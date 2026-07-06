ЖЧ-2026: Бразилия — Норвегия баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди

·119·Спорт
ЖЧ-2026: Бразилия — Норвегия баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди

ЖЧ-2026 1/8 финал босқичининг марказий учрашувларидан бирида Бразилия ва Норвегия миллий жамоалари чоракфинал йўлланмаси учун майдонга тушади.

Ист-Рутерфордда ўтадиган баҳс Тошкент вақти билан соат 01:00 да бошланади. Учрашув олдидан ҳар икки жамоанинг асосий таркиби маълум бўлди.

Винисиус Бразилия ҳужумини бошлайди

Карло Анчелотти ҳужум чизиғида Винисиус Жуниор, Мартинелли ва Матеус Куняга ишонч билдирди.

Майдон марказида Каземиро ва Бруно Гимараэс ҳаракат қилади. Дарвозани эса тажрибали Алиссон қўриқлайди.

Бразилиянинг бошланғич таркиби:

  • Алиссон, Данило, Маркинос, Габриэл, Дуглас, Каземиро, Гимараэс, Райан, Мартинелли, Винисиус, Куня.

Норвегиянинг асосий қуроли — Ҳоланд

Норвегия терма жамоаси ҳужумда Эрлинг Ҳоланд ва Александер Сёрлот жуфтлигига таянади.

Мартин Эдегор майдон марказида жамоа ўйинини бошқарса, Антонио Нуса тезкор ҳужумларда Бразилия ҳимоясига муаммо туғдиришга ҳаракат қилади.

Норвегиянинг бошланғич таркиби:

  • Нюланд, Рюэрсон, Айер, Ҳеггем, Волфе, Эдегор, Берге, Берг, Нуса, Сёрлот, Ҳоланд.

Ғолибни яна бир катта синов кутмоқда

Ушбу учрашувда ғалаба қозонган жамоа ЖЧ-2026 чоракфиналида Мексика — Англия жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади.

ЖЧ-2026. 1/8 финал

Бразилия — Норвегия

Сана: 5 июль
Манзил: Ист-Рутерфорд
Бошланиш вақти: 01:00, Тошкент вақти билан

Бир томонда Винисиус бошчилигидаги Бразилия, иккинчи томонда Ҳоланд етакчилигидаги Норвегия. Қисқаси, ҳужумчилар тайёр — энди сўз майдонда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Ҳоланд «Манчестер Сити»дан кетиши мумкин...Эрлинг Ҳоланд «Манчестер Сити»дан кетиши мумкин...Бугун, 00:13Криштиану Роналду терма жамоадаги келажаги ҳақида қатъий жавоб бердиКриштиану Роналду терма жамоадаги келажаги ҳақида қатъий жавоб бердиБугун, 00:05Испания бош мураббийи: «Бизда дунёдаги энг кучли яримҳимоя бор»Испания бош мураббийи: «Бизда дунёдаги энг кучли яримҳимоя бор»Кеча, 23:22Карло Анчелотти бугунги баҳсда Неймар ва Винисиусни бирга ўйнатмоқчиКарло Анчелотти бугунги баҳсда Неймар ва Винисиусни бирга ўйнатмоқчиКеча, 23:19Суперкомпьютер Англия - Мексика баҳси ғолибини башорат қилдиСуперкомпьютер Англия - Мексика баҳси ғолибини башорат қилдиКеча, 23:09Реал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёр: Упамекано жавобиРеал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёр: Упамекано жавобиКеча, 22:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди