Килиан Мбаппе ва Парагвай ўртасидаги зиддият: Франция чорак финалга йўл олди
Франция терма жамоаси ва Реал Мадрид клубининг юлдузли ҳужумчиси Килиан Мбаппе Парагвайга қарши кечган қийин баҳсда ўзининг совуққонлигини намойиш этди. Рақиб футболчиларининг провокацияларига қарамай, у ҳал қилувчи голни уриб, жамоасини ғалабага етаклади ва мусобақанинг чорак финал йўлланмасини нақд қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Филадельфиядаги "Линколн Файненшл Филд" стадионида кечган учрашув ўта кескин ва жисмоний курашларга бой руҳда ўтди. Ўйиннинг 70-дақиқасида Десире Доуе жарима майдончаси ичида йиқитилгач, ҳакам Парагвай дарвозасига пеналти белгилади. Айнан шу вазиятда майдонда ғалати ҳолат кузатилди: рақиб жамоа футболчилари Мбаппенинг руҳиятига таъсир ўтказиш мақсадида пеналти нуқтасини оёқлари билан ковлаб, чимни шикастлашга уринишди.
Мбаппенинг жавоби ва Лионель Месси билан рақобатGoal.com нашрининг хабар беришича, Парагвайликларнинг бу ҳийласи кутилган натижани бермади. Килиан Мбаппе нуқтага яқинлашиб, зарбани аниқ амалга оширди ва ҳисобни 1:0 кўринишига келтирди. Голдан сўнг ҳужумчи ўзига нисбатан пасткашлик қилган рақиб футболчиларининг кўзига қараб, голни айнан уларнинг қаршисида нишонлаш орқали жавоб қайтарди.
Ушбу гол Мбаппе учун турнирдаги еттинчи гол бўлди. Натижада у тўпурарлар пойгасида аргентиналик афсона Лионель Месси билан тенглашиб олди. Ҳозирда ҳар икки футболчи "Олтин бутса" соврини учун асосий даъвогар бўлиб туришибди. Франциялик юлдузнинг бундай барқарорлиги унинг жаҳон футболидаги етакчилигини яна бир бор исботламоқда.
Франция терма жамоаси бош мураббийи Дидиер Десчампс ўйиндан сўнг ўз шогирдларининг босиқлигини юқори баҳолади. Мураббийнинг фикрича, Парагвай футбол ўйнашдан кўра кўпроқ агрессия ва турли ўйин ўйинларига таяниб ҳаракат қилган. "Бу мухлисларни стадионга чорлайдиган футбол эмас, лекин биз энг муҳим вазифани бажардик — кейинги босқичга чиқдик", — деди мутахассис.
Эндиликда Франция чорак финал босқичида Марокаш терма жамоасига қарши майдонга тушади. Бу қарама-қаршилик 2022-йилги Жаҳон чемпионати ярим финалидаги рақобатнинг мантиқий давоми бўлиши кутилмоқда. Мбаппе ва унинг жамоадошлари турнир бош соврини сари юришни давом эттиришмоқда.
…