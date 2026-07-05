Реал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёр: Упамекано жавоби

·93·Спорт
Реал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёр: Упамекано жавоби

Мадриднинг Реал Мадрид клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли келишувни амалга оширишга яқин турибди. Испания грандининг Бавария қанот ҳужумчиси Майкл Олисе учун рекорд даражадаги 223 миллион евро таклиф қилиши ҳақидаги хабарлар футбол оламида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Агар ушбу трансфер амалга ошса, у футбол тарихидаги энг қиммат келишувлардан бирига айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш ўйинлари ва халқаро турнирлар фонида трансфер миш-мишлари янада авж олмоқда. СПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, "қироллик клуби" 24 ёшли франциялик иқтидор эгасини ўз сафига қўшиб олиш учун ҳар қандай харажатга тайёр. Бироқ, футболчининг жамоадоши ва ватандоши Дайо Упамекано бу хабарларга кескин муносабат билдирди.

Упамекано: "У ҳеч қаерга кетмайди"

Франция терма жамоаси лагерида бўлиб турган Дайо Упамекано матбуот анжуманида Майкл Олисе атрофидаги гап-сўзларга нуқта қўйишга ҳаракат қилди. Бавария ҳимоячиси ўз жамоадошининг Мюнхен клубида қолишига ишончи комил эканини таъкидлади. "У шу ерда қолади, у ҳеч қаерга кетмайди!" — дея қисқа ва лўнда жавоб берди ҳимоячи.

Гарчи футболчилар даражасида бу рад этилаётган бўлса-да, Реал Мадрид раҳбарияти Олисени келажакдаги ҳужум чизиғининг асосий бўлаги сифатида кўрмоқда. Олисенинг сўнгги йиллардаги ўсиши ва майдондаги креативлиги Мадрид клуби скаутларини ҳайратда қолдирган. Айниқса, унинг ўнг қанотдан марказга ёриб кириш қобилияти жамоа ўйинини янада кучайтириши кутилмоқда.

Собиқ ҳужумчи Лоуис Саҳа ҳам ГОАЛ нашрига берган интервюсида Олисе ҳақида ўз фикрларини билдирди. Унинг сўзларига кўра, айтилаётган 223 миллион евролик сумма ақлдан озган даражада катта бўлса-да, футболчининг истеъдоди бунга лойиқ. Саҳа Олисенинг қисқа вақт ичида Кристал Пелас даражасидан дунё грандлари нишонига айланганини ажойиб муваффақият ҳикояси деб атади.

"Бу ҳақиқатан ҳам телба рақамлар, — дейди Саҳа. — Лекин Майкл бундай эътирофга лойиқ деб ўйлайман. У бир-икки йил ичида қилган ишлари шунчаки ишонарсиз. У ўзининг бетакрор услуби билан барчани лол қолдирди ва энди дунёнинг энг йирик клублари унинг ортидан қувмоқда".

Ҳозирча Бавария раҳбарияти Олисе бўйича расмий таклифларни кўриб чиқишга шошилмаяпти. Мюнхенликлар учун у жамоанинг янги лойиҳасидаги муҳим фигура ҳисобланади. Бироқ, Реал Мадрид каби клубнинг рекорд даражадаги молиявий таклифи ҳар қандай жамоани ўйлантириб қўйиши табиий. Трансфер ойнаси очилиши билан ушбу масала футбол оламининг диққат марказида бўлиб қолиши шубҳасиз.

Реал МадридБаерн МуничМайкл ОлисеТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперкомпьютер Англия - Мексика баҳси ғолибини башорат қилдиСуперкомпьютер Англия - Мексика баҳси ғолибини башорат қилдиБугун, 23:09Златан Ибрагимович: «Мен бўлсам, бешта қизил карточка олардим»Златан Ибрагимович: «Мен бўлсам, бешта қизил карточка олардим»Бугун, 21:26Эрбутаевнинг илк зарбалари қозоғистонлик рақибининг жағини синдирдиЭрбутаевнинг илк зарбалари қозоғистонлик рақибининг жағини синдирдиБугун, 21:19«Реал» Дензел Думфрис трансферини расман эълон қилди«Реал» Дензел Думфрис трансферини расман эълон қилдиБугун, 21:07ЖЧ-2026: бугунги икки 1/8 финал ўйини учун аниқ прогноз...ЖЧ-2026: бугунги икки 1/8 финал ўйини учун аниқ прогноз...Бугун, 21:04Юрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийига айландиЮрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийига айландиБугун, 18:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди