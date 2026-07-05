Термальтаке компанияси АТХ 3.1 стандартидаги Др. Повер ИИИ Pro тестерини тақдим этди

·0·Техно
Термальтаке компанияси АТХ 3.1 стандартидаги Др. Повер ИИИ Pro тестерини тақдим этди

Компьютер бутловчи қисмлари бозорида етакчи брендлардан бири ҳисобланган Термальтаке компанияси янги авлод қувват блокларини диагностика қилиш учун мўлжалланган Др. Повер ИИИ Pro қурилмасини расман эълон қилди. Ушбу гаджет замонавий АТХ 3.1 стандартига мослаштирилган бўлиб, у нафақат профессионал сервис марказлари, балки ўз компьютерини мустақил йиғувчи ишқибозлар учун ҳам фойдали воситага айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Др. Повер ИИИ Pro қурилмасининг асосий вазифаси қувват блоки коннекторларининг ҳолатини текшириш ва кучланиш барқарорлигини назорат қилишдан иборат. ixbt.com нашрининг маълумотига кўра, янги тестер 50 АҚШ доллари миқдорида баҳоланган. Бу нарх қурилманинг функционаллиги ва замонавий видеокарталар билан ишлаш қобилиятини ҳисобга олганда, ўз тоифаси учун жуда рақобатбардош ҳисобланади.

Замонавий видеокарталар учун махсус ечим

Янги моделнинг энг муҳим жиҳати шундаки, у видеокарталарнинг қувват интерфейси сигналларини идентификация қила олади. Бу эса фойдаланувчига видеокарта томонидан қўллаб-қувватланадиган қувват даражасини аниқлаш имконини беради. Шундай қилиб, тизим йиғувчиси қувват блоки параметрларни тўғри аниқлаётганига ва видеокартага керакли миқдордаги энергия узатилаётганига ишонч ҳосил қилиши мумкин.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, ишлаб чиқарувчи ушбу маҳсулотни видеокарталар учун юклама тестерни (лоад тестер) эмас, балки диагностика воситаси эканлигини уқтирмоқда. Др. Повер ИИИ Pro асосан интерфейсларнинг ҳолатини, кучланиш даражасини ва уланишларнинг тўғрилигини аниқлаш учун хизмат қилади. Шунинг учун уни қувват блокининг максимал унумдорлигини синайдиган восита сифатида ишлатиш тавсия этилмайди.

Кенг қамровли диагностика имкониятлари

Қурилма компьютернинг деярли барча муҳим тугунларини текшириш имкониятига эга. У қуйидаги улагичлар билан ишлашни қўллаб-қувватлайди:

  • Она платалар учун 24-контактли АТХ улагичи;
  • Процессор қуввати учун 4 ва 8-контактли улагичлар;
  • Видеокарталар учун 6 ва 8-контактли қувват коннекторлари;
  • SATA ва ИДE (Молех) маълумот ташувчи ҳамда периферик қурилмалар улагичлари.
Қурилманинг олд панелида жойлашган рангли дисплей ҳар бир линия бўйича чиқиш кучланишини реал вақт режимида кўрсатиб туради. Бу фойдаланувчига муаммонинг айнан қайси нуқтада эканлигини визуал тарзда тезда аниқлашга ёрдам беради.

Др. Повер ИИИ Pro иккита иш режимига эга: қўлда бошқариш ва автоматик режим. Автоматик режимда тестер барча интерфейсларни кетма-кетликда текшириб чиқади. Агар тизимда бирор носозлик ёки кучланиш оғиши аниқланса, экранда қизил рангли огоҳлантириш белгиси пайдо бўлади ва махсус товушли сигнал янграйди. Бу функция, айниқса, мураккаб носозликларни излаш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради.

Ўзбекистон бозорида юқори унумдорликка эга ўйин компьютерлари ва график станцияларга талаб ортиб бораётган бир пайтда, бундай диагностика асбоблари қимматбаҳо бутловчи қисмларнинг хавфсизлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди. Термальтаке компаниясининг ушбу янгилиги яқин орада халқаро савдо майдончалари орқали маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам тақдим этилиши кутилмоқда.

ТермальтакеҚувват БлокиАТХ 3.1ТехнологияДиагностика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой коинот пойгасида етакчиликка интилмоқда: Янги сунъий йўлдош двигатели синовдан ўтдиХитой коинот пойгасида етакчиликка интилмоқда: Янги сунъий йўлдош двигатели синовдан ўтдиБугун, 13:26Хитойда инсоний ҳис-туйғуларга эга робот-компанионлар ишлаб чиқариш тартибга солинадиХитойда инсоний ҳис-туйғуларга эга робот-компанионлар ишлаб чиқариш тартибга солинадиБугун, 12:54Ҳиндистон Telegram платформасига ултиматим қўйди: Пират контентга қарши 15 кун муҳлатҲиндистон Telegram платформасига ултиматим қўйди: Пират контентга қарши 15 кун муҳлатБугун, 12:25Huawei чиплар ишлаб чиқаришда янги даврни бошламоқда: 3Д технологияси ёрдамга келадиHuawei чиплар ишлаб чиқаришда янги даврни бошламоқда: 3Д технологияси ёрдамга келадиБугун, 07:54Ҳаводаги намликдан қувват олувчи янги турдаги эгилувчан батарея яратилдиҲаводаги намликдан қувват олувчи янги турдаги эгилувчан батарея яратилдиБугун, 07:27Boeing 747-8Ф юк самолётларида хавфли нуқсонлар аниқландиBoeing 747-8Ф юк самолётларида хавфли нуқсонлар аниқландиБугун, 05:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда