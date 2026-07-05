Испания бош мураббийи: «Бизда дунёдаги энг кучли яримҳимоя бор»

·25·Спорт
Испания бош мураббийи: «Бизда дунёдаги энг кучли яримҳимоя бор»

Испания миллий жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте таркибнинг яримҳимоя чизиғига жуда юқори баҳо берди.

Мутахассиснинг фикрича, ҳозирги Испания терма жамоаси ҳар бир позицияда иккитадан энг юқори савияли футболчига эга ва бу жиҳатдан дунёда тенгсиз.

«Ҳар бир позицияда иккитадан кучли футболчимиз бор»

Де ла Фуенте Испания яримҳимоясини ҳозирги футболдаги энг кучли чизиқ деб ҳисоблашини очиқ айтди.

«Менинг фикримча ва буни барчага катта ҳурмат билан айтяпман, бизда дунёдаги энг кучли яримҳимоя бор. Ҳар бир позицияда энг юқори савиядаги иккита футболчига эгамиз», — деди у.

Мураббийнинг сўзларига кўра, таркибдаги рақобат ҳам жамоанинг асосий устунликларидан бири ҳисобланади.

Ҳозирги таркиб 2010 йилги жамоага таққосланди

Де ла Фуенте ҳозирги Испания яримҳимоясини 2010 йилда жаҳон чемпиони бўлган афсонавий таркиб билан солиштирди.

«2010 йилги жамоада ҳам ажойиб яримҳимоя бор эди, бу ҳақиқат. Футбол ўзгариб бормоқда, аммо мен ҳозирги жамоамизни ўша таркиб билан деярли бир даражада баҳолаган бўлардим», — деди мутахассис.

Бу таққослаш Испания мухлисларида катта қизиқиш уйғотди. Чунки 2010 йилги таркиб мамлакат футболи тарихидаги энг кучли жамоалардан бири сифатида эътироф этилади.

2010 йилда Испания тарих ёзганди

Испания миллий жамоаси 2010 йилги жаҳон чемпионати финалида Нидерландияни 1:0 ҳисобида мағлуб этганди.

Ҳал қилувчи гол орқали испанияликлар тарихида илк бор жаҳон чемпионига айланган ва футбол оламида бутун бир даврни бошлаб берган эди.

Энди катта синов — Португалия

ЖЧ-2026 1/8 финалида Испания миллий жамоаси Португалияга қарши майдонга тушади.

Энди де ла Фуенте мақтаган яримҳимоя ўз кучини энг катта саҳнада исботлаши керак. Рақиб ҳам юлдузларга бой — демак, майдон марказида ҳақиқий шахмат бошланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карло Анчелотти бугунги баҳсда Неймар ва Винисиусни бирга ўйнатмоқчиКарло Анчелотти бугунги баҳсда Неймар ва Винисиусни бирга ўйнатмоқчиБугун, 23:19Суперкомпьютер Англия - Мексика баҳси ғолибини башорат қилдиСуперкомпьютер Англия - Мексика баҳси ғолибини башорат қилдиБугун, 23:09Реал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёр: Упамекано жавобиРеал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёр: Упамекано жавобиБугун, 22:32Златан Ибрагимович: «Мен бўлсам, бешта қизил карточка олардим»Златан Ибрагимович: «Мен бўлсам, бешта қизил карточка олардим»Бугун, 21:26Эрбутаевнинг илк зарбалари қозоғистонлик рақибининг жағини синдирдиЭрбутаевнинг илк зарбалари қозоғистонлик рақибининг жағини синдирдиБугун, 21:19«Реал» Дензел Думфрис трансферини расман эълон қилди«Реал» Дензел Думфрис трансферини расман эълон қилдиБугун, 21:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди