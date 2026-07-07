Фигма ўз имкониятларини кенгайтирмоқда: Буд стартапи жамоаси сотиб олинди
Дизайн оламининг етакчи платформаси ҳисобланган Фигма ўзининг технологик экотизимини янада такомиллаштириш йўлида муҳим қадам ташлади. Компания сунъий интеллект ва "вибе-кодинг" (кодлаш муҳитини соддалаштириш) йўналишида фаолият юритувчи Буд (аввалги номи Орчидс) стартапи жамоасини ўз сафига қўшиб олганини эълон қилди. Ушбу келишув Фигма платформасини шунчаки статик дизайн воситасидан тўлақонли дастурий маҳсулотлар яратиш майдонига айлантириш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Буд стартапи ўз вақтида Й Комбинатор акселератори томонидан қўллаб-қувватланган бўлиб, у фойдаланувчиларга мобил иловалар, веб-сайтлар ва Slack каби платформалар учун сервислар яратиш имконини берувчи сунъий интеллект агентларини таклиф этган. Стартап раҳбари Кевин Лу Х (собиқ Twitter) тармоғидаги саҳифасида Фигма жамоасига қўшилиш янги давр учун табиий ҳол эканини ва ғоялар айнан шу ерда ҳаётга татбиқ этилишини таъкидлади.
Дизайндан реал кодлаш сариФигма сўнгги йилларда дизайн ва дастурлаш ўртасидаги масофани қисқартиришга катта эътибор қаратмоқда. Аввалроқ компания веб-иловаларни яратиш учун Фигма Маке функциясини ишга туширган, шунингдек, Кодех ва Claude Коде каби воситалар билан интеграцияни йўлга қўйган эди. Буд жамоасининг қўшилиши Фигма ичида автоматлаштирилган агентлар ва мураккаброқ прототиплар яратиш имкониятларини кенгайтириши кутилмоқда.
Келишув шартларига кўра, Буд ва Орчидс платформалари жорий йилнинг 18-июльига қадар ўз фаолиятини тўхтатади. Фойдаланувчилар ушбу муддатга қадар ўз лойиҳаларини бошқа платформаларга кўчириб ўтказишлари лозим. Бу қарор стартапнинг мустақил маҳсулот сифатида эмас, балки Фигма таркибий қисми сифатида ривожланишини англатади.
Хавфсизлик масалалари ва келажак режалариТаъкидлаш жоизки, Буд (Орчидс) платформаси ўтмишда хавфсизлик муаммоларига дуч келган. BBC нашрининг хабар беришича, хавфсизлик бўйича тадқиқотчилар Орчидс орқали яратилган иловаларда киберҳужумларга нисбатан заифликлар мавжудлигини аниқлашган эди. Фигма ушбу жамоани айнан қайси лойиҳаларга йўналтиришини очиқламаган бўлса-да, мутахассислар асосий эътибор хавфсиз ва ақлли кодлаш воситаларини яратишга қаратилишини тахмин қилмоқдалар.
Ўзбекистонлик дизайнер ва дастурчилар учун ҳам Фигма платформасидаги бу янгиликлар муҳим аҳамиятга эга. Маҳаллий IT-бозорида Фигма энг оммабоп дизайн воситаси ҳисобланади. Келажакда дизайнерларнинг ўзи сунъий интеллект ёрдамида тайёр кодли прототипларни яратиши, лойиҳаларни ишлаб чиқиш вақтини ва харажатларини сезиларли даражада камайтириши мумкин.
ixbt.com маълумотларига кўра, Фигма ўзининг янги агентларини жорий этиш орқали нафақат УИ/УХ дизайнерлар, балки фронтенд дастурчилар учун ҳам ажралмас платформага айланишни кўзламоқда. Бу каби харидлар дизайн оламида сунъий интеллект инқилоби давом этаётганидан далолат беради.
…