Эндрик Бразилиянинг ЖЧдаги муваффақиятсизлигидан сўнг вада берди

·33·Спорт
Эндрик Бразилиянинг ЖЧдаги муваффақиятсизлигидан сўнг вада берди

Бразилия терма жамоасининг ёш юлдузи ва Реал Мадрид ҳужумчиси Эндрик жаҳон чемпионатидаги кутилмаган мағлубият ҳамда ўзининг хатоларидан сўнг илк бор ОАВга интервю берди. Норвегияга қарши кечган нимчорак финал баҳсидаги 1:2 ҳисобидаги мағлубият бразилиялик мухлислар учун ҳақиқий зарба бўлди. Мазкур учрашувда ёш иқтидор эгаси қулай имкониятни қўлдан чиқаргани жамоанинг турнирдан чиқиб кетишига сабаб бўлган омиллардан бири сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг ге нашрига таяниб хабар беришича, Эндрик ўйиндан сўнг ўзининг хатосидан қаттиқ тушкунликка тушган. Учрашувда ҳисоб очилмаган паллада у гол уриш учун олтинга тенг имкониятга эга бўлган эди, бироқ якунда Норвегия ғалабани илиб кетди. Футболчи ушбу вазиятни ўзи учун катта дарс деб билишини ва келажакда бундай ҳолат такрорланмаслиги учун тиниmsиз меҳнат қилишини таъкидлади.

Келажакка бўлган ишонч ва масъулият

"Мен хатойим ҳақида кўп ўйладим, ҳаттоки Яратганга менга шундай имконият бергани учун шукр қилдим, лекин ўша вазиятда яхшироқ ҳаракат қилишим мумкин эди. Буни уддалай олмадим, аммо бу мен учун катта тажриба бўлди. Энди бундай хатолар қайтарилмаслиги учун ишлайман", — дея таъкидлади Эндрик ўз интервюсида.

Ёш ҳужумчи учун бу унинг фаолиятидаги биринчи жаҳон чемпионати эди. У мусобақа ўзи кутганидек ўтмаганини тан олса-да, терма жамоа либосини кийиш ва бундай даражага чиқиш учун босиб ўтилган йўлни юқори баҳолади. Бразилия терма жамоаси 36 йилдан бери жаҳон чемпионатларидаги энг ёмон натижасини қайд этган бўлса-да, Эндрик 2030-йилги турнирда жамоани юқори чўққиларга олиб чиқишга вада берган.

Эндрик ўзини жамоанинг ягона етакчиси ёки асосий қаҳрамони сифатида кўрсатишдан қочди. Унинг фикрича, муваффақиятга фақат жамоавий бирдамлик орқали эришиш мумкин. "Умид қиламанки, келажакда фақат мен эмас, балки бутун жамоа бир тану бир жон бўлиб ҳаракат қилади. Бразилия учун энг яхшиси — бу жамоавий иш. Шунда биз яна бундай оғриқли мағлубиятларга дуч келмаймиз", — дея қўшимча қилди у.

Айни дамда Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анселотти ва футболчилар уйга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда. Жамоа сентябрь ойидаги халқаро танаффусга қадар бироз дам олади. Режага кўра, "пентакампеонлар" сентябрь ойи охирида Австралия терма жамоасига қарши иккита ўртоқлик учрашувида майдонга тушади. Ушбу баҳслар жамоанинг руҳий ҳолатини тиклаш ва янги сиклга тайёргарлик кўриш учун муҳим босқич бўлиб хизмат қилади.

ЭндрикБразилияРеал МадридЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси Мисрга қарши ўйиннинг энг яхши футболчиси бўлдиЛионель Месси Мисрга қарши ўйиннинг энг яхши футболчиси бўлдиБугун, 00:18Месси жаҳон чемпионатлари тарихида энг яхши ассистентга айландиМесси жаҳон чемпионатлари тарихида энг яхши ассистентга айландиБугун, 00:14ЖЧ-2026. Швейцария — Колумбия: асосий таркиблар маълум қилиндиЖЧ-2026. Швейцария — Колумбия: асосий таркиблар маълум қилиндиБугун, 00:10Лионель Месси ва Аргентина драматик ғалабадан сўнг чорак финалга йўл олдиЛионель Месси ва Аргентина драматик ғалабадан сўнг чорак финалга йўл олдиКеча, 23:57Лионель Месси ва Аргентина мўъжизаси: Мисрга қарши драматик ғалабаЛионель Месси ва Аргентина мўъжизаси: Мисрга қарши драматик ғалабаКеча, 23:39Месси жаҳон чемпионатлари тарихида янги рекорд ўрнатдиМесси жаҳон чемпионатлари тарихида янги рекорд ўрнатдиКеча, 23:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди