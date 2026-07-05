Реал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёр: Упамекано жавоби
Мадриднинг Реал Мадрид клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли келишувни амалга оширишга яқин турибди. Испания грандининг Бавария қанот ҳужумчиси Майкл Олисе учун рекорд даражадаги 223 миллион евро таклиф қилиши ҳақидаги хабарлар футбол оламида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Агар ушбу трансфер амалга ошса, у футбол тарихидаги энг қиммат келишувлардан бирига айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш ўйинлари ва халқаро турнирлар фонида трансфер миш-мишлари янада авж олмоқда. СПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, "қироллик клуби" 24 ёшли франциялик иқтидор эгасини ўз сафига қўшиб олиш учун ҳар қандай харажатга тайёр. Бироқ, футболчининг жамоадоши ва ватандоши Дайо Упамекано бу хабарларга кескин муносабат билдирди.
Упамекано: "У ҳеч қаерга кетмайди"Франция терма жамоаси лагерида бўлиб турган Дайо Упамекано матбуот анжуманида Майкл Олисе атрофидаги гап-сўзларга нуқта қўйишга ҳаракат қилди. Бавария ҳимоячиси ўз жамоадошининг Мюнхен клубида қолишига ишончи комил эканини таъкидлади. "У шу ерда қолади, у ҳеч қаерга кетмайди!" — дея қисқа ва лўнда жавоб берди ҳимоячи.
Гарчи футболчилар даражасида бу рад этилаётган бўлса-да, Реал Мадрид раҳбарияти Олисени келажакдаги ҳужум чизиғининг асосий бўлаги сифатида кўрмоқда. Олисенинг сўнгги йиллардаги ўсиши ва майдондаги креативлиги Мадрид клуби скаутларини ҳайратда қолдирган. Айниқса, унинг ўнг қанотдан марказга ёриб кириш қобилияти жамоа ўйинини янада кучайтириши кутилмоқда.
Собиқ ҳужумчи Лоуис Саҳа ҳам ГОАЛ нашрига берган интервюсида Олисе ҳақида ўз фикрларини билдирди. Унинг сўзларига кўра, айтилаётган 223 миллион евролик сумма ақлдан озган даражада катта бўлса-да, футболчининг истеъдоди бунга лойиқ. Саҳа Олисенинг қисқа вақт ичида Кристал Пелас даражасидан дунё грандлари нишонига айланганини ажойиб муваффақият ҳикояси деб атади.
"Бу ҳақиқатан ҳам телба рақамлар, — дейди Саҳа. — Лекин Майкл бундай эътирофга лойиқ деб ўйлайман. У бир-икки йил ичида қилган ишлари шунчаки ишонарсиз. У ўзининг бетакрор услуби билан барчани лол қолдирди ва энди дунёнинг энг йирик клублари унинг ортидан қувмоқда".
Ҳозирча Бавария раҳбарияти Олисе бўйича расмий таклифларни кўриб чиқишга шошилмаяпти. Мюнхенликлар учун у жамоанинг янги лойиҳасидаги муҳим фигура ҳисобланади. Бироқ, Реал Мадрид каби клубнинг рекорд даражадаги молиявий таклифи ҳар қандай жамоани ўйлантириб қўйиши табиий. Трансфер ойнаси очилиши билан ушбу масала футбол оламининг диққат марказида бўлиб қолиши шубҳасиз.
…