Samsung янги стратегияга ўтмоқда: Exynos 2700 процессори тезлик эмас, сунъий интеллектга эътибор қаратади

·0·Техно
Samsung янги стратегияга ўтмоқда: Exynos 2700 процессори тезлик эмас, сунъий интеллектга эътибор қаратади

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг бўлажак флагман процессорларини ишлаб чиқишда тубдан янги ёндашувни қўллашни режалаштирмоқда. Компания анъанавий равишда Qualcomm каби рақобатчилар билан бенчмарк тестларидаги "қуруқ" рақамлар ва максимал такт частоталари учун курашишдан воз кечишга қарор қилди. Бунинг ўрнига асосий эътибор энергия самарадорлиги ва сунъий интеллект имкониятларини кенгайтиришга қаратилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Счродингер тахаллуси билан танилган нуфузли инсайдернинг маълумотларига кўра, янги авлод Exynos 2700 чипи максимал унумдорлик ўсишини эмас, балки узоқ вақт давомида барқарор ишлашни таъминлашга йўналтирилган. Бу Samsung смартфонлари фойдаланувчилари учун қурилманинг қизиб кетмаслиги ва батарея қувватини узоқроқ сақлаши нуқтаи назаридан муҳим аҳамиятга эга. Мазкур ўзгариш компаниянинг мобил бозоридаги позициясини мустаҳкамлаши кутилмоқда.

Exynos 2700 чипининг кристалл майдони сезиларли даражада катталаштирилади. Бироқ бу кенгайиш марказий процессор (CPU) ядролари сонини ошириш учун эмас, балки сунъий интеллектни тезлаштирувчи махсус блокларни жойлаштириш учун хизмат қилади. Бу қадам Galaxy AI тизимининг келажакдаги имкониятларини кенгайтириш ва смартфон ичидаги мураккаб ҳисоб-китобларни тезроқ амалга ошириш билан боғлиқ.

Энергия тежамкорлиги ва ишлаб чиқариш барқарорлиги

Samsung раҳбарияти энг юқори чўққидаги унумдорликнинг бир қисмидан воз кечиб бўлса-да, яроқли чиплар чиқишини кўпайтириш ва ишлаб чиқариш ҳажмини оширишни мақсад қилган. ixbt.com нашри хабар беришича, бу стратегия нафақат техник, балки иқтисодий жиҳатдан ҳам ўзини оқлаши керак. Юқори энергия самарадорлиги қурилманинг автоном иш вақтини узайтиради, бу эса бугунги кунда фойдаланувчилар учун энг устувор кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.

Яна бир муҳим янгилик совутиш тизими билан боғлиқ. Samsung муҳандислари бугланиш камераларини шунчаки катталаштиришдан кўра, иссиқликни бевосита процессор корпуси даражасида чиқариб юбориш технологиясини такомиллаштирмоқда. Кристаллнинг ўзида иссиқлик ажралишини камайтириш орқали Exynos 2700 бренд тарихидаги энг "совуқ" ва барқарор флагман чипга айланиши мумкин.

Ушбу маълумотларни тақдим этган Пҳоне Футурист (Счродингер) аввал ҳам Samsung Galaxy S26 Plus хусусиятларини аниқ башорат қилган ва iPhone брендининг юбилей модели ҳақидаги маълумотлари билан ишонч қозонган эди. Шунинг учун ҳам Exynos 2700 ҳақидаги ушбу хабарлар технологик ҳамжамият томонидан жиддий қабул қилинмоқда.

Ўзбекистон смартфон бозорида Samsung қурилмаларига бўлган талаб юқорилигини ҳисобга олсак, процессорлардаги бу ўзгариш маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам долзарбдир. Зеро, иссиқ иқлим шароитида смартфонларнинг қизиб кетиши ва унумдорликнинг пасайиши (троттлинг) кўп учрайдиган муаммо ҳисобланади. Exynos 2700 нинг "совуқроқ" ишлаши ушбу муаммоларга ечим бўлиши мумкин.

SamsungExynos 2700Galaxy AIТехнологияСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иш самарадорлигини оширувчи 5 та замонавий гаджет: Иш столингизни профессионал даражага кўтарингИш самарадорлигини оширувчи 5 та замонавий гаджет: Иш столингизни профессионал даражага кўтарингБугун, 22:56Amazon ўзининг афсонавий Мечаникал Турк хизматини ёпишга тайёрланмоқдаAmazon ўзининг афсонавий Мечаникал Турк хизматини ёпишга тайёрланмоқдаБугун, 22:53Сунъий интеллект учун ядровий ечим: Ампера 3Д-принтерда босилган реакторни тақдим этдиСунъий интеллект учун ядровий ечим: Ампера 3Д-принтерда босилган реакторни тақдим этдиБугун, 18:21Жаҳон бозорида янги миллиардерлар: Йил бошидан бери 90 га яқин уникор-стартап пайдо бўлдиЖаҳон бозорида янги миллиардерлар: Йил бошидан бери 90 га яқин уникор-стартап пайдо бўлдиБугун, 17:53АҚШда 30 йил давомида қувватлашни талаб қилмайдиган батареялар яратилмоқдаАҚШда 30 йил давомида қувватлашни талаб қилмайдиган батареялар яратилмоқдаБугун, 17:51АҚШ ярим асрлик тақиқни бекор қилмоқда: Фуқаро авиациясида товушдан тез парвозлар давриАҚШ ярим асрлик тақиқни бекор қилмоқда: Фуқаро авиациясида товушдан тез парвозлар давриБугун, 17:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди