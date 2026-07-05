Mercedes-Benz Штутгарт кўчаларига илк эEконик электр чиқинди ташувчиларини чиқарди

·0·Авто
Mercedes-Benz Штутгарт кўчаларига илк эEконик электр чиқинди ташувчиларини чиқарди

Германиянинг Mercedes-Benz Труккс компанияси Штутгарт шаҳар маъмуриятига ўзининг энг янги эEконик русумли электр чиқинди ташувчи юк машиналарини етказиб беришни бошлади. Ушбу лойиҳа шаҳар экологиясини яхшилаш ва шовқин даражасини пасайтиришга қаратилган кенг кўламли дастурнинг бир қисми ҳисобланади. Маълум қилинишича, жами 10 та махсус техникадан иборат бўлган ушбу партия босқичма-босқич шаҳар йўналишларига жойлаштирилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги техникаларнинг топширилиши Штутгарт-Ванген туманида Абфаллвиртсчафт Стюттгарт (AWS) компаниясининг янги операцион маркази очилиши билан бир вақтга тўғри келди. Мазкур марказ айнан электр транспорт воситаларини эксплуатация қилиш учун махсус лойиҳалаштирилган бўлиб, у ерда юк машиналари учун замонавий қувватлантириш инфратузилмаси яратилган. ixbt.com маълумотига кўра, эEконик 300 моделлари 21 куб метр ҳажмли Фаун Вариопресс юклаш механизми билан жиҳозланган.

Техник имкониятлар ва самарадорлик

эEконик юк машиналари эАктрос платформасининг биринчи авлоди асосида ишлаб чиқилган. Уларнинг куч қурилмаси умумий қуввати 336 кВ/соат бўлган учта аккумулятор блокидан иборат бўлиб, шундан 300 кВ/соати бевосита иш жараёни учун сарфланади. Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, бу қувват шаҳар ичидаги бир сменали иш сиклини оралиқ қувватлантиришларсиз якунлаш учун тўлиқ етарли.

Чиқинди йиғиш жараёни ўнлаб тўхташ ва ҳаракатланишларни талаб қилганлиги сабабли, электр двигателининг самарадорлиги бу ерда яққол намоён бўлади. Янги операцион марказда юк машиналари учун тўққизта юқори қувватли ва иккита тезкор ўзгармас ток (ДК) қувватлантириш станциялари ўрнатилган. Эътиборлиси, ушбу марказнинг энергия эҳтиёжлари қисман шаҳар биносига ўрнатилган йирик қуёш электр станцияси ҳисобидан қопланади.

Экология ва ишчилар учун қулайлик

Mercedes-Benz Труккс вакилларининг таъкидлашича, эEконик нафақат атмосферага зарарли чиқиндилар чиқармайди, балки шовқин даражасини ҳам кескин камайтиради. Бу, айниқса, аҳоли турар-жойларида эрта тонгда амалга ошириладиган рейслар учун жуда муҳимдир. Штутгартнинг мураккаб релефи — тепаликлар ва пастликлар юк машиналари учун жиддий синов бўлса-да, электр техникалар бундай шароитда ўзининг барқарорлигини исботлади.

Шовқиннинг пастлиги нафақат аҳоли, балки машина экипажи учун ҳам қулайлик яратади. Ҳайдовчи ва операторлар кабина ичида бемалол мулоқот қилишлари мумкин, тебранишларнинг камлиги эса иш куни давомида чарчоқ ҳиссини камайтиради. эEконик модели Вёрт-на-Рейндаги заводда ишлаб чиқарилмоқда ва у бошиданоқ муниципал вазифалар учун мослаштирилган:

  • Паст полли кабина экипажнинг тез-тез тушиб-чиқишини осонлаштиради;
  • Панорамали олд ойна шаҳар трафигида кўриниш даражасини оширади;
  • Замонавий хавфсизлик тизимлари пиёдалар ва велосипедчилар билан тўқнашув хавфини камайтиради.
Ушбу лойиҳа Европанинг йирик шаҳарлари аста-секинлик билан оғир муниципал техникаларни ҳам тўлиқ электр қувватига ўтказаётганидан далолат беради. Mercedes-Benz учун бу тажриба келгусида бошқа мегаполислар учун ҳам намунавий ечим бўлиб хизмат қилиши кутилмоқда.

Mercedes-BenzэEконикЭлектр Юк МашинасиШтутгартЭкология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW ва АЛПИНА иттифоқи: 2027-йилда янги авлод люкс моделлари тақдим этиладиBMW ва АЛПИНА иттифоқи: 2027-йилда янги авлод люкс моделлари тақдим этиладиБугун, 00:51Volkswagen афсонавий 2.0 ТДИ двигателидан воз кечмоқда: Дизел даври якунланмоқдаVolkswagen афсонавий 2.0 ТДИ двигателидан воз кечмоқда: Дизел даври якунланмоқдаБугун, 00:29Зоох роботаксилари янги муаммога дуч келди: Йўловчилар ҳайдовчисиз салонда ўзини тута олмаяптиЗоох роботаксилари янги муаммога дуч келди: Йўловчилар ҳайдовчисиз салонда ўзини тута олмаяптиКеча, 22:59Калифорнияда Tesla кафега бориб урилди: қурбонлар ва жароҳатланганлар борКалифорнияда Tesla кафега бориб урилди: қурбонлар ва жароҳатланганлар борКеча, 22:23Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилдиКобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилдиКеча, 20:00Электромобиллар пойгаси: BYD компанияси Teslaни ортда қолдириб, етакчиликни сақлаб қолдиЭлектромобиллар пойгаси: BYD компанияси Teslaни ортда қолдириб, етакчиликни сақлаб қолдиКеча, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди