Mercedes-Benz Штутгарт кўчаларига илк эEконик электр чиқинди ташувчиларини чиқарди
Германиянинг Mercedes-Benz Труккс компанияси Штутгарт шаҳар маъмуриятига ўзининг энг янги эEконик русумли электр чиқинди ташувчи юк машиналарини етказиб беришни бошлади. Ушбу лойиҳа шаҳар экологиясини яхшилаш ва шовқин даражасини пасайтиришга қаратилган кенг кўламли дастурнинг бир қисми ҳисобланади. Маълум қилинишича, жами 10 та махсус техникадан иборат бўлган ушбу партия босқичма-босқич шаҳар йўналишларига жойлаштирилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги техникаларнинг топширилиши Штутгарт-Ванген туманида Абфаллвиртсчафт Стюттгарт (AWS) компаниясининг янги операцион маркази очилиши билан бир вақтга тўғри келди. Мазкур марказ айнан электр транспорт воситаларини эксплуатация қилиш учун махсус лойиҳалаштирилган бўлиб, у ерда юк машиналари учун замонавий қувватлантириш инфратузилмаси яратилган. ixbt.com маълумотига кўра, эEконик 300 моделлари 21 куб метр ҳажмли Фаун Вариопресс юклаш механизми билан жиҳозланган.
Техник имкониятлар ва самарадорликэEконик юк машиналари эАктрос платформасининг биринчи авлоди асосида ишлаб чиқилган. Уларнинг куч қурилмаси умумий қуввати 336 кВ/соат бўлган учта аккумулятор блокидан иборат бўлиб, шундан 300 кВ/соати бевосита иш жараёни учун сарфланади. Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, бу қувват шаҳар ичидаги бир сменали иш сиклини оралиқ қувватлантиришларсиз якунлаш учун тўлиқ етарли.
Чиқинди йиғиш жараёни ўнлаб тўхташ ва ҳаракатланишларни талаб қилганлиги сабабли, электр двигателининг самарадорлиги бу ерда яққол намоён бўлади. Янги операцион марказда юк машиналари учун тўққизта юқори қувватли ва иккита тезкор ўзгармас ток (ДК) қувватлантириш станциялари ўрнатилган. Эътиборлиси, ушбу марказнинг энергия эҳтиёжлари қисман шаҳар биносига ўрнатилган йирик қуёш электр станцияси ҳисобидан қопланади.
Экология ва ишчилар учун қулайликMercedes-Benz Труккс вакилларининг таъкидлашича, эEконик нафақат атмосферага зарарли чиқиндилар чиқармайди, балки шовқин даражасини ҳам кескин камайтиради. Бу, айниқса, аҳоли турар-жойларида эрта тонгда амалга ошириладиган рейслар учун жуда муҳимдир. Штутгартнинг мураккаб релефи — тепаликлар ва пастликлар юк машиналари учун жиддий синов бўлса-да, электр техникалар бундай шароитда ўзининг барқарорлигини исботлади.
Шовқиннинг пастлиги нафақат аҳоли, балки машина экипажи учун ҳам қулайлик яратади. Ҳайдовчи ва операторлар кабина ичида бемалол мулоқот қилишлари мумкин, тебранишларнинг камлиги эса иш куни давомида чарчоқ ҳиссини камайтиради. эEконик модели Вёрт-на-Рейндаги заводда ишлаб чиқарилмоқда ва у бошиданоқ муниципал вазифалар учун мослаштирилган:
- Паст полли кабина экипажнинг тез-тез тушиб-чиқишини осонлаштиради;
- Панорамали олд ойна шаҳар трафигида кўриниш даражасини оширади;
- Замонавий хавфсизлик тизимлари пиёдалар ва велосипедчилар билан тўқнашув хавфини камайтиради.
…