Бендинг Споонс: АОЛ ва Вимео эгалари Nasdaq биржасига чиқди

·0·Техно
Бендинг Споонс: АОЛ ва Вимео эгалари Nasdaq биржасига чиқди

Италиянинг Бендинг Споонс технологик конгломерати ушбу ҳафтада Nasdaq биржасида ўз акцияларини оммавий савдога чиқарди. Компания бозорда катта қизиқиш билан кутиб олинди ва унинг капиталлашуви қисқа вақт ичида 25 миллиард доллардан ошиб кетди. Бу кўрсаткич компаниянинг хусусий секторга тегишли бўлган даврдаги 11 миллиард долларлик баҳосидан икки баравар кўпдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Миланда асос солинган ушбу компания сўнгги йилларда АОЛ, Вимео, Меетуп, Эвентбрите ва ВеТрансфер каби дунёга машҳур рақамли брендларни сотиб олиши билан эътиборга тушган эди. Бендинг Споонс стратегияси хусусий инвестиция жамғармаларига ўхшаб кетса-да, улардан фарқли ўлароқ, компания сотиб олинган брендларни қайта сотиб юбормасдан, ўз таркибида сақлаб қолади ва уларни сунъий интеллект ёрдамида модернизация қилади.

Стратегия ва мунозарали қарорлар

Бендинг Споонс фаолияти давомида кўплаб танқидларга ҳам учради. Хусусан, Эверноте каби оммабоп сервисларни сотиб олганидан сўнг, нархларнинг оширилиши ва ходимларнинг оммавий қисқартирилиши фойдаланувчилар ўртасида норозиликларга сабаб бўлган эди. Бироқ, компания асосчиларидан бири Маттео Даниели TechCrunch нашрига берган интервюсида, барча ўзгаришларга қарамай, мижозларнинг содиқлиги барқарор бўлиб қолаётганини таъкидлади.

Компания тақдим этган ҳисоботларга кўра, 2026-йил март ҳолатига кўра, унинг портфелидаги лойиҳалардан ҳар ойда 500 миллиондан ортиқ фаол фойдаланувчи фойдаланади. Шунингдек, 9 миллиондан ортиқ мижоз пуллик обуналарни амалга оширмоқда. Бу рақамлар Бендинг Споонс фақатгина "ўлаётган" брендларни сотиб олади деган қарашларнинг нотўғри эканини исботламоқда.

Муваффақиятсизликдан йирик империягача

Қизиғи шундаки, бугунги гигант компания ўз вақтида муваффақиятсизликка учраган Эвертале стартапи негизида вужудга келган. Копенгагенда асос солинган ушбу стартап 2011-йилда ёпилган эди, бироқ унинг асосчилари ва жамоаси тарқалиб кетмасдан, янги лойиҳалар устида ишлашда давом этишган. Дастлаб ўз иловаларини яратган жамоа, кейинчалик тайёр маҳсулотларни сотиб олиш ва уларни марказлашган тизимга интеграция қилиш формуласини ишлаб чиқди.

Бугунги кунда Бендинг Споонс ўзининг молиявий барқарорлигини ҳам намойиш этмоқда. 2025-йилда компания 1,31 миллиард доллар даромад кўрганини маълум қилди. Инвесторлар эса компаниянинг сунъий интеллект ва маълумотларни таҳлил қилиш орқали эски интернет брендларига янги ҳаёт бағишлаш салоҳиятига юқори баҳо бермоқда.

Ўзининг асосий фаолиятидан ташқари, компания 2020-йилда Италия ҳукумати учун КОВИД-19 пандемиясига қарши Иммуни иловасини бепул ишлаб бериб, ижтимоий масъулиятини ҳам кўрсатган эди. Ҳозирда Бендинг Споонс жаҳон технология бозорида ўзига хос "брендлар коллекционери" сифатида ўз ўрнини мустаҳкамламоқда.

Бендинг СпоонсNasdaqIPOТехнологияСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотни ўрганишда янги давр: Сунъий йўлдошлар учун ўта қора қоплама яратилдиКоинотни ўрганишда янги давр: Сунъий йўлдошлар учун ўта қора қоплама яратилдиКеча, 23:55Samsung янги стратегияга ўтмоқда: Exynos 2700 процессори тезлик эмас, сунъий интеллектга эътибор қаратадиSamsung янги стратегияга ўтмоқда: Exynos 2700 процессори тезлик эмас, сунъий интеллектга эътибор қаратадиКеча, 23:24Иш самарадорлигини оширувчи 5 та замонавий гаджет: Иш столингизни профессионал даражага кўтарингИш самарадорлигини оширувчи 5 та замонавий гаджет: Иш столингизни профессионал даражага кўтарингКеча, 22:56Amazon ўзининг афсонавий Мечаникал Турк хизматини ёпишга тайёрланмоқдаAmazon ўзининг афсонавий Мечаникал Турк хизматини ёпишга тайёрланмоқдаКеча, 22:53Сунъий интеллект учун ядровий ечим: Ампера 3Д-принтерда босилган реакторни тақдим этдиСунъий интеллект учун ядровий ечим: Ампера 3Д-принтерда босилган реакторни тақдим этдиКеча, 18:21Жаҳон бозорида янги миллиардерлар: Йил бошидан бери 90 га яқин уникор-стартап пайдо бўлдиЖаҳон бозорида янги миллиардерлар: Йил бошидан бери 90 га яқин уникор-стартап пайдо бўлдиКеча, 17:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди