни пенальтиларгача олиб боришга тайёр.

Бироқ Франция ҳозиргача мусобақанинг энг ишончли жамоаларидан бири бўлиб турибди. Дидье Дешам шогирдлари гуруҳдаги барча учрашувларда ғалаба қозонди ва 1/16 финалда Швецияни 3:0 ҳисобида енгди. Килиан Мбаппе, Усмон Дембеле ва Майкл Олисе иштирокидаги ҳужум чизиғи Парагвай ҳимояси учун жуда оғир синов бўлади.

Орельен Тчуамени жароҳат сабаб учрашувни ўтказиб юборади, уни Ману Коне алмаштириши кутилмоқда. Аммо Франция захира ўриндиғининг чуқурлиги бу йўқотишни сезилмас даражада қоплаш имконини беради.

Парагвайнинг Германияга қарши ғалабасини камситиб бўлмайди. Шунга қарамай, жамоанинг ҳужумда яратаётган хавфли вазиятлари кам ва Францияга қарши фақат ҳимояланиш етарли бўлмаслиги мумкин. Бозор баҳоларида ҳам французлар мутлақ фаворит сифатида кўрсатилган.

Прогнозимиз: Франция асосий вақтда ғалаба қозонади.
Тахминий ҳисоб: Парагвай 0:2 Франция
Ишонч даражаси: 88 фоиз

Бугун ишонч билдирадиган жамоаларимиз

Марокаш — чорак финалга чиқади.
Франция — чорак финалга чиқади.

Энг хавфсиз танлов — икки жамоанинг кейинги босқичга чиқиши. Аниқ ҳисоб бўйича эса Марокашнинг 2:1 ва Франциянинг 2:0 ҳисобидаги ғалабасини кутяпмиз.

Шундай қилиб, кетма-кет тўғри прогнозлар сериясини 11 тага етказиш учун бугун Франция ва Марокашга ишонч билдирамиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: бугун тунда икки муҳим 1/8 финал баҳси бўлиб ўтадиЖЧ-2026: бугун тунда икки муҳим 1/8 финал баҳси бўлиб ўтадиБугун, 20:02Коул Палмер Англия терма жамоасидан четлатилгани ҳақида илк бор гапирдиКоул Палмер Англия терма жамоасидан четлатилгани ҳақида илк бор гапирдиБугун, 19:56ФИФА жаҳон чемпионатини қишга кўчириши мумкинФИФА жаҳон чемпионатини қишга кўчириши мумкинБугун, 19:47Барселона Гарри Кейн трансферидан воз кечди: Роберт Левандовски ўрнига ким келади?Барселона Гарри Кейн трансферидан воз кечди: Роберт Левандовски ўрнига ким келади?Бугун, 18:37Ливерпулда кутилмаган ўзгаришлар: Виргил ван Дижк дахлсизлик мақомини йўқотдиЛиверпулда кутилмаган ўзгаришлар: Виргил ван Дижк дахлсизлик мақомини йўқотдиБугун, 17:32Месси Кабо-Верде терма жамоасининг кечаги ўйинини мақтади...Месси Кабо-Верде терма жамоасининг кечаги ўйинини мақтади...Бугун, 17:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди