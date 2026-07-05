Испания бош мураббийи: «Бизда дунёдаги энг кучли яримҳимоя бор»
Испания миллий жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте таркибнинг яримҳимоя чизиғига жуда юқори баҳо берди.
Мутахассиснинг фикрича, ҳозирги Испания терма жамоаси ҳар бир позицияда иккитадан энг юқори савияли футболчига эга ва бу жиҳатдан дунёда тенгсиз.
«Ҳар бир позицияда иккитадан кучли футболчимиз бор»
Де ла Фуенте Испания яримҳимоясини ҳозирги футболдаги энг кучли чизиқ деб ҳисоблашини очиқ айтди.
«Менинг фикримча ва буни барчага катта ҳурмат билан айтяпман, бизда дунёдаги энг кучли яримҳимоя бор. Ҳар бир позицияда энг юқори савиядаги иккита футболчига эгамиз», — деди у.
Мураббийнинг сўзларига кўра, таркибдаги рақобат ҳам жамоанинг асосий устунликларидан бири ҳисобланади.
Ҳозирги таркиб 2010 йилги жамоага таққосланди
Де ла Фуенте ҳозирги Испания яримҳимоясини 2010 йилда жаҳон чемпиони бўлган афсонавий таркиб билан солиштирди.
«2010 йилги жамоада ҳам ажойиб яримҳимоя бор эди, бу ҳақиқат. Футбол ўзгариб бормоқда, аммо мен ҳозирги жамоамизни ўша таркиб билан деярли бир даражада баҳолаган бўлардим», — деди мутахассис.
Бу таққослаш Испания мухлисларида катта қизиқиш уйғотди. Чунки 2010 йилги таркиб мамлакат футболи тарихидаги энг кучли жамоалардан бири сифатида эътироф этилади.
2010 йилда Испания тарих ёзганди
Испания миллий жамоаси 2010 йилги жаҳон чемпионати финалида Нидерландияни 1:0 ҳисобида мағлуб этганди.
Ҳал қилувчи гол орқали испанияликлар тарихида илк бор жаҳон чемпионига айланган ва футбол оламида бутун бир даврни бошлаб берган эди.
Энди катта синов — Португалия
ЖЧ-2026 1/8 финалида Испания миллий жамоаси Португалияга қарши майдонга тушади.
Энди де ла Фуенте мақтаган яримҳимоя ўз кучини энг катта саҳнада исботлаши керак. Рақиб ҳам юлдузларга бой — демак, майдон марказида ҳақиқий шахмат бошланади.
…