Унаи Симон Криштиану Роналду ҳақида: “Унинг сўнгги рақси эканига ишонмайман”
Испания терма жамоаси дарвозабони Унаи Симон Жаҳон чемпионати нимчорак финали доирасидаги Португалияга қарши баҳс олдидан рақиб сардори Криштиану Роналду ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашди. Тажрибали посбон 41 ёшли ҳужумчини ҳамон дунёнинг энг хавфли футболчиларидан бири деб ҳисоблайди ва унинг фаолияти якунланиши борасидаги гап-сўзларни рад этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Кўпчилик мутахассислар ва мухлислар ушбу турнирни Роналдонинг халқаро майдондаги “сўнгги рақси” деб атаётган бўлсалар-да, Симон бу фикрга қўшилмаяпти. Унинг таъкидлашича, афсонавий ҳужумчи ҳали-бери бутсаларини михга илиш ниятида эмас ва унинг жисмоний ҳолати ҳамон юқори даражада қолмоқда.
Хавфли ҳудуддаги маҳоратУнаи Симоннинг сўзларига кўра, Криштиану Роналду олти-етти йил олдинги энг юқори чўққисида бўлмаса-да, унинг гол сезиш қобилияти ва жарима майдончаси ичидаги инстинктлари ўзгармаган. О Жого нашри хабарига кўра, испан дарвозабони рақибни тўхтатишнинг асосий йўли уни дарвозадан имкон қадар узоқроқда ушлаб туриш эканини айтган.
“Жаҳон чемпионатидаги ҳозирги Криштиану олти-етти йил аввалги энг яхши формасида бўлган ўйинчи эмас. Аммо биз уни жарима майдончамиздан иложи борича узоқроқда сақлашимиз керак. Миллатлар лигаси финалида у майдон ичида биттагина имкониятга эга бўлди ва ундан гол уриб кетди. Унда ҳар бир жамоа орзу қиладиган гол уриш қобилияти бор”, — дейди Симон.
Испаниялик посбон Роналдонинг тажрибасига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, Реал Мадрид ва Манчестер Юнайтед собиқ юлдузи вазиятни ўқиш, бўш ҳудудларни топиш ва жамоадошлари билан тушуниш борасида тенгсиздир. Агар у тўп билан жарима майдончаси ичида учрашса, бу ҳар қандай ҳимоя учун ҳалокатли бўлиши мумкин.
Медиа шов-шувлари ва ҳақиқат“Мен буни Криштианунинг сўнгги рақси деб ўйламайман. Ҳар бир ўйин ўзгача аҳамиятга эга. Ҳозирги кунда асосий эътиборни ОАВдаги шов-шувларга эмас, балки майдондаги ҳаракатларга қаратиш лозим”, — дея қўшимча қилди дарвозабон. Симоннинг бу гаплари Роналдонинг кейинги Жаҳон чемпионатида ҳам иштирок этиши мумкинлигига ишора сифатида талқин қилинмоқда.
Португалия ва Испания ўртасидаги бўлажак учрашув нафақат икки қўшни давлатнинг рақобати, балки замонамизнинг энг буюк футболчиларидан бирининг тақдири ҳал бўладиган баҳс сифатида ҳам қаралмоқда. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу қарама-қаршилик катта қизиқиш уйғотиши табиий, зеро Роналдонинг ҳар бир ҳаракати ҳамон жаҳон футболи диққат марказида қолмоқда.
Маълумот учун, Криштиану Роналду фаолияти давомида беш бор “Олтин тўп” соҳиби бўлган ва Португалия терма жамоаси билан Европа чемпионлиги ҳамда Миллатлар лигасида ғолиб чиққан. Унинг халқаро миқёсдаги голлари сони бўйича ўрнатган рекорди ҳали узоқ вақт янгиланмаслиги тахмин қилинади.
…