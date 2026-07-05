Дакар раллисининг туғилишига сабаб бўлган 1970-йилги афсонавий пойга тарихи

·0·Авто
Дакар раллисининг туғилишига сабаб бўлган 1970-йилги афсонавий пойга тарихи

Бугунги кунда дунёдаги энг нуфузли ва мураккаб автоспорт мусобақаси ҳисобланган Дакар раллиси ўз-ўзидан пайдо бўлмаган. Унинг илдизлари 1970-йилда ўтказилган, ўз даврининг энг жасоратли ва айни пайтда энг хавфли лойиҳаларидан бири бўлган Жаҳон чемпионати раллисига (Жаҳон чемпионати Раллй) бориб тақалади. Ушбу пойга футбол бўйича Мекцикада ўтган жаҳон биринчилигини нишонлаш мақсадида ташкил этилган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

1966-йилда Англия терма жамоаси ўз уйида жаҳон чемпиони бўлганидан сўнг, орадан тўрт йил ўтиб навбатдаги турнир Мексикага кўчди. Британия автоспорт ассоциацияси (РАК) ушбу икки нуқтани — Лондон ва Мехико шаҳрини боғловчи мисли кўрилмаган автомобил пойгасини ўтказишга қарор қилди. Бу шунчаки мусобақа эмас, балки инсон ва техника имкониятларининг ҳақиқий синови эди.

Лондондан Мехикогача: 25 минг километрлик йўл

Пойга маршрути Европа ва Жанубий Американинг 25 дан ортиқ мамлакатидан ўтиб, умумий ҳисобда 25 750 километрни ташкил этган. Иштирокчилар Лондоннинг Уембли стадионидан старт олиб, Франция, Италия ва Испания орқали ўтиб, кейин кемаларда Жанубий Америкага йўл олишган. У ерда эса Бразилия, Аргентина ва Чили каби давлатларнинг тоғли ва чўл ҳудудлари орқали Мексикага етиб боришлари керак эди.

Ушбу марафон ўша даврнинг энг кучли автомобил ишлаб чиқарувчилари учун ўз маҳсулотларини реклама қилиш учун ажойиб имконият бўлди. Мусобақада Ford, Бритиш Лейланд ва Цитроэн каби брендлар ўз жамоалари билан қатнашди. Бироқ, йўл шароитлари шунчалик оғир эдики, кўплаб машиналар ҳатто маршрутнинг ярмига ҳам етиб бора олмади.

Дакар пойгасига туртки бўлган муваффақиятсизликлар

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ралли кўплаб техник носозликлар ва ташкилий қийинчиликлар билан ёдда қолган. Айнан шу мусобақадаги хатолар ва эришилган тажриба кейинчалик Терри Сабин каби пойгачиларни янги, янада мукаммалроқ марафонларни ташкил этишга ундади. Дунёнинг энг чекка нуқталарини автомобилда забт этиш ғояси айнан 1970-йилги ушбу "ақлдан озган" лойиҳа туфайли оммалашди.

Пойга якунида Ford Escort автомобилида қатнашган Ханну Миккола ғолибликни қўлга киритди. Унинг ғалабаси Ford брендининг ралли оламидаги нуфузини кескин ошириб юборди. Бугунги кунда Ўзбекистон ёлларида ҳам Ford каби брендларнинг чидамлилиги юқори баҳоланиши бежиз эмас, чунки бу брендлар ўз тарихини мана шундай шафқатсиз синовларда тоблаган.

Хулоса қилиб айтганда, 1970-йилги Жаҳон чемпионати раллиси замонавий чидамлилик пойгаларининг тамал тошини қўйган. Агар ўша пайтда футбол байрами муносабати билан ушбу жасоратли қадам ташланмаганида, эҳтимол, биз бугунги кунда Дакар ёки Ипак йўли каби йирик автомарафонларни кўрмаган бўлар эдик.

АвтоспортДакар РаллисиFordТарихАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW анъанага содиқ: Янги авлод X5 М60 модели гибрид технологиясиз V8 двигателини сақлаб қоладиBMW анъанага содиқ: Янги авлод X5 М60 модели гибрид технологиясиз V8 двигателини сақлаб қоладиКеча, 22:52Автомобил саноати ва реклама маданияти: Сиёсат ўрганиши керак бўлган жиҳатларАвтомобил саноати ва реклама маданияти: Сиёсат ўрганиши керак бўлган жиҳатларКеча, 10:58Ferrari Ф355 GTС: Нима учун ушбу модел классик спорткарлар орасида энг яхшиси саналадиFerrari Ф355 GTС: Нима учун ушбу модел классик спорткарлар орасида энг яхшиси саналадиКеча, 09:54Милле Миглиа пойгалари афсонаси: 25 миллион евролик Mercedes 300 СЛ тарихига назарМилле Миглиа пойгалари афсонаси: 25 миллион евролик Mercedes 300 СЛ тарихига назарКеча, 08:52Алпине ва Лакосте ҳамкорликда ноёб А290 электр ралли хетчбекини тақдим этдиАлпине ва Лакосте ҳамкорликда ноёб А290 электр ралли хетчбекини тақдим этдиКеча, 06:51Денза З Роадстер дунё саҳнасига чиқмоқда: 1582 от кучига эга Хитой суперкариДенза З Роадстер дунё саҳнасига чиқмоқда: 1582 от кучига эга Хитой суперкариКеча, 06:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди