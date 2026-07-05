АҚШда литий ўрнини босувчи пўлат маховикли энергия сақлаш тизими яратилди

·0·Техно
АҚШда литий ўрнини босувчи пўлат маховикли энергия сақлаш тизими яратилди

АҚШнинг Торус компанияси энергия сақлаш технологиялари соҳасида инқилобий янгилик — кимёвий элементларсиз ишлайдиган пўлат маховикли модулли тизимни тақдим этди. Ушбу қурилма сунъий интеллект (AI) маълумотлар марказлари ва электротармоқлар учун мўлжалланган бўлиб, анъанавий литий-ионли аккумуляторлардан тубдан фарқ қилади. Янги технология энергияни кимёвий реакциялар орқали эмас, балки оғир пўлат роторни айлантириш орқали кинетик кўринишда сақлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Платформанинг асоси Nova Спин деб номланган энергия жамлагичи ҳисобланади. Қурилманинг ички қисмида герметик вакуумли камера жойлашган бўлиб, унинг ичида пўлат маховик магнитли подшипниклар ёрдамида деярли ишқаланишсиз айланади. Тармоқда ортиқча электр энергияси пайдо бўлганда, тизим роторни юқори тезликда айлантиради ва электр энергиясини кинетик ҳаракатга айлантиради. Зарурат туғилганда эса жараён тескари йўналишда амалга оширилади.

Технологик устунлик ва чидамлилик

ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу тизим анъанавий аккумуляторларга қараганда 20 бараваргача кўпроқ қувват бериш имкониятига эга. Энг муҳими, маховик сониянинг улушлари ичида ишга тушиб, юкламанинг кескин ортишини компенсация қила олади. Тўлиқ қувватланиш ва қайта энергия бериш сикли бор-йўғи 12 дақиқа давом этади, бу эса юқори динамикали тизимлар учун жуда муҳим кўрсаткичдир.

Литийли батареялардан фарқли ўлароқ, Торус ишланмаси вақт ўтиши билан ўз хусусиятларини йўқотмайди. Компания вакилларининг таъкидлашича, тизимнинг хизмат қилиш муддати 25 йилни ташкил этади. Бу давр мобайнида қурилманинг самарадорлиги деярли пасаймайди, чунки унда деградацияга учрайдиган кимёвий моддалар мавжуд эмас. Бу эса йирик инфратузилма лойиҳалари учун иқтисодий жиҳатдан жуда фойдалидир.

Сунъий интеллект ва замонавий инфратузилма учун ечим

Янги ишланма биринчи навбатда NVIDIA GPU каби кучли график процессорлар билан жиҳозланган замонавий AI маълумотлар марказларига мўлжалланган. Бундай марказларда энергия истеъмоли бир неча сония ичида ўнлаб мегаваттга ўзгариши мумкин. Маховикли тизим 800 В ўзгармас ток кучланишида ишлайди, бу эса замонавий сервер стойкалари стандарти билан бир хил бўлиб, энергияни айлантиришдаги йўқотишларни камайтиради.

Торус технологиясининг афзалликлари қуйидагилардан иборат:

  • 25 йиллик узоқ муддатли эксплуатация даври;
  • Атроф-муҳит учун зарарли кимёвий чиқиндиларнинг йўқлиги;
  • Юқори қувватли юкламаларга лаҳзали реакция билдириш қобилияти;
  • Минимал даражадаги техник хизмат кўрсатиш талаби.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай қурилмалар нафақат маълумотлар марказларида, балки умумий электротармоқларни барқарорлаштиришда ҳам қўлланилиши мумкин. Бу мавжуд инфратузилмани кенг кўламли модернизация қилмасдан, энергия таъминоти ишончлилигини ошириш ва чўққи юкламаларни силлиқлаш имконини беради. Ўзбекистон каби энергия тизими модернизация қилинаётган ҳудудлар учун ҳам келажакда бундай барқарорлаштирувчи технологиялар долзарб аҳамият касб этиши мумкин.

ТорусЭнергияТехнологияСунъий IntelлектИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Термальтаке компанияси АТХ 3.1 стандартидаги Др. Повер ИИИ Pro тестерини тақдим этдиТермальтаке компанияси АТХ 3.1 стандартидаги Др. Повер ИИИ Pro тестерини тақдим этдиБугун, 13:56Хитой коинот пойгасида етакчиликка интилмоқда: Янги сунъий йўлдош двигатели синовдан ўтдиХитой коинот пойгасида етакчиликка интилмоқда: Янги сунъий йўлдош двигатели синовдан ўтдиБугун, 13:26Хитойда инсоний ҳис-туйғуларга эга робот-компанионлар ишлаб чиқариш тартибга солинадиХитойда инсоний ҳис-туйғуларга эга робот-компанионлар ишлаб чиқариш тартибга солинадиБугун, 12:54Ҳиндистон Telegram платформасига ултиматим қўйди: Пират контентга қарши 15 кун муҳлатҲиндистон Telegram платформасига ултиматим қўйди: Пират контентга қарши 15 кун муҳлатБугун, 12:25Huawei чиплар ишлаб чиқаришда янги даврни бошламоқда: 3Д технологияси ёрдамга келадиHuawei чиплар ишлаб чиқаришда янги даврни бошламоқда: 3Д технологияси ёрдамга келадиБугун, 07:54Ҳаводаги намликдан қувват олувчи янги турдаги эгилувчан батарея яратилдиҲаводаги намликдан қувват олувчи янги турдаги эгилувчан батарея яратилдиБугун, 07:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда