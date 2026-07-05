Бендинг Споонс: АОЛ ва Вимео эгалари Nasdaq биржасига чиқди
Италиянинг Бендинг Споонс технологик конгломерати ушбу ҳафтада Nasdaq биржасида ўз акцияларини оммавий савдога чиқарди. Компания бозорда катта қизиқиш билан кутиб олинди ва унинг капиталлашуви қисқа вақт ичида 25 миллиард доллардан ошиб кетди. Бу кўрсаткич компаниянинг хусусий секторга тегишли бўлган даврдаги 11 миллиард долларлик баҳосидан икки баравар кўпдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Миланда асос солинган ушбу компания сўнгги йилларда АОЛ, Вимео, Меетуп, Эвентбрите ва ВеТрансфер каби дунёга машҳур рақамли брендларни сотиб олиши билан эътиборга тушган эди. Бендинг Споонс стратегияси хусусий инвестиция жамғармаларига ўхшаб кетса-да, улардан фарқли ўлароқ, компания сотиб олинган брендларни қайта сотиб юбормасдан, ўз таркибида сақлаб қолади ва уларни сунъий интеллект ёрдамида модернизация қилади.
Стратегия ва мунозарали қарорларБендинг Споонс фаолияти давомида кўплаб танқидларга ҳам учради. Хусусан, Эверноте каби оммабоп сервисларни сотиб олганидан сўнг, нархларнинг оширилиши ва ходимларнинг оммавий қисқартирилиши фойдаланувчилар ўртасида норозиликларга сабаб бўлган эди. Бироқ, компания асосчиларидан бири Маттео Даниели TechCrunch нашрига берган интервюсида, барча ўзгаришларга қарамай, мижозларнинг содиқлиги барқарор бўлиб қолаётганини таъкидлади.
Компания тақдим этган ҳисоботларга кўра, 2026-йил март ҳолатига кўра, унинг портфелидаги лойиҳалардан ҳар ойда 500 миллиондан ортиқ фаол фойдаланувчи фойдаланади. Шунингдек, 9 миллиондан ортиқ мижоз пуллик обуналарни амалга оширмоқда. Бу рақамлар Бендинг Споонс фақатгина "ўлаётган" брендларни сотиб олади деган қарашларнинг нотўғри эканини исботламоқда.
Муваффақиятсизликдан йирик империягачаҚизиғи шундаки, бугунги гигант компания ўз вақтида муваффақиятсизликка учраган Эвертале стартапи негизида вужудга келган. Копенгагенда асос солинган ушбу стартап 2011-йилда ёпилган эди, бироқ унинг асосчилари ва жамоаси тарқалиб кетмасдан, янги лойиҳалар устида ишлашда давом этишган. Дастлаб ўз иловаларини яратган жамоа, кейинчалик тайёр маҳсулотларни сотиб олиш ва уларни марказлашган тизимга интеграция қилиш формуласини ишлаб чиқди.
Бугунги кунда Бендинг Споонс ўзининг молиявий барқарорлигини ҳам намойиш этмоқда. 2025-йилда компания 1,31 миллиард доллар даромад кўрганини маълум қилди. Инвесторлар эса компаниянинг сунъий интеллект ва маълумотларни таҳлил қилиш орқали эски интернет брендларига янги ҳаёт бағишлаш салоҳиятига юқори баҳо бермоқда.
Ўзининг асосий фаолиятидан ташқари, компания 2020-йилда Италия ҳукумати учун КОВИД-19 пандемиясига қарши Иммуни иловасини бепул ишлаб бериб, ижтимоий масъулиятини ҳам кўрсатган эди. Ҳозирда Бендинг Споонс жаҳон технология бозорида ўзига хос "брендлар коллекционери" сифатида ўз ўрнини мустаҳкамламоқда.
…