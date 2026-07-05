Микель Оярсабаль ЖЧ-2026 нинг энг яхши ҳужумчисини танлади
Испания терма жамоаси ҳужумчиси Микель Оярсабаль 2026 йилги жаҳон чемпионатида кимни энг яхши ҳужумчи деб ҳисоблашини айтди.
Испаниялик футболчи бу борада Лионель Мессини танлади ва аргентиналик юлдузни оддий ҳужумчи доирасига сиғдириш қийинлигини таъкидлади.
«Месси — футболнинг ўзига хос моҳияти»
Оярсабальнинг фикрича, Мессини фақат ҳужумчи сифатида баҳолаш тўғри эмас.
«Мен Лионель Мессини тўғридан-тўғри ҳужумчи деб айтмасдим, чунки у футболнинг ўзига хос моҳиятини ифодалайди. Лекин барибир танловим Месси бўлади», — дея унинг сўзларини COPE келтирди.
Месси мусобақада етакчилик қилмоқда
Ҳозирги пайтда Аргентина терма жамоаси етакчиси 2026 йилги жаҳон чемпионатининг энг самарали футболчиси бўлиб турибди.
39 ёшли форвард тўртта учрашувда майдонга тушиб, еттита гол уришга муваффақ бўлган.
Бу натижа Мессини мундиал тўпурарлари пойгасининг асосий фаворитига айлантирди.
Оярсабаль ҳам юқори натижа қайд этмоқда
Микель Оярсабальнинг ўзи ҳам мусобақада самарали ҳаракат қилмоқда.
Испаниялик ҳужумчи тўртта ўйинда тўртта гол урган ва жаҳон чемпионати тўпурарлари рўйхатида бешинчи ўринни эгаллаб турибди.
Шунга қарамай, Оярсабаль энг яхши ҳужумчи номини ўз рақибларидан бири — Лионель Мессига муносиб кўрди.
…