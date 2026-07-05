АҚШда литий ўрнини босувчи пўлат маховикли энергия сақлаш тизими яратилди
АҚШнинг Торус компанияси энергия сақлаш технологиялари соҳасида инқилобий янгилик — кимёвий элементларсиз ишлайдиган пўлат маховикли модулли тизимни тақдим этди. Ушбу қурилма сунъий интеллект (AI) маълумотлар марказлари ва электротармоқлар учун мўлжалланган бўлиб, анъанавий литий-ионли аккумуляторлардан тубдан фарқ қилади. Янги технология энергияни кимёвий реакциялар орқали эмас, балки оғир пўлат роторни айлантириш орқали кинетик кўринишда сақлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Платформанинг асоси Nova Спин деб номланган энергия жамлагичи ҳисобланади. Қурилманинг ички қисмида герметик вакуумли камера жойлашган бўлиб, унинг ичида пўлат маховик магнитли подшипниклар ёрдамида деярли ишқаланишсиз айланади. Тармоқда ортиқча электр энергияси пайдо бўлганда, тизим роторни юқори тезликда айлантиради ва электр энергиясини кинетик ҳаракатга айлантиради. Зарурат туғилганда эса жараён тескари йўналишда амалга оширилади.
Технологик устунлик ва чидамлиликixbt.com маълумотларига кўра, ушбу тизим анъанавий аккумуляторларга қараганда 20 бараваргача кўпроқ қувват бериш имкониятига эга. Энг муҳими, маховик сониянинг улушлари ичида ишга тушиб, юкламанинг кескин ортишини компенсация қила олади. Тўлиқ қувватланиш ва қайта энергия бериш сикли бор-йўғи 12 дақиқа давом этади, бу эса юқори динамикали тизимлар учун жуда муҳим кўрсаткичдир.
Литийли батареялардан фарқли ўлароқ, Торус ишланмаси вақт ўтиши билан ўз хусусиятларини йўқотмайди. Компания вакилларининг таъкидлашича, тизимнинг хизмат қилиш муддати 25 йилни ташкил этади. Бу давр мобайнида қурилманинг самарадорлиги деярли пасаймайди, чунки унда деградацияга учрайдиган кимёвий моддалар мавжуд эмас. Бу эса йирик инфратузилма лойиҳалари учун иқтисодий жиҳатдан жуда фойдалидир.
Сунъий интеллект ва замонавий инфратузилма учун ечимЯнги ишланма биринчи навбатда NVIDIA GPU каби кучли график процессорлар билан жиҳозланган замонавий AI маълумотлар марказларига мўлжалланган. Бундай марказларда энергия истеъмоли бир неча сония ичида ўнлаб мегаваттга ўзгариши мумкин. Маховикли тизим 800 В ўзгармас ток кучланишида ишлайди, бу эса замонавий сервер стойкалари стандарти билан бир хил бўлиб, энергияни айлантиришдаги йўқотишларни камайтиради.
Торус технологиясининг афзалликлари қуйидагилардан иборат:
- 25 йиллик узоқ муддатли эксплуатация даври;
- Атроф-муҳит учун зарарли кимёвий чиқиндиларнинг йўқлиги;
- Юқори қувватли юкламаларга лаҳзали реакция билдириш қобилияти;
- Минимал даражадаги техник хизмат кўрсатиш талаби.
…