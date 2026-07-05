Франция Парагвайни енгиб, чорак финалга йўл олди
Франция Жаҳон чемпионати 1/8 финалида Парагвайни минимал ҳисобда мағлуб этди. Учрашувдаги ягона голни Килиан Мбаппе 70-дақиқада киритди. Шу гол Францияга кейинги босқич йўлланмасини тақдим этди. Ўйин ўтказилган стадион номи тақдим этилган маълумотда кўрсатилмаган.
Баҳс давомида Франция тўп назорати ва ҳужумлар сони бўйича катта устунликка эга бўлди. Дидье Дешам жамоаси рақиб дарвозаси томон 15 марта зарба берди, уларнинг 5 таси аниқ чиқди. Парагвай эса 5 та зарба йўллаб, фақат бир марта дарвоза нишонга олди.
Тўпга эгалик қилиш кўрсаткичида ҳам Франциянинг устунлиги яққол кўринди. Европа жамоаси тўпни 76 фоиз назорат қилди, Парагвайда бу рақам 24 фоизни ташкил этди.
Франция футболчилари ўйин давомида 562 та пас амалга ошириб, 90 фоиз аниқлик қайд этди. Парагвай эса 175 та пас берди, уларнинг 57 фоизи манзилга етиб борди.
Бурчак зарбалари бўйича Парагвай 12 та, Франция 11 та имкониятга эга бўлди. Французлар 12 марта қоида бузди ва 3 та сариқ карточка олди. Парагвай футболчилари 2 марта фол ишлатди, карточка олмади. Учрашувда қизил карточка ва офсайд қайд этилмади.
Якунда Килиан Мбаппенинг 70-дақиқадаги голи Францияга ғалаба олиб келди. Парагвай эса ҳимояда узоқ вақт қаршилик кўрсатган бўлса-да, мусобақани 1/8 финалда якунлади.
…