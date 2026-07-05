Ер орбитасидаги энг узоқ нуқта: 6-июль куни сайёрамиз ҳаракати секинлашади

·32·Техно
Ер орбитасидаги энг узоқ нуқта: 6-июль куни сайёрамиз ҳаракати секинлашади

Жорий йилнинг 6-июль куни Ер сайёраси ўз орбитасининг Қуёшдан энг узоқлашган нуқтаси — афелий нуқтасидан ўтади. Ушбу астрономик ҳодиса натижасида сайёрамизнинг коинотдаги ҳаракат тезлиги йил давомидаги энг паст кўрсаткичга тушади. Бу жараён табиат қонуниятларининг бир қисми бўлиб, ҳар йили июль ойининг бошида кузатилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ТАСС агентлигининг Москва планетарийси маълумотларига таяниб хабар беришича, шу куни Ер ва Қуёш ўртасидаги масофа тахминан 152,1 миллион километрни ташкил этади. Таққослаш учун, январ ойида сайёрамиз Қуёшга энг яқин келганида (перигелий нуқтаси), бу масофа 147 миллион километргача қисқаради. Масофанинг ортиши сайёрамизнинг орбитал тезлигига бевосита таъсир кўрсатади.

Тезликнинг пасайиши ва Кепплер қонуни

6-июль куни Ернинг орбитал тезлиги сониясига 29,27–29,29 километргача пасаяди. Январ ойидаги кўрсаткичлар билан солиштирганда, бу сезиларли фарқдир — ўшанда тезлик сониясига 30,27–30,29 километрни ташкил этган эди. Бундай ўзгаришлар немис астрономи Иоганн Кепплернинг иккинчи қонуни билан тушунтирилади: сайёра Қуёшга қанчалик яқин бўлса, у шунчалик тез ҳаракатланади ва аксинча.

Ер орбитаси мукаммал айлана эмас, балки чўзилган эллипс шаклига эга бўлгани сабабли, йил давомида Қуёшгача бўлган масофа ўзгариб туради. Афелий пайтида Ер Қуёшдан узоқлашгани боис, қуёш гравитациясининг таъсири бироз камаяди ва бу сайёранинг секинлашишига олиб келади.

Қуёшнинг кўринишидаги ўзгаришлар

Масофанинг максимал даражага етиши натижасида 6-июль куни Қуёшнинг осмондаги кўринадиган диаметри йил давомидаги энг кичик ўлчамда бўлади. Албатта, бу ўзгаришни оддий кўз билан илғаш қийин, бироқ махсус астрономик ускуналар ёрдамида Қуёш гардишининг кичрайганини қайд этиш мумкин.

Кўпчиликда Қуёшдан узоқлашиш об-ҳавонинг совишига олиб келиши керак деган нотўғри тушунча мавжуд. Аслида, Шимолий ярим шарда, жумладан Ўзбекистонда ҳам айни пайтда ёзги иссиқ палласининг кузатилиши Ер ўқининг оғиш бурчаги билан боғлиқ. Масофанинг бир неча миллион километрга ортиши фасллар алмашинувига қараганда камроқ таъсир кўрсатади.

Ушбу ҳодиса астрономлар ва коинот ишқибозлари учун сайёрамизнинг мураккаб механизмларини ўрганишда муҳим ҳисобланади. Ернинг секинлашиши ва узоқлашиши инсоният саломатлиги ёки кундалик ҳаётига ҳеч қандай хавф туғдирмайди, балки коинотдаги мувозанатнинг бир қисмидир.

ЕрҚуёшАстрономияАфелийКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Банг & Олуфсен ўз тарихидаги илк ташқи аккумуляторни тақдим этдиБанг & Олуфсен ўз тарихидаги илк ташқи аккумуляторни тақдим этдиБугун, 15:29Нокиа сунъий интеллектли тугмачали телефонлар билан қайтдиНокиа сунъий интеллектли тугмачали телефонлар билан қайтдиБугун, 15:15АҚШда литий ўрнини босувчи пўлат маховикли энергия сақлаш тизими яратилдиАҚШда литий ўрнини босувчи пўлат маховикли энергия сақлаш тизими яратилдиБугун, 14:26Термальтаке компанияси АТХ 3.1 стандартидаги Др. Повер ИИИ Pro тестерини тақдим этдиТермальтаке компанияси АТХ 3.1 стандартидаги Др. Повер ИИИ Pro тестерини тақдим этдиБугун, 13:56Хитой коинот пойгасида етакчиликка интилмоқда: Янги сунъий йўлдош двигатели синовдан ўтдиХитой коинот пойгасида етакчиликка интилмоқда: Янги сунъий йўлдош двигатели синовдан ўтдиБугун, 13:26Хитойда инсоний ҳис-туйғуларга эга робот-компанионлар ишлаб чиқариш тартибга солинадиХитойда инсоний ҳис-туйғуларга эга робот-компанионлар ишлаб чиқариш тартибга солинадиБугун, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда