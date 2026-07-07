Илон Маск iPhone’дан ингичка AI-қурилма тайёрлаётгани айтилди
Илон Маск асос солган SpaceX компанияси инвесторларга сунъий интеллектга асосланган янги ихчам қурилма прототипини намойиш этгани хабар қилинди.
Манбаларга кўра, гаджет замонавий iPhone’дан ингичкароқ бўлиб, Android ёки iOS’дан мустақил операцион тизимда ишлайди. Қурилма xAI технологияларини чуқур интеграция қилиши кутилмоқда.
Янги қурилма нима учун яратилмоқда?
The Wall Street Journal ва TechCrunch маълумотларига кўра, прототип оддий смартфон эмас, балки сунъий интеллект билан янги усулда мулоқот қилишга мўлжалланган қурилма сифатида тақдим этилган.
Унда анъанавий иловалардан кўра овозли буйруқлар, AI-агентлар ва минимал интерфейсга устувор аҳамият берилиши мумкин.
Android ҳам, iOS ҳам эмас
Қурилманинг энг муҳим хусусиятларидан бири — ўз операцион тизимида ишлаши.
Бу SpaceX ва xAI’га Google ёки Apple экотизимига қарам бўлмасдан, қурилманинг дастурий таъминоти ва сунъий интеллект имкониятларини мустақил бошқариш имконини бериши мумкин.
xAI ва Grok асосий ўринда бўлади
Манбаларнинг таъкидлашича, гаджет Маскка тегишли xAI компаниясининг технологияларидан фойдаланади.
Қурилмада Grok ва кейинги авлод сунъий интеллект моделлари чуқур интеграция қилиниши, улар фойдаланувчининг кундалик вазифаларини овоз орқали бажариши мумкин.
Snapdragon чипи қўлланилиши айтилмоқда
Прототипда Qualcomm Snapdragon чипсетидан фойдаланилиши мумкин.
Бу қарор қурилмада юқори унумдорлик, энергия тежамкорлиги ва сунъий интеллект вазифаларини тез бажариш ўртасида мувозанат яратишга қаратилган.
iPhone’дан ҳам ингичка дизайн
Қурилма «handset-like», яъни телефонга ўхшаш ихчам шаклда ишлаб чиқилгани айтилмоқда.
Унинг дизайни замонавий iPhone’дан ҳам ингичка бўлиб, ташқи кўринишда ортиқча тугма ва элементлардан воз кечиш, минимализмга эътибор бериш режалаштирилган.
Прототип ҳали ўзгариши мумкин
Қурилма SpaceX’нинг эҳтимолий IPO’си олдидан инвесторларга намойиш этилган.
Бироқ дизайн ва техник хусусиятлар ҳали дастлабки босқичда. Шу сабаб маҳсулот бозорга чиққунга қадар сезиларли даражада ўзгариши мумкин.
Нега бу лойиҳа муҳим?
2024–2025 йилларда тақдим этилган дастлабки AI-қурилмалар кутилган муваффақиятни қайд этмаган эди.
Илон Маск эса катта аудитория, xAI технологиялари ва кучли маркетинг имкониятлари орқали сунъий интеллект қурилмалари бозорида янги босқични бошлаб бериши мумкин.
Ҳозирча маҳсулотнинг расмий номи ва чиқарилиш санаси очиқланмаган. Аммо прототип намойиши 2026–2027 йилларда AI-қурилмалар смартфонларга жиддий рақобатчи бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
…