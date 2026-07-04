Анге Постекоглоу Саудия Арабистонига йўл олди: У Криштиану Роналду билан бирга ишлайди
Саудия Арабистонининг Ал-Насср клуби ўзининг янги бош мураббийи номини расман эълон қилди. Тоттенхем ва Celtic каби клублардаги фаолияти орқали танилган австралиялик мутахассис Анге Постекоглоу Ар-Риёд жамоасини бошқарадиган бўлди. Ушбу тайинлов жаҳон футболи жамоатчилиги эътиборини тортмоқда, боиси тажрибали мураббий эндиликда беш карра “Олтин тўп” соҳиби Криштиану Роналду билан бирга фаолият юритади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ал-Насср раҳбарияти жамоани янги босқичга олиб чиқиш ва минтақадаги гегемонликни сақлаб қолиш мақсадида айнан Постекоглоу номзодида тўхталди. Клуб ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифалари орқали мутахассис билан икки йиллик шартнома имзоланганини тасдиқлади. Австралиялик мураббий жамоани тарк этган Жорге Жесус ўрнини эгаллади.
Омадсиз қисқа муддатли фаолиятдан кейинги янги имкониятАнге Постекоглоу учун Саудия Арабистонидаги ушбу иш ўз обрўсини қайта тиклаш учун ажойиб имкониятдир. Унинг сўнгги иш жойи Англиянинг Ноттингем Форест клуби бўлган эди. Бироқ Ситй Гроунд стадионидаги фаолияти бор-йўғи 39 кун давом этди. Бу вақт ичида жамоа саккизта ўйинда бирорта ҳам ғалаба қозона олмади, натижада мураббий истеъфога чиқарилди.
Постекоглоу ўша даврни “шафқатсиз” деб таърифлайди. Унинг сўзларига кўра, у ўйин тугаши билан матбуот анжуманига ҳам улгурмасдан ишдан бўшатилганини билган. Ал-Насср билан тузилган шартнома эса унга дунёнинг энг буюк футболчиларидан бири билан бир сафда туриб, яна ғалабалар йўлига қайтиш имконини беради.
Ғолиблик тажрибаси ва ютуқларГарчи Ноттингем Форест жамоасидаги омадсизлик унинг резюмесига соя солган бўлса-да, Ал-Насср раҳбарияти унинг аввалги ютуқларига юқори баҳо берган. Постекоглоу Тоттенхем бошқарувида лондонликларнинг узоқ йиллик совринсиз сериясига чек қўйган эди. У жамоа билан Европа лигаси финалида Манчестер Юнайтед устидан ғалаба қозониб, кубокни қўлга киритган.
Шунингдек, унинг Шотландиянинг Celtic клубидаги фаолияти ҳам муваффақиятли кечган. Глазго жамоаси билан у бешта соврин, жумладан, ички чемпионатда “требл” (учта соврин бир мавсумда) қайд этган. Эндиликда мутахассис ўзининг ҳужумкор футбол фалсафасини Саудия Pro лигасида синаб кўради.
Саудия Арабистони клублари сўнгги йилларда нафақат юлдуз футболчиларни, балки кучли мураббийларни ҳам ўз чемпионатига жалб қилиш орқали лигани дунёнинг энг кучли биринчиликларидан бирига айлантиришни мақсад қилган. Постекоглоу ва Криштиану Роналду тандеми келгуси мавсумда Ал-Насср мухлислари учун катта умидлар бағишламоқда.
…