Камавинга нега “Реал”дан кетишни истамаяпти?
“Реал” ярим ҳимоячиси Эдуарду Камавинганинг келажаги атрофидаги саволлар ҳали ҳам очиқлигича қолмоқда. Франциялик футболчига бир қатор Европа грандлари қизиқиш билдирган бўлса-да, унинг ўзи Мадридда қолиш ниятида.
Бу ҳақда таниқли журналист Марио Кортегана клубдаги манбаларига таяниб маълум қилди.
“Манчестер Сити” билан музокара бўлган
Аввалроқ “Реал” мутасаддилари Камавинганинг хизматларини “Манчестер Сити”га таклиф қилгани ва томонлар ўртасида музокаралар бошлангани хабар қилинган эди.
Бироқ Кортегананинг айтишича, футболчининг позицияси ўзгармаган.
“Мен клубдаги манбалардан Камавинга ва ‘Манчестер Сити’ ҳақида сўрадим. Улар яна бир бор Камавинга ‘Реал’да қолишни хоҳлашини айтди”, — деди журналист.
“Реал” аввал футболчи сотиши керак
Мадрид клуби таркибни яна бир ярим ҳимоячи билан кучайтириш режасини маъқулламоқда.
Аммо янги трансфер амалга ошиши учун “Реал” аввал амалдаги футболчилардан бирини сотиши керак бўлади.
“Муаммо шундаки, ҳозирги футболчилардан ҳеч бири кетишни истамаяпти”, — деди Кортегана.
Шу сабаб Камавинганинг келажаги ҳам клубдаги бошқа трансфер қарорларига боғлиқ бўлиб турибди.
Камавинганинг мавсумдаги натижалари
Эдуарду Камавинга 2021 йилда “Ренн”дан 31 миллион евро эвазига “Реал”га кўчиб ўтган эди.
Франциялик ярим ҳимоячи 2025/26 йилги мавсумда барча мусобақалар доирасида:
43 та учрашувда майдонга тушди;
2 та гол урди;
1 та голли узатма амалга оширди.
Ҳозирча Камавинга Мадридни тарк этиш ниятида эмас. Бироқ “Реал” янги ярим ҳимоячи олишга қарор қилса, трансфер бозорида вазият тез ўзгариши мумкин.
…