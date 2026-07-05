Унаи Симон Криштиану Роналду ҳақида: “Унинг сўнгги рақси эканига ишонмайман”

·41·Спорт
Унаи Симон Криштиану Роналду ҳақида: “Унинг сўнгги рақси эканига ишонмайман”

Испания терма жамоаси дарвозабони Унаи Симон Жаҳон чемпионати нимчорак финали доирасидаги Португалияга қарши баҳс олдидан рақиб сардори Криштиану Роналду ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашди. Тажрибали посбон 41 ёшли ҳужумчини ҳамон дунёнинг энг хавфли футболчиларидан бири деб ҳисоблайди ва унинг фаолияти якунланиши борасидаги гап-сўзларни рад этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Кўпчилик мутахассислар ва мухлислар ушбу турнирни Роналдонинг халқаро майдондаги “сўнгги рақси” деб атаётган бўлсалар-да, Симон бу фикрга қўшилмаяпти. Унинг таъкидлашича, афсонавий ҳужумчи ҳали-бери бутсаларини михга илиш ниятида эмас ва унинг жисмоний ҳолати ҳамон юқори даражада қолмоқда.

Хавфли ҳудуддаги маҳорат

Унаи Симоннинг сўзларига кўра, Криштиану Роналду олти-етти йил олдинги энг юқори чўққисида бўлмаса-да, унинг гол сезиш қобилияти ва жарима майдончаси ичидаги инстинктлари ўзгармаган. О Жого нашри хабарига кўра, испан дарвозабони рақибни тўхтатишнинг асосий йўли уни дарвозадан имкон қадар узоқроқда ушлаб туриш эканини айтган.

“Жаҳон чемпионатидаги ҳозирги Криштиану олти-етти йил аввалги энг яхши формасида бўлган ўйинчи эмас. Аммо биз уни жарима майдончамиздан иложи борича узоқроқда сақлашимиз керак. Миллатлар лигаси финалида у майдон ичида биттагина имкониятга эга бўлди ва ундан гол уриб кетди. Унда ҳар бир жамоа орзу қиладиган гол уриш қобилияти бор”, — дейди Симон.

Испаниялик посбон Роналдонинг тажрибасига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, Реал Мадрид ва Манчестер Юнайтед собиқ юлдузи вазиятни ўқиш, бўш ҳудудларни топиш ва жамоадошлари билан тушуниш борасида тенгсиздир. Агар у тўп билан жарима майдончаси ичида учрашса, бу ҳар қандай ҳимоя учун ҳалокатли бўлиши мумкин.

Медиа шов-шувлари ва ҳақиқат

“Мен буни Криштианунинг сўнгги рақси деб ўйламайман. Ҳар бир ўйин ўзгача аҳамиятга эга. Ҳозирги кунда асосий эътиборни ОАВдаги шов-шувларга эмас, балки майдондаги ҳаракатларга қаратиш лозим”, — дея қўшимча қилди дарвозабон. Симоннинг бу гаплари Роналдонинг кейинги Жаҳон чемпионатида ҳам иштирок этиши мумкинлигига ишора сифатида талқин қилинмоқда.

Португалия ва Испания ўртасидаги бўлажак учрашув нафақат икки қўшни давлатнинг рақобати, балки замонамизнинг энг буюк футболчиларидан бирининг тақдири ҳал бўладиган баҳс сифатида ҳам қаралмоқда. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу қарама-қаршилик катта қизиқиш уйғотиши табиий, зеро Роналдонинг ҳар бир ҳаракати ҳамон жаҳон футболи диққат марказида қолмоқда.

Маълумот учун, Криштиану Роналду фаолияти давомида беш бор “Олтин тўп” соҳиби бўлган ва Португалия терма жамоаси билан Европа чемпионлиги ҳамда Миллатлар лигасида ғолиб чиққан. Унинг халқаро миқёсдаги голлари сони бўйича ўрнатган рекорди ҳали узоқ вақт янгиланмаслиги тахмин қилинади.

Криштиану РоналдуУнаи СимонПортугалияИспанияЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Парагвайга жавоб қайтарди: Франциянинг чорак финалга қийин йўлиКилиан Мбаппе Парагвайга жавоб қайтарди: Франциянинг чорак финалга қийин йўлиБугун, 13:12Энзо Фернандез Реал Мадридга ўтадими? Футболчининг оиласи миш-мишларга нуқта қўйдиЭнзо Фернандез Реал Мадридга ўтадими? Футболчининг оиласи миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 12:34Томас Тухел Англия терма жамоасининг ЖЧ-2026 нимчорак финали олдидан ҳолати ҳақида гапирдиТомас Тухел Англия терма жамоасининг ЖЧ-2026 нимчорак финали олдидан ҳолати ҳақида гапирдиБугун, 12:15Гимарайнс: «Холанд айёр футболчи, у босимни Бразилияга юкламоқчи»Гимарайнс: «Холанд айёр футболчи, у босимни Бразилияга юкламоқчи»Бугун, 12:01Килиан Мбаппенинг совуқ муносабати Орландо Хилнинг жаҳлини чиқарди...Килиан Мбаппенинг совуқ муносабати Орландо Хилнинг жаҳлини чиқарди...Бугун, 11:55Килиан Мбаппе ЖЧ-2026 плей-оффида янги рекорд ўрнатди...Килиан Мбаппе ЖЧ-2026 плей-оффида янги рекорд ўрнатди...Бугун, 11:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди