ЖЧ-2026: Бразилия — Норвегия баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди
ЖЧ-2026 1/8 финал босқичининг марказий учрашувларидан бирида Бразилия ва Норвегия миллий жамоалари чоракфинал йўлланмаси учун майдонга тушади.
Ист-Рутерфордда ўтадиган баҳс Тошкент вақти билан соат 01:00 да бошланади. Учрашув олдидан ҳар икки жамоанинг асосий таркиби маълум бўлди.
Винисиус Бразилия ҳужумини бошлайди
Карло Анчелотти ҳужум чизиғида Винисиус Жуниор, Мартинелли ва Матеус Куняга ишонч билдирди.
Майдон марказида Каземиро ва Бруно Гимараэс ҳаракат қилади. Дарвозани эса тажрибали Алиссон қўриқлайди.
Бразилиянинг бошланғич таркиби:
Алиссон, Данило, Маркинос, Габриэл, Дуглас, Каземиро, Гимараэс, Райан, Мартинелли, Винисиус, Куня.
Норвегиянинг асосий қуроли — Ҳоланд
Норвегия терма жамоаси ҳужумда Эрлинг Ҳоланд ва Александер Сёрлот жуфтлигига таянади.
Мартин Эдегор майдон марказида жамоа ўйинини бошқарса, Антонио Нуса тезкор ҳужумларда Бразилия ҳимоясига муаммо туғдиришга ҳаракат қилади.
Норвегиянинг бошланғич таркиби:
Нюланд, Рюэрсон, Айер, Ҳеггем, Волфе, Эдегор, Берге, Берг, Нуса, Сёрлот, Ҳоланд.
Ғолибни яна бир катта синов кутмоқда
Ушбу учрашувда ғалаба қозонган жамоа ЖЧ-2026 чоракфиналида Мексика — Англия жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади.
ЖЧ-2026. 1/8 финал
Бразилия — Норвегия
Сана: 5 июль
Манзил: Ист-Рутерфорд
Бошланиш вақти: 01:00, Тошкент вақти билан
Бир томонда Винисиус бошчилигидаги Бразилия, иккинчи томонда Ҳоланд етакчилигидаги Норвегия. Қисқаси, ҳужумчилар тайёр — энди сўз майдонда.
…