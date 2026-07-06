Криштиану Роналду терма жамоадаги келажаги ҳақида қатъий жавоб берди

·33·Спорт
Криштиану Роналду терма жамоадаги келажаги ҳақида қатъий жавоб берди

Португалия миллий жамоаси ҳужумчиси Криштиану Роналду ЖЧ-2026 1/8 финалида Испанияга қарши муҳим учрашув олдидан терма жамоадаги фаолиятини қачон якунлаши ҳақидаги саволга муносабат билдирди.

41 ёшли футболчи қарорни фақат ўзи қабул қилишини таъкидлаб, ҳозирги асосий мақсад Испанияни мағлуб этиб, чоракфиналга чиқиш эканини айтди.

«Мен доимо шу ерда бўламан»

Роналду 18 ёшида Португалия миллий жамоасига келганидан буён муносабати ўзгармаганини қайд этди.

«18 ёшимда миллий жамоага келганимдан бери ҳеч нарса ўзгармади ва бундан кейин ҳам ўзгармайди. Мен доимо шу ерда бўламан — қалбан ҳам, таним билан ҳам», — деди у.

Форвард майдонга тушиш-тушмаслигидан қатъи назар, жамоада муҳим ўринга эга бўлишини таъкидлади.

Фаолиятини қачон якунлашини ўзи ҳал қилади

Роналду терма жамоадан кетиши ҳақидаги доимий саволларга ҳам қатъий жавоб қайтарди.

«Фаолиятимни ўзим истаган пайтда якунлайман. Бошқалар хоҳлаган вақтда эмас. Шу саволни қайта-қайта беришнинг маъноси йўқ», — деди Португалия сардори.

Унинг сўзларидан кўриниб турибдики, ҳужумчи ҳозирча миллий жамоадаги фаолиятини тугатиш ҳақида ўйламаяпти.

Барча эътибор Испанияга қарши ўйинга қаратилган

Роналду келажак ҳақидаги муҳокамалар ўрнига навбатдаги учрашувга эътибор бериш кераклигини айтди.

«Энг муҳими — эртага яхши ўйнаш ва кейинги босқичга чиқиш», — дея таъкидлади у.

Португалия ЖЧ-2026 1/8 финалида Испанияга қарши майдонга тушади. Учрашув 6 июль куни бўлиб ўтади ва ғолиб жамоа чоракфинал йўлланмасини қўлга киритади.

Роналду учун эса бу баҳс навбатдаги катта синов: саволлар кўп, лекин жавобни яна майдон беради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Ҳоланд «Манчестер Сити»дан кетиши мумкин...Эрлинг Ҳоланд «Манчестер Сити»дан кетиши мумкин...Бугун, 00:13ЖЧ-2026: Бразилия — Норвегия баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиЖЧ-2026: Бразилия — Норвегия баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 00:10Испания бош мураббийи: «Бизда дунёдаги энг кучли яримҳимоя бор»Испания бош мураббийи: «Бизда дунёдаги энг кучли яримҳимоя бор»Кеча, 23:22Карло Анчелотти бугунги баҳсда Неймар ва Винисиусни бирга ўйнатмоқчиКарло Анчелотти бугунги баҳсда Неймар ва Винисиусни бирга ўйнатмоқчиКеча, 23:19Суперкомпьютер Англия - Мексика баҳси ғолибини башорат қилдиСуперкомпьютер Англия - Мексика баҳси ғолибини башорат қилдиКеча, 23:09Реал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёр: Упамекано жавобиРеал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёр: Упамекано жавобиКеча, 22:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди