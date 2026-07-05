Хитой коинот пойгасида етакчиликка интилмоқда: Янги сунъий йўлдош двигатели синовдан ўтди

·29·Техно
Хитой коинот пойгасида етакчиликка интилмоқда: Янги сунъий йўлдош двигатели синовдан ўтди

Хитойлик муҳандислар коинот технологиялари соҳасида навбатдаги муҳим қадамни ташладилар. Мамлакатнинг энг йирик коммуникация, ҳарбий ва узоқ космик аппаратларини белгиланган орбиталарга тезроқ ва ишончлироқ олиб чиқиш имконини берувчи, рекорд даражадаги хизмат муддатига эга сунъий йўлдош двигатели муваффақиятли синовдан ўтказилди. Ушбу ишланма глобал космик саноатда Ғарб давлатлари билан рақобатни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Соут Чина Морнинг Пост нашрининг хабар беришича, Циандаги Хитой аэрокосмик двигател қурилмалари академияси томонидан ишлаб чиқилган модернизация қилинган двигател 750 ньютон тортиш кучига эга. Июн ойи охирида амалга оширилган илк парвоз давомида ушбу қурилма Коммуникатионс Течнологй Эхперимент Сателлите 26А сунъий йўлдошини Ер сатидан 35 800 километр баландликдаги орбитага олиб чиқиш учун 11 617 сония (тахминан 3,2 соат) давомида узлуксиз ишлади.

Ер устидаги лаборатория синовларида эса ушбу двигател ҳайратланарли натижа кўрсатиб, 14 соатдан ортиқ тўхтовсиз ишлашга бардош берди. Ваҳоланки, лойиҳалаштириш босқичида унинг максимал иш вақти 10 соат атрофида бўлиши тахмин қилинган эди. Бундай юқори чидамлиликка юқори ҳарорат ва оксидланишга чидамли янги турдаги ҳимоя қопламаси қўлланилиши натижасида эришилган.

Ғарбий рақобатчилар билан солиштирганда самарадорлик

Самарадорлик кўрсаткичлари бўйича Хитойнинг янги двигатели дунёнинг энг илғор намуналарига анча яқинлашиб қолди. Қурилманинг солиштирма импульси тахминан 320 сонияни ташкил этади. Таққослаш учун, Европанинг машҳур ЛEРОС-1Б двигатели 317 сония, АҚШнинг Р-42ДМ модели эса 327 сония атрофидаги кўрсаткичга эга. Бу эса Хитой технологияси аллақачон жаҳон стандартлари даражасида эканлигини англатади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, 750 Н тортиш кучига эга двигател оғир вазнли сунъий йўлдошларни орбитага чиқариш вақтини аввалги 400 Н қувватли Хитой двигателларига нисбатан 30 фоизга қисқартириш имконини беради. Бу нафақат вақтни тежаш, балки космик миссияларнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш ва ёқилғи сарфини оптималлаштиришда ҳам муҳим рол ўйнайди.

Хитойлик олимлар ушбу ютуқ билан тўхтаб қолмоқчи эмаслар. Дастурнинг навбатдаги босқичи сифатида янада кучлироқ, яни 5000 Н тортиш кучига эга бўлган двигателларни яратиш режалаштирилган. Бундай улкан қувват йирик космик станциялар, орбитал шатакчилар ва узоқ масофали космик экспедициялар учун пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Ушбу технологик ютуқ Ўзбекистон каби космик тадқиқотларга қизиқиш билдираётган ва сунъий йўлдош хизматларидан фойдаланадиган мамлакатлар учун ҳам аҳамиятли. Коинотга юк чиқариш таннархининг пасайиши ва технологияларнинг ишончлилиги ошиши келажакда минтақавий алоқа ва мониторинг лойиҳаларини амалга оширишни осонлаштириши мумкин.

ХитойКоинотТехнологияСунъий ЙўлдошРакета
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Термальтаке компанияси АТХ 3.1 стандартидаги Др. Повер ИИИ Pro тестерини тақдим этдиТермальтаке компанияси АТХ 3.1 стандартидаги Др. Повер ИИИ Pro тестерини тақдим этдиБугун, 13:56Хитойда инсоний ҳис-туйғуларга эга робот-компанионлар ишлаб чиқариш тартибга солинадиХитойда инсоний ҳис-туйғуларга эга робот-компанионлар ишлаб чиқариш тартибга солинадиБугун, 12:54Ҳиндистон Telegram платформасига ултиматим қўйди: Пират контентга қарши 15 кун муҳлатҲиндистон Telegram платформасига ултиматим қўйди: Пират контентга қарши 15 кун муҳлатБугун, 12:25Huawei чиплар ишлаб чиқаришда янги даврни бошламоқда: 3Д технологияси ёрдамга келадиHuawei чиплар ишлаб чиқаришда янги даврни бошламоқда: 3Д технологияси ёрдамга келадиБугун, 07:54Ҳаводаги намликдан қувват олувчи янги турдаги эгилувчан батарея яратилдиҲаводаги намликдан қувват олувчи янги турдаги эгилувчан батарея яратилдиБугун, 07:27Boeing 747-8Ф юк самолётларида хавфли нуқсонлар аниқландиBoeing 747-8Ф юк самолётларида хавфли нуқсонлар аниқландиБугун, 05:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда