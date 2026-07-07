Фигма ўз имкониятларини кенгайтирмоқда: Буд стартапи жамоаси сотиб олинди

·22·Техно
Фигма ўз имкониятларини кенгайтирмоқда: Буд стартапи жамоаси сотиб олинди

Дизайн оламининг етакчи платформаси ҳисобланган Фигма ўзининг технологик экотизимини янада такомиллаштириш йўлида муҳим қадам ташлади. Компания сунъий интеллект ва "вибе-кодинг" (кодлаш муҳитини соддалаштириш) йўналишида фаолият юритувчи Буд (аввалги номи Орчидс) стартапи жамоасини ўз сафига қўшиб олганини эълон қилди. Ушбу келишув Фигма платформасини шунчаки статик дизайн воситасидан тўлақонли дастурий маҳсулотлар яратиш майдонига айлантириш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Буд стартапи ўз вақтида Й Комбинатор акселератори томонидан қўллаб-қувватланган бўлиб, у фойдаланувчиларга мобил иловалар, веб-сайтлар ва Slack каби платформалар учун сервислар яратиш имконини берувчи сунъий интеллект агентларини таклиф этган. Стартап раҳбари Кевин Лу Х (собиқ Twitter) тармоғидаги саҳифасида Фигма жамоасига қўшилиш янги давр учун табиий ҳол эканини ва ғоялар айнан шу ерда ҳаётга татбиқ этилишини таъкидлади.

Дизайндан реал кодлаш сари

Фигма сўнгги йилларда дизайн ва дастурлаш ўртасидаги масофани қисқартиришга катта эътибор қаратмоқда. Аввалроқ компания веб-иловаларни яратиш учун Фигма Маке функциясини ишга туширган, шунингдек, Кодех ва Claude Коде каби воситалар билан интеграцияни йўлга қўйган эди. Буд жамоасининг қўшилиши Фигма ичида автоматлаштирилган агентлар ва мураккаброқ прототиплар яратиш имкониятларини кенгайтириши кутилмоқда.

Келишув шартларига кўра, Буд ва Орчидс платформалари жорий йилнинг 18-июльига қадар ўз фаолиятини тўхтатади. Фойдаланувчилар ушбу муддатга қадар ўз лойиҳаларини бошқа платформаларга кўчириб ўтказишлари лозим. Бу қарор стартапнинг мустақил маҳсулот сифатида эмас, балки Фигма таркибий қисми сифатида ривожланишини англатади.

Хавфсизлик масалалари ва келажак режалари

Таъкидлаш жоизки, Буд (Орчидс) платформаси ўтмишда хавфсизлик муаммоларига дуч келган. BBC нашрининг хабар беришича, хавфсизлик бўйича тадқиқотчилар Орчидс орқали яратилган иловаларда киберҳужумларга нисбатан заифликлар мавжудлигини аниқлашган эди. Фигма ушбу жамоани айнан қайси лойиҳаларга йўналтиришини очиқламаган бўлса-да, мутахассислар асосий эътибор хавфсиз ва ақлли кодлаш воситаларини яратишга қаратилишини тахмин қилмоқдалар.

Ўзбекистонлик дизайнер ва дастурчилар учун ҳам Фигма платформасидаги бу янгиликлар муҳим аҳамиятга эга. Маҳаллий IT-бозорида Фигма энг оммабоп дизайн воситаси ҳисобланади. Келажакда дизайнерларнинг ўзи сунъий интеллект ёрдамида тайёр кодли прототипларни яратиши, лойиҳаларни ишлаб чиқиш вақтини ва харажатларини сезиларли даражада камайтириши мумкин.

ixbt.com маълумотларига кўра, Фигма ўзининг янги агентларини жорий этиш орқали нафақат УИ/УХ дизайнерлар, балки фронтенд дастурчилар учун ҳам ажралмас платформага айланишни кўзламоқда. Бу каби харидлар дизайн оламида сунъий интеллект инқилоби давом этаётганидан далолат беради.

ФигмаБудСунъий ИнтеллектСтартапТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Discord сунъий интеллект хатоси туфайли минглаб фойдаланувчиларни асоссиз блокладиDiscord сунъий интеллект хатоси туфайли минглаб фойдаланувчиларни асоссиз блокладиБугун, 00:29Google янги Pixel 11 смартфонларини тақдим этиш санасини маълум қилдиGoogle янги Pixel 11 смартфонларини тақдим этиш санасини маълум қилдиКеча, 23:59Илон Маск iPhone’дан ингичка AI-қурилма тайёрлаётгани айтилдиИлон Маск iPhone’дан ингичка AI-қурилма тайёрлаётгани айтилдиКеча, 23:49Netflix стратегиясини ўзгартирмоқда: Платформада қисқа метражли видеолар пайдо бўладиNetflix стратегиясини ўзгартирмоқда: Платформада қисқа метражли видеолар пайдо бўладиКеча, 22:24Шотландия тарихий қадам остонасида: Мамлакат илк бор ўз ҳудудидан коинотга ракета учирадиШотландия тарихий қадам остонасида: Мамлакат илк бор ўз ҳудудидан коинотга ракета учирадиКеча, 22:212026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари: Рақамли уруш ва маълумотлар ўғирланиши2026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари: Рақамли уруш ва маълумотлар ўғирланишиКеча, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги