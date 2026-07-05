Суперкомпьютер Англия - Мексика баҳси ғолибини башорат қилди
Opta суперкомпьютери Жаҳон чемпионати–2026 1/8 финалидан ўрин олган Мексика — Англия учрашуви олдидан жамоаларнинг имкониятларини ҳисоблаб чиқди.
Ҳисоб-китобларга кўра, Англия баҳснинг асосий вақтида ғалаба қозонишга яқинроқ. Бироқ Мексиканинг имконияти ҳам анча юқори баҳоланган — демак, мухлисларни кескин ва муросасиз ўйин кутмоқда.
Англиянинг имконияти юқорироқ
Opta таҳлилига кўра, Англия миллий жамоасининг 90 дақиқа ичида ғалаба қозониш эҳтимоли 40,6 фоизни ташкил этмоқда.
Мексиканинг асосий вақтда зафар қучиш имконияти эса 31,5 фоизга баҳоланган.
Шу тариқа, суперкомпьютер инглизларни фаворит сифатида кўрсатган бўлса-да, жамоалар ўртасида катта фарқ йўқ.
Қўшимча вақт эҳтимоли ҳам юқори
Учрашувнинг асосий вақти дуранг билан якунланиш эҳтимоли 27,9 фоизни ташкил қилади.
Бу эса баҳс қўшимча бўлимлар ёки ҳатто пенальтилар сериясигача етиб бориши мумкинлигини кўрсатмоқда.
Қисқаси, бу ерда “осон ўйин” деган сценарий йўқ.
Мексика гуруҳда максимал натижа қайд этди
Мексика миллий жамоаси гуруҳ босқичида учта учрашувда ҳам ғалаба қозониб, 9 очко билан А гуруҳини биринчи ўринда якунлади.
Жамоа 1/16 финалда Эквадорни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олган эди.
Англия ҳам ишончли юришни давом эттирмоқда
Англия миллий жамоаси L гуруҳида 7 очко жамғариб, пешқадам бўлди.
Инглизлар 1/16 финалда Конго ДР терма жамоасига қарши қийин баҳс ўтказиб, 2:1 ҳисобида ғалаба қозонганди.
Чоракфинал йўлланмаси ўртада
Мексика — Англия учрашуви 6 июлга ўтар кечаси бўлиб ўтади.
Ғолиб жамоа Жаҳон чемпионати–2026 чоракфиналига йўл олади. Opta Англияни фаворит кўрсатмоқда, аммо Мексиканинг гуруҳ босқичидаги 100 фоизлик натижаси бу ўйинда сюрприз эҳтимоли катта эканини англатади.
…