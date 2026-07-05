Samsung янги стратегияга ўтмоқда: Exynos 2700 процессори тезлик эмас, сунъий интеллектга эътибор қаратади
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг бўлажак флагман процессорларини ишлаб чиқишда тубдан янги ёндашувни қўллашни режалаштирмоқда. Компания анъанавий равишда Qualcomm каби рақобатчилар билан бенчмарк тестларидаги "қуруқ" рақамлар ва максимал такт частоталари учун курашишдан воз кечишга қарор қилди. Бунинг ўрнига асосий эътибор энергия самарадорлиги ва сунъий интеллект имкониятларини кенгайтиришга қаратилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Счродингер тахаллуси билан танилган нуфузли инсайдернинг маълумотларига кўра, янги авлод Exynos 2700 чипи максимал унумдорлик ўсишини эмас, балки узоқ вақт давомида барқарор ишлашни таъминлашга йўналтирилган. Бу Samsung смартфонлари фойдаланувчилари учун қурилманинг қизиб кетмаслиги ва батарея қувватини узоқроқ сақлаши нуқтаи назаридан муҳим аҳамиятга эга. Мазкур ўзгариш компаниянинг мобил бозоридаги позициясини мустаҳкамлаши кутилмоқда.
Exynos 2700 чипининг кристалл майдони сезиларли даражада катталаштирилади. Бироқ бу кенгайиш марказий процессор (CPU) ядролари сонини ошириш учун эмас, балки сунъий интеллектни тезлаштирувчи махсус блокларни жойлаштириш учун хизмат қилади. Бу қадам Galaxy AI тизимининг келажакдаги имкониятларини кенгайтириш ва смартфон ичидаги мураккаб ҳисоб-китобларни тезроқ амалга ошириш билан боғлиқ.
Энергия тежамкорлиги ва ишлаб чиқариш барқарорлигиSamsung раҳбарияти энг юқори чўққидаги унумдорликнинг бир қисмидан воз кечиб бўлса-да, яроқли чиплар чиқишини кўпайтириш ва ишлаб чиқариш ҳажмини оширишни мақсад қилган. ixbt.com нашри хабар беришича, бу стратегия нафақат техник, балки иқтисодий жиҳатдан ҳам ўзини оқлаши керак. Юқори энергия самарадорлиги қурилманинг автоном иш вақтини узайтиради, бу эса бугунги кунда фойдаланувчилар учун энг устувор кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.
Яна бир муҳим янгилик совутиш тизими билан боғлиқ. Samsung муҳандислари бугланиш камераларини шунчаки катталаштиришдан кўра, иссиқликни бевосита процессор корпуси даражасида чиқариб юбориш технологиясини такомиллаштирмоқда. Кристаллнинг ўзида иссиқлик ажралишини камайтириш орқали Exynos 2700 бренд тарихидаги энг "совуқ" ва барқарор флагман чипга айланиши мумкин.
Ушбу маълумотларни тақдим этган Пҳоне Футурист (Счродингер) аввал ҳам Samsung Galaxy S26 Plus хусусиятларини аниқ башорат қилган ва iPhone брендининг юбилей модели ҳақидаги маълумотлари билан ишонч қозонган эди. Шунинг учун ҳам Exynos 2700 ҳақидаги ушбу хабарлар технологик ҳамжамият томонидан жиддий қабул қилинмоқда.
Ўзбекистон смартфон бозорида Samsung қурилмаларига бўлган талаб юқорилигини ҳисобга олсак, процессорлардаги бу ўзгариш маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам долзарбдир. Зеро, иссиқ иқлим шароитида смартфонларнинг қизиб кетиши ва унумдорликнинг пасайиши (троттлинг) кўп учрайдиган муаммо ҳисобланади. Exynos 2700 нинг "совуқроқ" ишлаши ушбу муаммоларга ечим бўлиши мумкин.
…