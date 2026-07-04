Бугунги аниқ прогноз: кейинги босқичга қайси терма жамоалар чиқади?
1, 2 ва 3 июль кунлари ўтказилган плей-офф баҳсларидаги кетма-кет 9 та прогнозимиз тўғри чиқди. Энди навбат ЖЧ-2026 1/8 финалининг дастлабки икки учрашувига — Канада — Марокаш ва Парагвай — Франция баҳсларига.
Футболда 100 фоиз кафолат бўлмайди — тўп думалоқ, VAR эса баъзан алоҳида сценарий ёзади. Аммо жамоаларнинг ҳозирги ҳолати, рақиблар даражаси ва таркиб имкониятларини ҳисобга олсак, бугунги танловимиз аниқ: Марокаш ва Франция кейинги босқичга чиқади.
Канада — Марокаш: африкаликлар тажрибаси ҳал қилади
Канада 1/16 финалда Жанубий Африка Республикасини 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Бироқ жамоа ҳал қилувчи голни учрашув охиридагина киритди ва навбатдаги рақиб анча юқори даражада.
Марокаш эса кучли Нидерландияни пенальтилар сериясида мусобақадан чиқарди. Жамоа турнир давомида мураккаброқ рақибларга қарши ўйнади ва ҳимоядаги интизоми, техник футболчилари ҳамда тезкор қарши ҳужумлари билан ажралиб турибди. Букмекерлик бозорида ҳам Марокаш кейинги босқичга чиқиш учун яққол фаворит ҳисобланмоқда.
Канаданинг юқори прессинги ва шиддатли футболи Марокашга айрим муаммолар туғдириши мумкин. Аммо Ашраф Ҳакими, Браим Диас ва Исмоил Сайбари каби футболчиларга эга жамоа босимдан чиқиш ва бўш ҳудудлардан фойдаланишни яхши билади.
Прогнозимиз: Марокаш кейинги босқичга чиқади.
Тахминий ҳисоб: Канада 1:2 Марокаш
Ишонч даражаси: 72 фоиз
Парагвай — Франция: сенсация бу сафар такрорланмайди
Парагвай 1/16 финалда Германияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, катта сенсацияга муаллифлик қилди. Жамоа ҳимояда тартибли ҳаракат қилади, курашдан қочмайди ва ўйинни пенальтиларгача олиб боришга тайёр.
Бироқ Франция ҳозиргача мусобақанинг энг ишончли жамоаларидан бири бўлиб турибди. Дидье Дешам шогирдлари гуруҳдаги барча учрашувларда ғалаба қозонди ва 1/16 финалда Швецияни 3:0 ҳисобида енгди. Килиан Мбаппе, Усмон Дембеле ва Майкл Олисе иштирокидаги ҳужум чизиғи Парагвай ҳимояси учун жуда оғир синов бўлади.
Орельен Тчуамени жароҳат сабаб учрашувни ўтказиб юборади, уни Ману Коне алмаштириши кутилмоқда. Аммо Франция захира ўриндиғининг чуқурлиги бу йўқотишни сезилмас даражада қоплаш имконини беради.
Парагвайнинг Германияга қарши ғалабасини камситиб бўлмайди. Шунга қарамай, жамоанинг ҳужумда яратаётган хавфли вазиятлари кам ва Францияга қарши фақат ҳимояланиш етарли бўлмаслиги мумкин. Бозор баҳоларида ҳам французлар мутлақ фаворит сифатида кўрсатилган.
Прогнозимиз: Франция асосий вақтда ғалаба қозонади.
Тахминий ҳисоб: Парагвай 0:2 Франция
Ишонч даражаси: 88 фоиз
Бугун ишонч билдирадиган жамоаларимиз
Марокаш — чорак финалга чиқади.
Франция — чорак финалга чиқади.
Энг хавфсиз танлов — икки жамоанинг кейинги босқичга чиқиши. Аниқ ҳисоб бўйича эса Марокашнинг 2:1 ва Франциянинг 2:0 ҳисобидаги ғалабасини кутяпмиз.
Шундай қилиб, кетма-кет тўғри прогнозлар сериясини 11 тага етказиш учун бугун Франция ва Марокашга ишонч билдирамиз.
…