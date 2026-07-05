Килиан Мбаппе ва Парагвай ўртасидаги зиддият: Франция чорак финалга йўл олди

·0·Спорт
Килиан Мбаппе ва Парагвай ўртасидаги зиддият: Франция чорак финалга йўл олди

Франция терма жамоаси ва Реал Мадрид клубининг юлдузли ҳужумчиси Килиан Мбаппе Парагвайга қарши кечган қийин баҳсда ўзининг совуққонлигини намойиш этди. Рақиб футболчиларининг провокацияларига қарамай, у ҳал қилувчи голни уриб, жамоасини ғалабага етаклади ва мусобақанинг чорак финал йўлланмасини нақд қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Филадельфиядаги "Линколн Файненшл Филд" стадионида кечган учрашув ўта кескин ва жисмоний курашларга бой руҳда ўтди. Ўйиннинг 70-дақиқасида Десире Доуе жарима майдончаси ичида йиқитилгач, ҳакам Парагвай дарвозасига пеналти белгилади. Айнан шу вазиятда майдонда ғалати ҳолат кузатилди: рақиб жамоа футболчилари Мбаппенинг руҳиятига таъсир ўтказиш мақсадида пеналти нуқтасини оёқлари билан ковлаб, чимни шикастлашга уринишди.

Мбаппенинг жавоби ва Лионель Месси билан рақобат

Goal.com нашрининг хабар беришича, Парагвайликларнинг бу ҳийласи кутилган натижани бермади. Килиан Мбаппе нуқтага яқинлашиб, зарбани аниқ амалга оширди ва ҳисобни 1:0 кўринишига келтирди. Голдан сўнг ҳужумчи ўзига нисбатан пасткашлик қилган рақиб футболчиларининг кўзига қараб, голни айнан уларнинг қаршисида нишонлаш орқали жавоб қайтарди.

Ушбу гол Мбаппе учун турнирдаги еттинчи гол бўлди. Натижада у тўпурарлар пойгасида аргентиналик афсона Лионель Месси билан тенглашиб олди. Ҳозирда ҳар икки футболчи "Олтин бутса" соврини учун асосий даъвогар бўлиб туришибди. Франциялик юлдузнинг бундай барқарорлиги унинг жаҳон футболидаги етакчилигини яна бир бор исботламоқда.

Франция терма жамоаси бош мураббийи Дидиер Десчампс ўйиндан сўнг ўз шогирдларининг босиқлигини юқори баҳолади. Мураббийнинг фикрича, Парагвай футбол ўйнашдан кўра кўпроқ агрессия ва турли ўйин ўйинларига таяниб ҳаракат қилган. "Бу мухлисларни стадионга чорлайдиган футбол эмас, лекин биз энг муҳим вазифани бажардик — кейинги босқичга чиқдик", — деди мутахассис.

Эндиликда Франция чорак финал босқичида Марокаш терма жамоасига қарши майдонга тушади. Бу қарама-қаршилик 2022-йилги Жаҳон чемпионати ярим финалидаги рақобатнинг мантиқий давоми бўлиши кутилмоқда. Мбаппе ва унинг жамоадошлари турнир бош соврини сари юришни давом эттиришмоқда.

ФранцияКилиан МбаппеЛионель МессиЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алекс Охладе-Чамберлаин Селтик билан шартномасини узайтирдиАлекс Охладе-Чамберлаин Селтик билан шартномасини узайтирдиБугун, 13:54Унаи Симон Криштиану Роналду ҳақида: “Унинг сўнгги рақси эканига ишонмайман”Унаи Симон Криштиану Роналду ҳақида: “Унинг сўнгги рақси эканига ишонмайман”Бугун, 13:17Килиан Мбаппе Парагвайга жавоб қайтарди: Франциянинг чорак финалга қийин йўлиКилиан Мбаппе Парагвайга жавоб қайтарди: Франциянинг чорак финалга қийин йўлиБугун, 13:12Энзо Фернандез Реал Мадридга ўтадими? Футболчининг оиласи миш-мишларга нуқта қўйдиЭнзо Фернандез Реал Мадридга ўтадими? Футболчининг оиласи миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 12:34Томас Тухел Англия терма жамоасининг ЖЧ-2026 нимчорак финали олдидан ҳолати ҳақида гапирдиТомас Тухел Англия терма жамоасининг ЖЧ-2026 нимчорак финали олдидан ҳолати ҳақида гапирдиБугун, 12:15Гимарайнс: «Холанд айёр футболчи, у босимни Бразилияга юкламоқчи»Гимарайнс: «Холанд айёр футболчи, у босимни Бразилияга юкламоқчи»Бугун, 12:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди