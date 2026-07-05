Камавинга нега “Реал”дан кетишни истамаяпти?

·0·Спорт
Камавинга нега “Реал”дан кетишни истамаяпти?

“Реал” ярим ҳимоячиси Эдуарду Камавинганинг келажаги атрофидаги саволлар ҳали ҳам очиқлигича қолмоқда. Франциялик футболчига бир қатор Европа грандлари қизиқиш билдирган бўлса-да, унинг ўзи Мадридда қолиш ниятида.

Бу ҳақда таниқли журналист Марио Кортегана клубдаги манбаларига таяниб маълум қилди.

“Манчестер Сити” билан музокара бўлган

Аввалроқ “Реал” мутасаддилари Камавинганинг хизматларини “Манчестер Сити”га таклиф қилгани ва томонлар ўртасида музокаралар бошлангани хабар қилинган эди.

Бироқ Кортегананинг айтишича, футболчининг позицияси ўзгармаган.

“Мен клубдаги манбалардан Камавинга ва ‘Манчестер Сити’ ҳақида сўрадим. Улар яна бир бор Камавинга ‘Реал’да қолишни хоҳлашини айтди”, — деди журналист.

“Реал” аввал футболчи сотиши керак

Мадрид клуби таркибни яна бир ярим ҳимоячи билан кучайтириш режасини маъқулламоқда.

Аммо янги трансфер амалга ошиши учун “Реал” аввал амалдаги футболчилардан бирини сотиши керак бўлади.

“Муаммо шундаки, ҳозирги футболчилардан ҳеч бири кетишни истамаяпти”, — деди Кортегана.

Шу сабаб Камавинганинг келажаги ҳам клубдаги бошқа трансфер қарорларига боғлиқ бўлиб турибди.

Камавинганинг мавсумдаги натижалари

Эдуарду Камавинга 2021 йилда “Ренн”дан 31 миллион евро эвазига “Реал”га кўчиб ўтган эди.

Франциялик ярим ҳимоячи 2025/26 йилги мавсумда барча мусобақалар доирасида:

  • 43 та учрашувда майдонга тушди;

  • 2 та гол урди;

  • 1 та голли узатма амалга оширди.

Ҳозирча Камавинга Мадридни тарк этиш ниятида эмас. Бироқ “Реал” янги ярим ҳимоячи олишга қарор қилса, трансфер бозорида вазият тез ўзгариши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шерки Наполеон бош кийимида мухлисларни ҳайратга солдиШерки Наполеон бош кийимида мухлисларни ҳайратга солдиБугун, 14:12Дешам Мбаппени нега сардор қилганини тушунтирди...Дешам Мбаппени нега сардор қилганини тушунтирди...Бугун, 14:10Килиан Мбаппе ва Парагвай ўртасидаги зиддият: Франция чорак финалга йўл олдиКилиан Мбаппе ва Парагвай ўртасидаги зиддият: Франция чорак финалга йўл олдиБугун, 13:58Алекс Охладе-Чамберлаин Селтик билан шартномасини узайтирдиАлекс Охладе-Чамберлаин Селтик билан шартномасини узайтирдиБугун, 13:54Унаи Симон Криштиану Роналду ҳақида: “Унинг сўнгги рақси эканига ишонмайман”Унаи Симон Криштиану Роналду ҳақида: “Унинг сўнгги рақси эканига ишонмайман”Бугун, 13:17Килиан Мбаппе Парагвайга жавоб қайтарди: Франциянинг чорак финалга қийин йўлиКилиан Мбаппе Парагвайга жавоб қайтарди: Франциянинг чорак финалга қийин йўлиБугун, 13:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди