Шерки Наполеон бош кийимида мухлисларни ҳайратга солди

·33·Спорт
Шерки Наполеон бош кийимида мухлисларни ҳайратга солди

Франция терма жамоаси ярим ҳимоячиси Райан Шерки Парагвайга қарши ўйиндан сўнг кутилмаган образда кўриниш берди.

Футболчи Наполеон Бонапарт кийган машҳур икки томонлама бош кийим — бикорнни бошига қўйиб, мухлислар ва сураткашлар эътиборини ўзига тортди.

Франция минимал ҳисобда ғалаба қозонди

2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финал босқичида Франция Парагвайга қарши майдонга тушди.

Кескин ўтган учрашув «уч ранглилар»нинг 1:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.

Беллашувдаги ягона голни Килиан Мбаппе киритди. Франция сардори 70-дақиқада белгиланган пенальтини аниқ амалга ошириб, жамоасини чоракфиналга олиб чиқди.

Шерки захирадан ўйинга қўшилди

Райан Шерки учрашувнинг 84-дақиқасида захирадан майдонга тушди.

У қисқа вақт ичида гол ёки голли узатма билан ажралиб турмади. Бироқ учрашувдан кейинги ғайриоддий образи билан ижтимоий тармоқларда муҳокамалар марказига айланди.

Шеркининг Наполеон услубидаги бош кийимда кўриниш бериши мухлислар орасида турли ҳазил ва мемларга сабаб бўлди.

Чоракфиналда рақиб — Марокаш

Франция терма жамоаси жаҳон чемпионати чоракфиналида Марокашга қарши майдонга тушади.

Учрашув 9 июлдан 10 июлга ўтар кечаси АҚШнинг Фоксборо шаҳрида жойлашган «Жиллетт» стадионида бўлиб ўтади.

Энди мухлислар Франциядан нафақат навбатдаги ғалабани, балки Шеркидан яна қандай образ бўлишини ҳам кутишмоқда.

ФранцияПарагвайКилиан МбаппеМароккоСША
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кабо-Верде дарвозабони Касилясни ортда қолдириб, рекорд ўрнатди...Кабо-Верде дарвозабони Касилясни ортда қолдириб, рекорд ўрнатди...Бугун, 14:22Микель Оярсабаль ЖЧ-2026 нинг энг яхши ҳужумчисини танладиМикель Оярсабаль ЖЧ-2026 нинг энг яхши ҳужумчисини танладиБугун, 14:19Камавинга нега “Реал”дан кетишни истамаяпти?Камавинга нега “Реал”дан кетишни истамаяпти?Бугун, 14:14Дешам Мбаппени нега сардор қилганини тушунтирди...Дешам Мбаппени нега сардор қилганини тушунтирди...Бугун, 14:10Килиан Мбаппе ва Парагвай ўртасидаги зиддият: Франция чорак финалга йўл олдиКилиан Мбаппе ва Парагвай ўртасидаги зиддият: Франция чорак финалга йўл олдиБугун, 13:58Алекс Охладе-Чамберлаин Селтик билан шартномасини узайтирдиАлекс Охладе-Чамберлаин Селтик билан шартномасини узайтирдиБугун, 13:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди