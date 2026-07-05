Шерки Наполеон бош кийимида мухлисларни ҳайратга солди
Франция терма жамоаси ярим ҳимоячиси Райан Шерки Парагвайга қарши ўйиндан сўнг кутилмаган образда кўриниш берди.
Футболчи Наполеон Бонапарт кийган машҳур икки томонлама бош кийим — бикорнни бошига қўйиб, мухлислар ва сураткашлар эътиборини ўзига тортди.
Франция минимал ҳисобда ғалаба қозонди
2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финал босқичида Франция Парагвайга қарши майдонга тушди.
Кескин ўтган учрашув «уч ранглилар»нинг 1:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.
Беллашувдаги ягона голни Килиан Мбаппе киритди. Франция сардори 70-дақиқада белгиланган пенальтини аниқ амалга ошириб, жамоасини чоракфиналга олиб чиқди.
Шерки захирадан ўйинга қўшилди
Райан Шерки учрашувнинг 84-дақиқасида захирадан майдонга тушди.
У қисқа вақт ичида гол ёки голли узатма билан ажралиб турмади. Бироқ учрашувдан кейинги ғайриоддий образи билан ижтимоий тармоқларда муҳокамалар марказига айланди.
Шеркининг Наполеон услубидаги бош кийимда кўриниш бериши мухлислар орасида турли ҳазил ва мемларга сабаб бўлди.
Чоракфиналда рақиб — Марокаш
Франция терма жамоаси жаҳон чемпионати чоракфиналида Марокашга қарши майдонга тушади.
Учрашув 9 июлдан 10 июлга ўтар кечаси АҚШнинг Фоксборо шаҳрида жойлашган «Жиллетт» стадионида бўлиб ўтади.
Энди мухлислар Франциядан нафақат навбатдаги ғалабани, балки Шеркидан яна қандай образ бўлишини ҳам кутишмоқда.
…