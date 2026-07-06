Эрлинг Ҳоланд «Манчестер Сити»дан кетиши мумкин...
«Манчестер Сити» ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланд ёзги трансфер ойнасида клубни тарк этиши мумкин.
Норвегиялик форвард жамоадаги ўзгаришлардан сўнг келажаги ҳақида ўйлаб қолгани айтилмоқда.
Гвардиоладан кейин шубҳалар пайдо бўлди
El Nacional хабарига кўра, Хосеп Гвардиола бош мураббийлик лавозимини тарк этгач, Ҳоланд «Манчестер Сити»нинг янги лойиҳасига ишончсизлик билан қарай бошлаган.
Жамоани Энцо Мареска қабул қилиб олган, аммо 25 ёшли ҳужумчи янги мураббий қўл остидаги режаларга ҳозирча тўлиқ ишонч ҳосил қилмаган.
Бернарду Силва ортидан кетиши мумкин
Манбага кўра, Ҳоланд ҳали якуний қарор қабул қилмаган.
Шунга қарамай, у Гвардиола ва Бернарду Силвадан кейин «Манчестер Сити»ни тарк этиш эҳтимолини ҳам истисно қилмаяпти.
Бу ҳолат норвегиялик футболчининг келажаги атрофидаги трансфер миш-мишларини янада кучайтириши мумкин.
52 ўйинда 38 та гол
Эрлинг Ҳоланд 2022 йилда «Манчестер Сити» сафига келиб қўшилган эди.
Форвард 2025/26 йилги мавсумда барча мусобақалар доирасида:
52 та учрашувда майдонга тушди;
38 та гол урди;
9 та голли узатма амалга оширди.
Унинг клуб билан амалдаги шартномаси 2034 йилгача мўлжалланган.
«Сити»ни катта қарор кутмоқда
Ҳоланднинг узоқ муддатли шартномаси борлиги сабаб унинг трансфери осон кечмаслиги аниқ. Бироқ ҳужумчининг ўзи кетишга қарор қилса, Европанинг бир қатор гранд клублари уни қўлга киритиш учун курашга киришиши мумкин.
Ҳозирча қарор йўқ, аммо Гвардиоладан кейин «Сити»да бошланган янги давр Ҳоланднинг келажагига ҳам жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.
…