Алекс Охладе-Чамберлаин Селтик билан шартномасини узайтирди

·0·Спорт
Алекс Охладе-Чамберлаин Селтик билан шартномасини узайтирди

Шотландиянинг Селтик клуби собиқ Ливерпул ва Арсенал ярим ҳимоячиси Алекс Охладе-Чамберлаин билан ҳамкорликни давом эттиришини расман эълон қилди. Тажрибали инглиз футболчиси клуб билан янги шартнома имзолади ва камида яна бир мавсум давомида Глазго жамоаси шарафини ҳимоя қиладиган бўлди. Бу қарор клуб раҳбарияти ва мураббийлар штабининг футболчи тажрибасига бўлган юксак ишончини англатади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Англия терма жамоаси сафида 35 та ўйинда майдонга тушган 30 ёшли футболчи Шотландия чемпионатига келгунига қадар Туркияда мураккаб даврни бошдан кечирган эди. Бешикташ билан шартномаси бекор қилингач, олти ой давомида клубсиз қолган ярим ҳимоячи жорий йилнинг бошида Селтик сафига қўшилган ва қисқа вақт ичида жамоанинг муҳим бўлагига айланишга улгурган.

Қисқа муддатдаги юксак натижалар

Охладе-Чамберлаиннинг Пархеаддаги дебюти унутилмас кечди. У Ливингстон жамоасига қарши баҳснинг сўнгги дақиқаларида ғалаба голини киритиб, мухлислар меҳрини қозонди. Ўтган мавсумда у 12 та учрашувда майдонга тушган бўлса-да, уларнинг еттитасида захирадан қўшилди. Шунга қарамай, унинг майдондаги ва кийиниш хонасидаги таъсири жамоанинг олтин дубл қайд этишида катта рол ўйнади.

Селтик ўтган мавсумнинг сўнгги турида Хиртс жамоасини ортда қолдириб, чемпионлик унвонини ҳимоя қилди ва Шотландия кубогини қўлга киритди. Ярим ҳимоячи ушбу муваффақиятлар ҳақида гапирар экан, Глазгода қолганидан мамнунлигини билдирди: "Селтикда яна бир йил қолишдан жуда хурсандман. Ўтган мавсум ажойиб ўтди ва чемпионлик ҳамда кубокни ютган жамоанинг бир қисми бўлиш мен учун фахрдир".

Мураббий ишончи ва келажак режалари

Клуб бош мураббийи Мартин ЎНеилл ушбу келашувнинг асосий ташаббускорларидан бири бўлди. Дастлаб вақтинчалик мураббий сифатида келган ва жамоани чемпионликка етаклаган Шимолий ирландиялик мутахассис яқинда доимий асосда иш бошлади. У Охладе-Чамберлаин каби Премер-лига ғолиблиги тажрибасига эга футболчининг таркибда бўлиши янги мавсумдаги мақсадлар учун ўта муҳим деб ҳисоблайди.

Қизиғи шундаки, футболчининг шахсий ҳаёти билан боғлиқ миш-мишлар ҳам барҳам топди. Унинг турмуш ўртоғи, таниқли хонанда Перрие Эдвардс аввалроқ Глазгода узоқроқ қолиш ниятида эканини маълум қилган эди. Ҳозирда Селтик трансфер бозорида ҳали янги харидларни амалга оширмаганини ҳисобга олса, Алекс билан шартноманинг узайтирилиши клубнинг ёзги трансфер кампаниясидаги илк муҳим қадами бўлди.

Жамоа айни дамда янги мавсумга тайёргарликни бошламоқда. Режага кўра, Шотландия гиганти дам олиш кунлари Ирландияга йўл олади ва сешанба куни Шелборн жамоасига қарши илк назорат ўйинини ўтказади. Шундан сўнг клуб Португалиядаги йиғинга йўл олади ва айнан ўша ерда Охладе-Чамберлаин асосий таркиб машғулотларига тўлиқ қўшилади.

СелтикАлекс Охладе-ЧамберлаинШотландия ЧемпионатиТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе ва Парагвай ўртасидаги зиддият: Франция чорак финалга йўл олдиКилиан Мбаппе ва Парагвай ўртасидаги зиддият: Франция чорак финалга йўл олдиБугун, 13:58Унаи Симон Криштиану Роналду ҳақида: “Унинг сўнгги рақси эканига ишонмайман”Унаи Симон Криштиану Роналду ҳақида: “Унинг сўнгги рақси эканига ишонмайман”Бугун, 13:17Килиан Мбаппе Парагвайга жавоб қайтарди: Франциянинг чорак финалга қийин йўлиКилиан Мбаппе Парагвайга жавоб қайтарди: Франциянинг чорак финалга қийин йўлиБугун, 13:12Энзо Фернандез Реал Мадридга ўтадими? Футболчининг оиласи миш-мишларга нуқта қўйдиЭнзо Фернандез Реал Мадридга ўтадими? Футболчининг оиласи миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 12:34Томас Тухел Англия терма жамоасининг ЖЧ-2026 нимчорак финали олдидан ҳолати ҳақида гапирдиТомас Тухел Англия терма жамоасининг ЖЧ-2026 нимчорак финали олдидан ҳолати ҳақида гапирдиБугун, 12:15Гимарайнс: «Холанд айёр футболчи, у босимни Бразилияга юкламоқчи»Гимарайнс: «Холанд айёр футболчи, у босимни Бразилияга юкламоқчи»Бугун, 12:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди