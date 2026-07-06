Эрлинг Ҳоланд «Манчестер Сити»дан кетиши мумкин...

·72·Спорт
Эрлинг Ҳоланд «Манчестер Сити»дан кетиши мумкин...

«Манчестер Сити» ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланд ёзги трансфер ойнасида клубни тарк этиши мумкин.

Норвегиялик форвард жамоадаги ўзгаришлардан сўнг келажаги ҳақида ўйлаб қолгани айтилмоқда.

Гвардиоладан кейин шубҳалар пайдо бўлди

El Nacional хабарига кўра, Хосеп Гвардиола бош мураббийлик лавозимини тарк этгач, Ҳоланд «Манчестер Сити»нинг янги лойиҳасига ишончсизлик билан қарай бошлаган.

Жамоани Энцо Мареска қабул қилиб олган, аммо 25 ёшли ҳужумчи янги мураббий қўл остидаги режаларга ҳозирча тўлиқ ишонч ҳосил қилмаган.

Бернарду Силва ортидан кетиши мумкин

Манбага кўра, Ҳоланд ҳали якуний қарор қабул қилмаган.

Шунга қарамай, у Гвардиола ва Бернарду Силвадан кейин «Манчестер Сити»ни тарк этиш эҳтимолини ҳам истисно қилмаяпти.

Бу ҳолат норвегиялик футболчининг келажаги атрофидаги трансфер миш-мишларини янада кучайтириши мумкин.

52 ўйинда 38 та гол

Эрлинг Ҳоланд 2022 йилда «Манчестер Сити» сафига келиб қўшилган эди.

Форвард 2025/26 йилги мавсумда барча мусобақалар доирасида:

  • 52 та учрашувда майдонга тушди;

  • 38 та гол урди;

  • 9 та голли узатма амалга оширди.

Унинг клуб билан амалдаги шартномаси 2034 йилгача мўлжалланган.

«Сити»ни катта қарор кутмоқда

Ҳоланднинг узоқ муддатли шартномаси борлиги сабаб унинг трансфери осон кечмаслиги аниқ. Бироқ ҳужумчининг ўзи кетишга қарор қилса, Европанинг бир қатор гранд клублари уни қўлга киритиш учун курашга киришиши мумкин.

Ҳозирча қарор йўқ, аммо Гвардиоладан кейин «Сити»да бошланган янги давр Ҳоланднинг келажагига ҳам жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: Бразилия — Норвегия баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиЖЧ-2026: Бразилия — Норвегия баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 00:10Криштиану Роналду терма жамоадаги келажаги ҳақида қатъий жавоб бердиКриштиану Роналду терма жамоадаги келажаги ҳақида қатъий жавоб бердиБугун, 00:05Испания бош мураббийи: «Бизда дунёдаги энг кучли яримҳимоя бор»Испания бош мураббийи: «Бизда дунёдаги энг кучли яримҳимоя бор»Кеча, 23:22Карло Анчелотти бугунги баҳсда Неймар ва Винисиусни бирга ўйнатмоқчиКарло Анчелотти бугунги баҳсда Неймар ва Винисиусни бирга ўйнатмоқчиКеча, 23:19Суперкомпьютер Англия - Мексика баҳси ғолибини башорат қилдиСуперкомпьютер Англия - Мексика баҳси ғолибини башорат қилдиКеча, 23:09Реал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёр: Упамекано жавобиРеал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёр: Упамекано жавобиКеча, 22:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди