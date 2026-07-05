Суперкомпьютер Англия - Мексика баҳси ғолибини башорат қилди

·0·Спорт
Суперкомпьютер Англия - Мексика баҳси ғолибини башорат қилди

Opta суперкомпьютери Жаҳон чемпионати–2026 1/8 финалидан ўрин олган Мексика — Англия учрашуви олдидан жамоаларнинг имкониятларини ҳисоблаб чиқди.

Ҳисоб-китобларга кўра, Англия баҳснинг асосий вақтида ғалаба қозонишга яқинроқ. Бироқ Мексиканинг имконияти ҳам анча юқори баҳоланган — демак, мухлисларни кескин ва муросасиз ўйин кутмоқда.

Англиянинг имконияти юқорироқ

Opta таҳлилига кўра, Англия миллий жамоасининг 90 дақиқа ичида ғалаба қозониш эҳтимоли 40,6 фоизни ташкил этмоқда.

Мексиканинг асосий вақтда зафар қучиш имконияти эса 31,5 фоизга баҳоланган.

Шу тариқа, суперкомпьютер инглизларни фаворит сифатида кўрсатган бўлса-да, жамоалар ўртасида катта фарқ йўқ.

Қўшимча вақт эҳтимоли ҳам юқори

Учрашувнинг асосий вақти дуранг билан якунланиш эҳтимоли 27,9 фоизни ташкил қилади.

Бу эса баҳс қўшимча бўлимлар ёки ҳатто пенальтилар сериясигача етиб бориши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Қисқаси, бу ерда “осон ўйин” деган сценарий йўқ.

Мексика гуруҳда максимал натижа қайд этди

Мексика миллий жамоаси гуруҳ босқичида учта учрашувда ҳам ғалаба қозониб, 9 очко билан А гуруҳини биринчи ўринда якунлади.

Жамоа 1/16 финалда Эквадорни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олган эди.

Англия ҳам ишончли юришни давом эттирмоқда

Англия миллий жамоаси L гуруҳида 7 очко жамғариб, пешқадам бўлди.

Инглизлар 1/16 финалда Конго ДР терма жамоасига қарши қийин баҳс ўтказиб, 2:1 ҳисобида ғалаба қозонганди.

Чоракфинал йўлланмаси ўртада

Мексика — Англия учрашуви 6 июлга ўтар кечаси бўлиб ўтади.

Ғолиб жамоа Жаҳон чемпионати–2026 чоракфиналига йўл олади. Opta Англияни фаворит кўрсатмоқда, аммо Мексиканинг гуруҳ босқичидаги 100 фоизлик натижаси бу ўйинда сюрприз эҳтимоли катта эканини англатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёр: Упамекано жавобиРеал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёр: Упамекано жавобиБугун, 22:32Златан Ибрагимович: «Мен бўлсам, бешта қизил карточка олардим»Златан Ибрагимович: «Мен бўлсам, бешта қизил карточка олардим»Бугун, 21:26Эрбутаевнинг илк зарбалари қозоғистонлик рақибининг жағини синдирдиЭрбутаевнинг илк зарбалари қозоғистонлик рақибининг жағини синдирдиБугун, 21:19«Реал» Дензел Думфрис трансферини расман эълон қилди«Реал» Дензел Думфрис трансферини расман эълон қилдиБугун, 21:07ЖЧ-2026: бугунги икки 1/8 финал ўйини учун аниқ прогноз...ЖЧ-2026: бугунги икки 1/8 финал ўйини учун аниқ прогноз...Бугун, 21:04Юрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийига айландиЮрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийига айландиБугун, 18:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди