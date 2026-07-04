Анге Постекоглоу Саудия Арабистонига йўл олди: У Криштиану Роналду билан бирга ишлайди

·32·Спорт
Анге Постекоглоу Саудия Арабистонига йўл олди: У Криштиану Роналду билан бирга ишлайди

Саудия Арабистонининг Ал-Насср клуби ўзининг янги бош мураббийи номини расман эълон қилди. Тоттенхем ва Celtic каби клублардаги фаолияти орқали танилган австралиялик мутахассис Анге Постекоглоу Ар-Риёд жамоасини бошқарадиган бўлди. Ушбу тайинлов жаҳон футболи жамоатчилиги эътиборини тортмоқда, боиси тажрибали мураббий эндиликда беш карра “Олтин тўп” соҳиби Криштиану Роналду билан бирга фаолият юритади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ал-Насср раҳбарияти жамоани янги босқичга олиб чиқиш ва минтақадаги гегемонликни сақлаб қолиш мақсадида айнан Постекоглоу номзодида тўхталди. Клуб ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифалари орқали мутахассис билан икки йиллик шартнома имзоланганини тасдиқлади. Австралиялик мураббий жамоани тарк этган Жорге Жесус ўрнини эгаллади.

Омадсиз қисқа муддатли фаолиятдан кейинги янги имконият

Анге Постекоглоу учун Саудия Арабистонидаги ушбу иш ўз обрўсини қайта тиклаш учун ажойиб имкониятдир. Унинг сўнгги иш жойи Англиянинг Ноттингем Форест клуби бўлган эди. Бироқ Ситй Гроунд стадионидаги фаолияти бор-йўғи 39 кун давом этди. Бу вақт ичида жамоа саккизта ўйинда бирорта ҳам ғалаба қозона олмади, натижада мураббий истеъфога чиқарилди.

Постекоглоу ўша даврни “шафқатсиз” деб таърифлайди. Унинг сўзларига кўра, у ўйин тугаши билан матбуот анжуманига ҳам улгурмасдан ишдан бўшатилганини билган. Ал-Насср билан тузилган шартнома эса унга дунёнинг энг буюк футболчиларидан бири билан бир сафда туриб, яна ғалабалар йўлига қайтиш имконини беради.

Ғолиблик тажрибаси ва ютуқлар

Гарчи Ноттингем Форест жамоасидаги омадсизлик унинг резюмесига соя солган бўлса-да, Ал-Насср раҳбарияти унинг аввалги ютуқларига юқори баҳо берган. Постекоглоу Тоттенхем бошқарувида лондонликларнинг узоқ йиллик совринсиз сериясига чек қўйган эди. У жамоа билан Европа лигаси финалида Манчестер Юнайтед устидан ғалаба қозониб, кубокни қўлга киритган.

Шунингдек, унинг Шотландиянинг Celtic клубидаги фаолияти ҳам муваффақиятли кечган. Глазго жамоаси билан у бешта соврин, жумладан, ички чемпионатда “требл” (учта соврин бир мавсумда) қайд этган. Эндиликда мутахассис ўзининг ҳужумкор футбол фалсафасини Саудия Pro лигасида синаб кўради.

Саудия Арабистони клублари сўнгги йилларда нафақат юлдуз футболчиларни, балки кучли мураббийларни ҳам ўз чемпионатига жалб қилиш орқали лигани дунёнинг энг кучли биринчиликларидан бирига айлантиришни мақсад қилган. Постекоглоу ва Криштиану Роналду тандеми келгуси мавсумда Ал-Насср мухлислари учун катта умидлар бағишламоқда.

Ал-НассрАнге ПостекоглоуКриштиану РоналдуФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Лука Модрични Милан лойиҳасида қолишга кўндирмоқдаРубен Аморим Лука Модрични Милан лойиҳасида қолишга кўндирмоқдаБугун, 21:13Манчестер Юнайтед ярим ҳимояни кучайтириш учун Орельен Чуамени вариантига қайтдиМанчестер Юнайтед ярим ҳимояни кучайтириш учун Орельен Чуамени вариантига қайтдиБугун, 20:38Бугунги аниқ прогноз: кейинги босқичга қайси терма жамоалар чиқади?Бугунги аниқ прогноз: кейинги босқичга қайси терма жамоалар чиқади?Бугун, 20:10ЖЧ-2026: бугун тунда икки муҳим 1/8 финал баҳси бўлиб ўтадиЖЧ-2026: бугун тунда икки муҳим 1/8 финал баҳси бўлиб ўтадиБугун, 20:02Коул Палмер Англия терма жамоасидан четлатилгани ҳақида илк бор гапирдиКоул Палмер Англия терма жамоасидан четлатилгани ҳақида илк бор гапирдиБугун, 19:56ФИФА жаҳон чемпионатини қишга кўчириши мумкинФИФА жаҳон чемпионатини қишга кўчириши мумкинБугун, 19:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди