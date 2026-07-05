Amazon ўзининг афсонавий Мечаникал Турк хизматини ёпишга тайёрланмоқда

·1·Техно
Amazon ўзининг афсонавий Мечаникал Турк хизматини ёпишга тайёрланмоқда

Amazon компанияси ўзининг кўп йиллик тарихга эга Мечаникал Турк (МТурк) краудсорсинг платформасига янги мижозларни қабул қилишни тўхтатишини эълон қилди. Ушбу қарор сунъий интеллект ва автоматлаштириш технологиялари мисли кўрилмаган даражада ривожланган даврда рақамли меҳнат бозоридаги катта ўзгаришлардан далолат беради. 2026-йилнинг 30-июльидан бошлаб хизмат янги фойдаланувчилар учун ёпилади, бу эса платформанинг аста-секин фаолиятини якунлашига ишора сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Amazon Веб Сервисес (AWS) вакилларининг таъкидлашича, мазкур қарор пухта ўрганиш ва таҳлиллардан сўнг қабул қилинган. Ҳозирда мавжуд бўлган мижозлар хизматдан одатдагидек фойдаланишда давом этишлари мумкин, бироқ компания платформага янги функциялар қўшишни режалаштирмаяпти. AWS фақат хавфсизлик ва тизим барқарорлигини таъминлаш билан чекланади, бу эса Мечаникал Турк лойиҳасининг "ҳаётни қўллаб-қувватлаш" режимига ўтганини англатади.

Сунъий интеллект пойдеворидаги инсон меҳнати

2005-йилда ишга туширилган Мечаникал Турк ўз вақтида инқилобий лойиҳа ҳисобланган. У компьютерлар учун мураккаб, аммо инсон учун оддий бўлган вазифаларни (масалан, CAPTCHA кодларини ечиш ёки матндаги ҳиссиётларни аниқлаш) бажариш учун минглаб масофавий ишчиларни бирлаштирган. Платформа номи 18-асрда шахмат ўйнайдиган автомат сифатида танилган, бироқ ичида одам яширинган машҳур "Турк" қурилмаси шарафига қўйилган.

Сўнгги йилларда Amazon ушбу хизматдан СагеМакер AI каби нейрон тармоқларини ўқитиш учун маълумотларни маркировка қилишда фойдаланиб келаётган эди. Кўплаб стартаплар ўз маҳсулотларини "тўлиқ автоматлашган сунъий интеллект" сифатида реклама қилса-да, аслида парда ортида Мечаникал Турк ишчилари ўша вазифаларни қўлда бажариб беришган. Бу эса технология оламида ўзига хос "яширин меҳнат" тизимини юзага келтирган.

Инқироз сабаблари: Ботлар ва ишончсизлик

Мечаникал Турк платформасининг обрўсига бир неча омиллар путур етказди. Биринчидан, 2023-йилда ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, платформадаги ишчиларнинг 33 фоиздан 46 фоизигача бўлган қисми ўз вазифаларини бажариш учун ChatGPT каби йирик тил моделларидан фойдалана бошлаган. Бу эса инсон меҳнати талаб қилинадиган маълумотларнинг ишончлилигини сўроқ остида қолдирди.

Иккинчидан, платформада фирибгарлик ва ботлар кўпайиб кетгани сабабли кўплаб тадқиқотчилар ва жиддий буюртмачилар хизматни тарк этишган. Reddit тармоғидаги фойдаланувчиларнинг фикрича, Amazon учун МТурк серверларини сақлаб туриш эндиликда иқтисодий жиҳатдан самарасиз бўлиб қолган. Сунъий интеллектнинг ўзи маълумотларни таҳлил қилишда инсонлардан кўра тезроқ ва арзонроқ ишлай бошлагани ушбу хизматнинг тақдирини ҳал қилди.

Мечаникал Турк ўз вақтида Facebook ва Камбридге Аналйтика можаросида ҳам билвосита иштирок этган эди. Эндиликда ушбу платформанинг ёпилиши рақамли иқтисодиётда бир давр якунланаётганидан далолат беради. Ўзбекистонлик мутахассислар учун ҳам бу каби платформалар масофавий даромад манбаи бўлиб хизмат қилган, бироқ замонавий AI воситалари энди бу каби микро-вазифаларни тўлиқ ўз зиммасига олмоқда.

AmazonМечаникал ТуркСунъий IntelлектAWSТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иш самарадорлигини оширувчи 5 та замонавий гаджет: Иш столингизни профессионал даражага кўтарингИш самарадорлигини оширувчи 5 та замонавий гаджет: Иш столингизни профессионал даражага кўтарингБугун, 22:56Сунъий интеллект учун ядровий ечим: Ампера 3Д-принтерда босилган реакторни тақдим этдиСунъий интеллект учун ядровий ечим: Ампера 3Д-принтерда босилган реакторни тақдим этдиБугун, 18:21Жаҳон бозорида янги миллиардерлар: Йил бошидан бери 90 га яқин уникор-стартап пайдо бўлдиЖаҳон бозорида янги миллиардерлар: Йил бошидан бери 90 га яқин уникор-стартап пайдо бўлдиБугун, 17:53АҚШда 30 йил давомида қувватлашни талаб қилмайдиган батареялар яратилмоқдаАҚШда 30 йил давомида қувватлашни талаб қилмайдиган батареялар яратилмоқдаБугун, 17:51АҚШ ярим асрлик тақиқни бекор қилмоқда: Фуқаро авиациясида товушдан тез парвозлар давриАҚШ ярим асрлик тақиқни бекор қилмоқда: Фуқаро авиациясида товушдан тез парвозлар давриБугун, 17:23Муҳандисликда инқилоб: Шамол генераторлари учун парраклар 4Д-принтерда босиб чиқариладиМуҳандисликда инқилоб: Шамол генераторлари учун парраклар 4Д-принтерда босиб чиқариладиБугун, 17:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди