Карло Анчелотти Бразилия ва Норвегия ўртасидаги баҳс олдидан Холандни тўхтатиш режасини айтди

·45·Спорт
Карло Анчелотти Бразилия ва Норвегия ўртасидаги баҳс олдидан Холандни тўхтатиш режасини айтди

Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичи доирасида бўлиб ўтадиган Бразилия ва Норвегия терма жамоалари ўртасидаги учрашув олдидан кутилмаган баёнотлар янграмоқда. Бразилияликлар устози Карло Анчелотти турнирнинг энг хавфли ҳужумчиларидан бири Эрлинг Холандга қарши махсус тактика ишлаб чиқилмаганини маълум қилди. Ушбу қарама-қаршилик нафақат икки жамоанинг чорак финал йўлланмаси учун кураши, балки дунёнинг энг яхши ҳужумчиси ва энг мустаҳкам ҳимоя чизиқларидан бирининг тўқнашуви сифатида ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Эрлинг Холанд жорий турнирда аллақачон бешта гол уришга улгурган ва Норвегия терма жамоасининг асосий қуроли ҳисобланади. Шунга қарамай, тажрибали италиялик мутахассис Карло Анчелотти ўз шогирдларининг маҳоратига тўлиқ ишонч билдирди. Унинг фикрича, Бразилия ҳимоячилари Европанинг энг юқори савиядаги мусобақаларида Манчестер Сити юлдузига қарши бир неча бор майдонга тушишган ва унинг ўйин услубини жуда яхши билишади.

Анчелоттининг ҳимоячиларга ишончи ва тактик ёндашув

"Мен 'анти-Холанд' режаси деган нарса бор деб ўйламайман. Ҳимоячиларимга унга қарши қандай ўйнаш кераклигини тушунтиришга ҳожат йўқ, чунки улар ўзаро кўп бор тўқнаш келишган. Жамоамиз оптимал ҳолатда, аммо биз янада ўсишда давом этишимиз керак. Эрлингнинг қандай ҳаракат қилишини ҳамма билади. Менинг вазифам унга қарши индивидуал кўрсатма бериш эмас, балки бутун жамоанинг умумий ўйинини шакллантиришдир", — деди Анчелотти ўйин олди матбуот анжуманида.

Ню-Жерсидаги "МетЛифе Стадиум"да бўлиб ўтадиган ушбу баҳсда Англия Премер-лигасидаги рақобат халқаро майдонга кўчади. Хусусан, Арсенал ҳимоячиси Габриел Магалҳаес Бразилия ҳимоя чизиғида етакчилик қилиши кутилмоқда. У Англия чемпионатида Холанд билан мунтазам равишда курашиб келади. Анчелотти айнан мана шу танишлик ва тажриба беш карра жаҳон чемпионларига чорак финал йўлида қўл келишига амин.

Таркибдаги йўқотишлар ва қайтишлар

Бразилия терма жамоаси ушбу босқичга Япония устидан қозонилган драматик ғалабадан сўнг етиб келди. Ўша ўйинда Габриел Мартинелли томонидан сўнгги дақиқаларда урилган гол жамоага ғалаба келтирган эди. Бироқ, таркибда йўқотишлар ҳам мавжуд. Ярим ҳимоячи Лукас Пақуета жароҳати сабабли Норвегияга қарши баҳсни ўтказиб юборади. Бу эса Селекао майдон марказида маълум қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин.

Ижобий янгиликлардан бири шундаки, Барселона ҳужумчиси Рафинья жароҳатидан фориғ бўлиб, сафга қайтиши кутилмоқда. Унинг қайтиши Анчелоттига ҳужум чизиғида кўпроқ танлов имкониятини беради. Норвегия томонида эса ҳимоячилар Жулиан Рерсон ва Ҳолмгрен Педерсеннинг ҳолати сўроқ остида турибди. Шунга қарамай, Стале Солбаккен бошчилигидаги жамоа Бразилиянинг кучли босимига доц. беришга тайёрланмоқда.

Ушбу учрашув ғолиби чорак финалда Англия ёки Мексика терма жамоалари ўртасидаги баҳс ғолиби билан тўқнаш келади. Норвегия тартибли ўйин ва кучли интизомга таянаётган бўлса, Бразилия ўзининг индивидуал маҳорати ва тактик тажрибасига ишонмоқда. Анчелотти шогирдлари Япония билан ўйиндаги хатолардан хулоса чиқарган ҳолда, турнирнинг асосий фаворитларидан бири эканликларини исботлашга ҳаракат қилишади.

БразилияНорвегияЭрлинг ХоландКарло АнчелоттиЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кабо-Верде дарвозабони Касилясни ортда қолдириб, рекорд ўрнатди...Кабо-Верде дарвозабони Касилясни ортда қолдириб, рекорд ўрнатди...Бугун, 14:22Микель Оярсабаль ЖЧ-2026 нинг энг яхши ҳужумчисини танладиМикель Оярсабаль ЖЧ-2026 нинг энг яхши ҳужумчисини танладиБугун, 14:19Камавинга нега “Реал”дан кетишни истамаяпти?Камавинга нега “Реал”дан кетишни истамаяпти?Бугун, 14:14Шерки Наполеон бош кийимида мухлисларни ҳайратга солдиШерки Наполеон бош кийимида мухлисларни ҳайратга солдиБугун, 14:12Дешам Мбаппени нега сардор қилганини тушунтирди...Дешам Мбаппени нега сардор қилганини тушунтирди...Бугун, 14:10Килиан Мбаппе ва Парагвай ўртасидаги зиддият: Франция чорак финалга йўл олдиКилиан Мбаппе ва Парагвай ўртасидаги зиддият: Франция чорак финалга йўл олдиБугун, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди