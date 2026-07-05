Карло Анчелотти Бразилия ва Норвегия ўртасидаги баҳс олдидан Холандни тўхтатиш режасини айтди
Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичи доирасида бўлиб ўтадиган Бразилия ва Норвегия терма жамоалари ўртасидаги учрашув олдидан кутилмаган баёнотлар янграмоқда. Бразилияликлар устози Карло Анчелотти турнирнинг энг хавфли ҳужумчиларидан бири Эрлинг Холандга қарши махсус тактика ишлаб чиқилмаганини маълум қилди. Ушбу қарама-қаршилик нафақат икки жамоанинг чорак финал йўлланмаси учун кураши, балки дунёнинг энг яхши ҳужумчиси ва энг мустаҳкам ҳимоя чизиқларидан бирининг тўқнашуви сифатида ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Эрлинг Холанд жорий турнирда аллақачон бешта гол уришга улгурган ва Норвегия терма жамоасининг асосий қуроли ҳисобланади. Шунга қарамай, тажрибали италиялик мутахассис Карло Анчелотти ўз шогирдларининг маҳоратига тўлиқ ишонч билдирди. Унинг фикрича, Бразилия ҳимоячилари Европанинг энг юқори савиядаги мусобақаларида Манчестер Сити юлдузига қарши бир неча бор майдонга тушишган ва унинг ўйин услубини жуда яхши билишади.
Анчелоттининг ҳимоячиларга ишончи ва тактик ёндашув"Мен 'анти-Холанд' режаси деган нарса бор деб ўйламайман. Ҳимоячиларимга унга қарши қандай ўйнаш кераклигини тушунтиришга ҳожат йўқ, чунки улар ўзаро кўп бор тўқнаш келишган. Жамоамиз оптимал ҳолатда, аммо биз янада ўсишда давом этишимиз керак. Эрлингнинг қандай ҳаракат қилишини ҳамма билади. Менинг вазифам унга қарши индивидуал кўрсатма бериш эмас, балки бутун жамоанинг умумий ўйинини шакллантиришдир", — деди Анчелотти ўйин олди матбуот анжуманида.
Ню-Жерсидаги "МетЛифе Стадиум"да бўлиб ўтадиган ушбу баҳсда Англия Премер-лигасидаги рақобат халқаро майдонга кўчади. Хусусан, Арсенал ҳимоячиси Габриел Магалҳаес Бразилия ҳимоя чизиғида етакчилик қилиши кутилмоқда. У Англия чемпионатида Холанд билан мунтазам равишда курашиб келади. Анчелотти айнан мана шу танишлик ва тажриба беш карра жаҳон чемпионларига чорак финал йўлида қўл келишига амин.
Таркибдаги йўқотишлар ва қайтишларБразилия терма жамоаси ушбу босқичга Япония устидан қозонилган драматик ғалабадан сўнг етиб келди. Ўша ўйинда Габриел Мартинелли томонидан сўнгги дақиқаларда урилган гол жамоага ғалаба келтирган эди. Бироқ, таркибда йўқотишлар ҳам мавжуд. Ярим ҳимоячи Лукас Пақуета жароҳати сабабли Норвегияга қарши баҳсни ўтказиб юборади. Бу эса Селекао майдон марказида маълум қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин.
Ижобий янгиликлардан бири шундаки, Барселона ҳужумчиси Рафинья жароҳатидан фориғ бўлиб, сафга қайтиши кутилмоқда. Унинг қайтиши Анчелоттига ҳужум чизиғида кўпроқ танлов имкониятини беради. Норвегия томонида эса ҳимоячилар Жулиан Рерсон ва Ҳолмгрен Педерсеннинг ҳолати сўроқ остида турибди. Шунга қарамай, Стале Солбаккен бошчилигидаги жамоа Бразилиянинг кучли босимига доц. беришга тайёрланмоқда.
Ушбу учрашув ғолиби чорак финалда Англия ёки Мексика терма жамоалари ўртасидаги баҳс ғолиби билан тўқнаш келади. Норвегия тартибли ўйин ва кучли интизомга таянаётган бўлса, Бразилия ўзининг индивидуал маҳорати ва тактик тажрибасига ишонмоқда. Анчелотти шогирдлари Япония билан ўйиндаги хатолардан хулоса чиқарган ҳолда, турнирнинг асосий фаворитларидан бири эканликларини исботлашга ҳаракат қилишади.
…