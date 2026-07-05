Коинотни ўрганишда янги давр: Сунъий йўлдошлар учун ўта қора қоплама яратилди

·0·Техно
Коинотни ўрганишда янги давр: Сунъий йўлдошлар учун ўта қора қоплама яратилди

Буюк Британиядаги Суррей университети олимлари коинотни тадқиқ қилишда жиддий тўсиққа айланаётган сунъий йўлдошлар ёрқинлиги муаммосини ҳал қилишнинг самарали усулини топишди. Тадқиқотчилар Вантаблакк 310 деб номланган ўта қора қопламани синовдан ўтказиб, у орбитадаги қурилмаларни ер юзидаги телескоплар учун деярли кўринмас ҳолга келтириши мумкинлигини исботлашди. Бу кашфиёт яқин йилларда орбитага чиқарилиши режалаштирилаётган миллионлаб янги аппаратларнинг астрономик кузатувларга салбий таъсирини кескин камайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда ер орбитасида сунъий йўлдошлар сонининг шиддат билан ортиши замонавий астрономия учун энг катта хавфлардан бирига айланди. Мавжуд лойиҳаларга кўра, яқин келажакда орбитага 1,7 миллиондан ортиқ аппарат чиқарилиши мумкин. Сунъий йўлдошларнинг металл сиртидан қайтаётган қуёш нури телескоплар томонидан олинган суратларда ёрқин чизиқлар ва чақнашларни ҳосил қилади. Бу эса узоқ галактикалар, астероидлар ва ўта янги юлдузлар каби хира объектларни аниқлашга халақит бермоқда.

Вантаблакк 310 технологиясининг имкониятлари

Монтлй Нотисес оф те Роял Астрономикал Сосиетй журналида чоп этилган тадқиқотга кўра, Суррей НаноСйстеms компанияси томонидан ишлаб чиқилган Вантаблакк 310 материали ўзига тушаётган ёруғликнинг атиги 2 фоизини қайтаради. Олимлар лаборатория шароитида ўтказилган тажрибалар ва компьютер моделлаштириш ёрдамида ушбу қоплама билан қопланган сунъий йўлдошнинг ердан қандай кўринишини таҳлил қилишди. Натижалар шуни кўрсатдики, қурилманинг ёрқинлиги Халқаро астрономия иттифоқи тавсия этган минимал даражагача пасайиши мумкин.

Ушбу технологиянинг яна бир муҳим афзаллиги шундаки, у қайтган ёруғликни барча йўналишларга бир текис тарқатади. Бу одатдаги металл сиртларда кузатиладиган кескин ва ёрқин чақнашларнинг олдини олади. Тадқиқот раҳбари Аста Чатурведи таъкидлашича, тунги осмон коинотни ўрганиш учун энг муҳим восита бўлиб қолмоқда, бироқ уни кузатиш борган сари қийинлашиб бормоқда. Янги муҳандислик ечими эса сунъий йўлдошлар конструкциясини тубдан ўзгартирмасдан туриб, муаммони ҳал қилиш имконини беради.

Астрофизик Ноэлиа Ноэлнинг сўзларига кўра, бу масала нафақат профессионал астрономларни, балки тунги осмоннинг табиий кўринишини сақлаб қолишни истаган барча инсонларни ташвишга солиши керак. Мазкур тадқиқот муаммони шунчаки қайд этишдан амалий ечимлар босқичига ўтишда муҳим қадам бўлди. Ixbt.com маълумотларига кўра, олимлар энди ушбу қопламани реал коинот шароитида синаб кўришни режалаштиришмоқда.

Коинотдаги навбатдаги синовлар

Лойиҳа доирасидаги кейинги босқич Вантаблакк 310 қопламасини Жовиан-1 сунъий йўлдошига ўрнатиш ва уни орбитага учиришдан иборат. Суррей, Портсмут ва Саутгемптон университетлари ҳамкорлигида амалга оширилаётган ушбу миссия материалнинг коинотдаги экстремал шароитларга чидамлилигини текширади. Шунингдек, ердаги станциялар орқали сунъий йўлдош ёрқинлигининг ўзгариши қанчалик сезиларли бўлиши ўлчанади.

Агар коинотдаги синовлар муваффақиятли якунланса, ўта қора материаллар келажакдаги барча сунъий йўлдош туркумлари учун стандарт ечимга айланиши мумкин. Бу эса SpaceX, Amazon ва бошқа йирик компанияларнинг глобал интернет лойиҳалари билан бир қаторда, фундаментал фаннинг ривожланишига ҳам имкон беради. Ўзбекистонлик ҳаваскор астрономлар ва мутахассислар учун ҳам бу янгилик муҳим, чунки тунги осмоннинг тозалиги илмий кузатувлар сифатига бевосита таъсир кўрсатади.

КоинотТехнологияАстрономияСунъий ЙўлдошВантаблакк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бендинг Споонс: АОЛ ва Вимео эгалари Nasdaq биржасига чиқдиБендинг Споонс: АОЛ ва Вимео эгалари Nasdaq биржасига чиқдиКеча, 23:52Samsung янги стратегияга ўтмоқда: Exynos 2700 процессори тезлик эмас, сунъий интеллектга эътибор қаратадиSamsung янги стратегияга ўтмоқда: Exynos 2700 процессори тезлик эмас, сунъий интеллектга эътибор қаратадиКеча, 23:24Иш самарадорлигини оширувчи 5 та замонавий гаджет: Иш столингизни профессионал даражага кўтарингИш самарадорлигини оширувчи 5 та замонавий гаджет: Иш столингизни профессионал даражага кўтарингКеча, 22:56Amazon ўзининг афсонавий Мечаникал Турк хизматини ёпишга тайёрланмоқдаAmazon ўзининг афсонавий Мечаникал Турк хизматини ёпишга тайёрланмоқдаКеча, 22:53Сунъий интеллект учун ядровий ечим: Ампера 3Д-принтерда босилган реакторни тақдим этдиСунъий интеллект учун ядровий ечим: Ампера 3Д-принтерда босилган реакторни тақдим этдиКеча, 18:21Жаҳон бозорида янги миллиардерлар: Йил бошидан бери 90 га яқин уникор-стартап пайдо бўлдиЖаҳон бозорида янги миллиардерлар: Йил бошидан бери 90 га яқин уникор-стартап пайдо бўлдиКеча, 17:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди