Эндрик Бразилиянинг ЖЧдаги муваффақиятсизлигидан сўнг вада берди
Бразилия терма жамоасининг ёш юлдузи ва Реал Мадрид ҳужумчиси Эндрик жаҳон чемпионатидаги кутилмаган мағлубият ҳамда ўзининг хатоларидан сўнг илк бор ОАВга интервю берди. Норвегияга қарши кечган нимчорак финал баҳсидаги 1:2 ҳисобидаги мағлубият бразилиялик мухлислар учун ҳақиқий зарба бўлди. Мазкур учрашувда ёш иқтидор эгаси қулай имкониятни қўлдан чиқаргани жамоанинг турнирдан чиқиб кетишига сабаб бўлган омиллардан бири сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг ге нашрига таяниб хабар беришича, Эндрик ўйиндан сўнг ўзининг хатосидан қаттиқ тушкунликка тушган. Учрашувда ҳисоб очилмаган паллада у гол уриш учун олтинга тенг имкониятга эга бўлган эди, бироқ якунда Норвегия ғалабани илиб кетди. Футболчи ушбу вазиятни ўзи учун катта дарс деб билишини ва келажакда бундай ҳолат такрорланмаслиги учун тиниmsиз меҳнат қилишини таъкидлади.
Келажакка бўлган ишонч ва масъулият"Мен хатойим ҳақида кўп ўйладим, ҳаттоки Яратганга менга шундай имконият бергани учун шукр қилдим, лекин ўша вазиятда яхшироқ ҳаракат қилишим мумкин эди. Буни уддалай олмадим, аммо бу мен учун катта тажриба бўлди. Энди бундай хатолар қайтарилмаслиги учун ишлайман", — дея таъкидлади Эндрик ўз интервюсида.
Ёш ҳужумчи учун бу унинг фаолиятидаги биринчи жаҳон чемпионати эди. У мусобақа ўзи кутганидек ўтмаганини тан олса-да, терма жамоа либосини кийиш ва бундай даражага чиқиш учун босиб ўтилган йўлни юқори баҳолади. Бразилия терма жамоаси 36 йилдан бери жаҳон чемпионатларидаги энг ёмон натижасини қайд этган бўлса-да, Эндрик 2030-йилги турнирда жамоани юқори чўққиларга олиб чиқишга вада берган.
Эндрик ўзини жамоанинг ягона етакчиси ёки асосий қаҳрамони сифатида кўрсатишдан қочди. Унинг фикрича, муваффақиятга фақат жамоавий бирдамлик орқали эришиш мумкин. "Умид қиламанки, келажакда фақат мен эмас, балки бутун жамоа бир тану бир жон бўлиб ҳаракат қилади. Бразилия учун энг яхшиси — бу жамоавий иш. Шунда биз яна бундай оғриқли мағлубиятларга дуч келмаймиз", — дея қўшимча қилди у.
Айни дамда Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анселотти ва футболчилар уйга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда. Жамоа сентябрь ойидаги халқаро танаффусга қадар бироз дам олади. Режага кўра, "пентакампеонлар" сентябрь ойи охирида Австралия терма жамоасига қарши иккита ўртоқлик учрашувида майдонга тушади. Ушбу баҳслар жамоанинг руҳий ҳолатини тиклаш ва янги сиклга тайёргарлик кўриш учун муҳим босқич бўлиб хизмат қилади.
…