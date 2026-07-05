Термальтаке компанияси АТХ 3.1 стандартидаги Др. Повер ИИИ Pro тестерини тақдим этди
Компьютер бутловчи қисмлари бозорида етакчи брендлардан бири ҳисобланган Термальтаке компанияси янги авлод қувват блокларини диагностика қилиш учун мўлжалланган Др. Повер ИИИ Pro қурилмасини расман эълон қилди. Ушбу гаджет замонавий АТХ 3.1 стандартига мослаштирилган бўлиб, у нафақат профессионал сервис марказлари, балки ўз компьютерини мустақил йиғувчи ишқибозлар учун ҳам фойдали воситага айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Др. Повер ИИИ Pro қурилмасининг асосий вазифаси қувват блоки коннекторларининг ҳолатини текшириш ва кучланиш барқарорлигини назорат қилишдан иборат. ixbt.com нашрининг маълумотига кўра, янги тестер 50 АҚШ доллари миқдорида баҳоланган. Бу нарх қурилманинг функционаллиги ва замонавий видеокарталар билан ишлаш қобилиятини ҳисобга олганда, ўз тоифаси учун жуда рақобатбардош ҳисобланади.
Замонавий видеокарталар учун махсус ечимЯнги моделнинг энг муҳим жиҳати шундаки, у видеокарталарнинг қувват интерфейси сигналларини идентификация қила олади. Бу эса фойдаланувчига видеокарта томонидан қўллаб-қувватланадиган қувват даражасини аниқлаш имконини беради. Шундай қилиб, тизим йиғувчиси қувват блоки параметрларни тўғри аниқлаётганига ва видеокартага керакли миқдордаги энергия узатилаётганига ишонч ҳосил қилиши мумкин.
Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, ишлаб чиқарувчи ушбу маҳсулотни видеокарталар учун юклама тестерни (лоад тестер) эмас, балки диагностика воситаси эканлигини уқтирмоқда. Др. Повер ИИИ Pro асосан интерфейсларнинг ҳолатини, кучланиш даражасини ва уланишларнинг тўғрилигини аниқлаш учун хизмат қилади. Шунинг учун уни қувват блокининг максимал унумдорлигини синайдиган восита сифатида ишлатиш тавсия этилмайди.
Кенг қамровли диагностика имкониятлариҚурилма компьютернинг деярли барча муҳим тугунларини текшириш имкониятига эга. У қуйидаги улагичлар билан ишлашни қўллаб-қувватлайди:
- Она платалар учун 24-контактли АТХ улагичи;
- Процессор қуввати учун 4 ва 8-контактли улагичлар;
- Видеокарталар учун 6 ва 8-контактли қувват коннекторлари;
- SATA ва ИДE (Молех) маълумот ташувчи ҳамда периферик қурилмалар улагичлари.
Др. Повер ИИИ Pro иккита иш режимига эга: қўлда бошқариш ва автоматик режим. Автоматик режимда тестер барча интерфейсларни кетма-кетликда текшириб чиқади. Агар тизимда бирор носозлик ёки кучланиш оғиши аниқланса, экранда қизил рангли огоҳлантириш белгиси пайдо бўлади ва махсус товушли сигнал янграйди. Бу функция, айниқса, мураккаб носозликларни излаш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради.
Ўзбекистон бозорида юқори унумдорликка эга ўйин компьютерлари ва график станцияларга талаб ортиб бораётган бир пайтда, бундай диагностика асбоблари қимматбаҳо бутловчи қисмларнинг хавфсизлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди. Термальтаке компаниясининг ушбу янгилиги яқин орада халқаро савдо майдончалари орқали маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам тақдим этилиши кутилмоқда.
…