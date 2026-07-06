Криштиану Роналду терма жамоадаги келажаги ҳақида қатъий жавоб берди
Португалия миллий жамоаси ҳужумчиси Криштиану Роналду ЖЧ-2026 1/8 финалида Испанияга қарши муҳим учрашув олдидан терма жамоадаги фаолиятини қачон якунлаши ҳақидаги саволга муносабат билдирди.
41 ёшли футболчи қарорни фақат ўзи қабул қилишини таъкидлаб, ҳозирги асосий мақсад Испанияни мағлуб этиб, чоракфиналга чиқиш эканини айтди.
«Мен доимо шу ерда бўламан»
Роналду 18 ёшида Португалия миллий жамоасига келганидан буён муносабати ўзгармаганини қайд этди.
«18 ёшимда миллий жамоага келганимдан бери ҳеч нарса ўзгармади ва бундан кейин ҳам ўзгармайди. Мен доимо шу ерда бўламан — қалбан ҳам, таним билан ҳам», — деди у.
Форвард майдонга тушиш-тушмаслигидан қатъи назар, жамоада муҳим ўринга эга бўлишини таъкидлади.
Фаолиятини қачон якунлашини ўзи ҳал қилади
Роналду терма жамоадан кетиши ҳақидаги доимий саволларга ҳам қатъий жавоб қайтарди.
«Фаолиятимни ўзим истаган пайтда якунлайман. Бошқалар хоҳлаган вақтда эмас. Шу саволни қайта-қайта беришнинг маъноси йўқ», — деди Португалия сардори.
Унинг сўзларидан кўриниб турибдики, ҳужумчи ҳозирча миллий жамоадаги фаолиятини тугатиш ҳақида ўйламаяпти.
Барча эътибор Испанияга қарши ўйинга қаратилган
Роналду келажак ҳақидаги муҳокамалар ўрнига навбатдаги учрашувга эътибор бериш кераклигини айтди.
«Энг муҳими — эртага яхши ўйнаш ва кейинги босқичга чиқиш», — дея таъкидлади у.
Португалия ЖЧ-2026 1/8 финалида Испанияга қарши майдонга тушади. Учрашув 6 июль куни бўлиб ўтади ва ғолиб жамоа чоракфинал йўлланмасини қўлга киритади.
Роналду учун эса бу баҳс навбатдаги катта синов: саволлар кўп, лекин жавобни яна майдон беради.
…