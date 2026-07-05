Алекс Охладе-Чамберлаин Селтик билан шартномасини узайтирди
Шотландиянинг Селтик клуби собиқ Ливерпул ва Арсенал ярим ҳимоячиси Алекс Охладе-Чамберлаин билан ҳамкорликни давом эттиришини расман эълон қилди. Тажрибали инглиз футболчиси клуб билан янги шартнома имзолади ва камида яна бир мавсум давомида Глазго жамоаси шарафини ҳимоя қиладиган бўлди. Бу қарор клуб раҳбарияти ва мураббийлар штабининг футболчи тажрибасига бўлган юксак ишончини англатади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, Англия терма жамоаси сафида 35 та ўйинда майдонга тушган 30 ёшли футболчи Шотландия чемпионатига келгунига қадар Туркияда мураккаб даврни бошдан кечирган эди. Бешикташ билан шартномаси бекор қилингач, олти ой давомида клубсиз қолган ярим ҳимоячи жорий йилнинг бошида Селтик сафига қўшилган ва қисқа вақт ичида жамоанинг муҳим бўлагига айланишга улгурган.
Қисқа муддатдаги юксак натижаларОхладе-Чамберлаиннинг Пархеаддаги дебюти унутилмас кечди. У Ливингстон жамоасига қарши баҳснинг сўнгги дақиқаларида ғалаба голини киритиб, мухлислар меҳрини қозонди. Ўтган мавсумда у 12 та учрашувда майдонга тушган бўлса-да, уларнинг еттитасида захирадан қўшилди. Шунга қарамай, унинг майдондаги ва кийиниш хонасидаги таъсири жамоанинг олтин дубл қайд этишида катта рол ўйнади.
Селтик ўтган мавсумнинг сўнгги турида Хиртс жамоасини ортда қолдириб, чемпионлик унвонини ҳимоя қилди ва Шотландия кубогини қўлга киритди. Ярим ҳимоячи ушбу муваффақиятлар ҳақида гапирар экан, Глазгода қолганидан мамнунлигини билдирди: "Селтикда яна бир йил қолишдан жуда хурсандман. Ўтган мавсум ажойиб ўтди ва чемпионлик ҳамда кубокни ютган жамоанинг бир қисми бўлиш мен учун фахрдир".
Мураббий ишончи ва келажак режалариКлуб бош мураббийи Мартин ЎНеилл ушбу келашувнинг асосий ташаббускорларидан бири бўлди. Дастлаб вақтинчалик мураббий сифатида келган ва жамоани чемпионликка етаклаган Шимолий ирландиялик мутахассис яқинда доимий асосда иш бошлади. У Охладе-Чамберлаин каби Премер-лига ғолиблиги тажрибасига эга футболчининг таркибда бўлиши янги мавсумдаги мақсадлар учун ўта муҳим деб ҳисоблайди.
Қизиғи шундаки, футболчининг шахсий ҳаёти билан боғлиқ миш-мишлар ҳам барҳам топди. Унинг турмуш ўртоғи, таниқли хонанда Перрие Эдвардс аввалроқ Глазгода узоқроқ қолиш ниятида эканини маълум қилган эди. Ҳозирда Селтик трансфер бозорида ҳали янги харидларни амалга оширмаганини ҳисобга олса, Алекс билан шартноманинг узайтирилиши клубнинг ёзги трансфер кампаниясидаги илк муҳим қадами бўлди.
Жамоа айни дамда янги мавсумга тайёргарликни бошламоқда. Режага кўра, Шотландия гиганти дам олиш кунлари Ирландияга йўл олади ва сешанба куни Шелборн жамоасига қарши илк назорат ўйинини ўтказади. Шундан сўнг клуб Португалиядаги йиғинга йўл олади ва айнан ўша ерда Охладе-Чамберлаин асосий таркиб машғулотларига тўлиқ қўшилади.
…