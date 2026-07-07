Илон Маск iPhone’дан ингичка AI-қурилма тайёрлаётгани айтилди

·28·Техно
Илон Маск iPhone’дан ингичка AI-қурилма тайёрлаётгани айтилди

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси инвесторларга сунъий интеллектга асосланган янги ихчам қурилма прототипини намойиш этгани хабар қилинди.

Манбаларга кўра, гаджет замонавий iPhone’дан ингичкароқ бўлиб, Android ёки iOS’дан мустақил операцион тизимда ишлайди. Қурилма xAI технологияларини чуқур интеграция қилиши кутилмоқда.

Янги қурилма нима учун яратилмоқда?

The Wall Street Journal ва TechCrunch маълумотларига кўра, прототип оддий смартфон эмас, балки сунъий интеллект билан янги усулда мулоқот қилишга мўлжалланган қурилма сифатида тақдим этилган.

Унда анъанавий иловалардан кўра овозли буйруқлар, AI-агентлар ва минимал интерфейсга устувор аҳамият берилиши мумкин.

Android ҳам, iOS ҳам эмас

Қурилманинг энг муҳим хусусиятларидан бири — ўз операцион тизимида ишлаши.

Бу SpaceX ва xAI’га Google ёки Apple экотизимига қарам бўлмасдан, қурилманинг дастурий таъминоти ва сунъий интеллект имкониятларини мустақил бошқариш имконини бериши мумкин.

xAI ва Grok асосий ўринда бўлади

Манбаларнинг таъкидлашича, гаджет Маскка тегишли xAI компаниясининг технологияларидан фойдаланади.

Қурилмада Grok ва кейинги авлод сунъий интеллект моделлари чуқур интеграция қилиниши, улар фойдаланувчининг кундалик вазифаларини овоз орқали бажариши мумкин.

Snapdragon чипи қўлланилиши айтилмоқда

Прототипда Qualcomm Snapdragon чипсетидан фойдаланилиши мумкин.

Бу қарор қурилмада юқори унумдорлик, энергия тежамкорлиги ва сунъий интеллект вазифаларини тез бажариш ўртасида мувозанат яратишга қаратилган.

iPhone’дан ҳам ингичка дизайн

Қурилма «handset-like», яъни телефонга ўхшаш ихчам шаклда ишлаб чиқилгани айтилмоқда.

Унинг дизайни замонавий iPhone’дан ҳам ингичка бўлиб, ташқи кўринишда ортиқча тугма ва элементлардан воз кечиш, минимализмга эътибор бериш режалаштирилган.

Прототип ҳали ўзгариши мумкин

Қурилма SpaceX’нинг эҳтимолий IPO’си олдидан инвесторларга намойиш этилган.

Бироқ дизайн ва техник хусусиятлар ҳали дастлабки босқичда. Шу сабаб маҳсулот бозорга чиққунга қадар сезиларли даражада ўзгариши мумкин.

Нега бу лойиҳа муҳим?

2024–2025 йилларда тақдим этилган дастлабки AI-қурилмалар кутилган муваффақиятни қайд этмаган эди.

Илон Маск эса катта аудитория, xAI технологиялари ва кучли маркетинг имкониятлари орқали сунъий интеллект қурилмалари бозорида янги босқични бошлаб бериши мумкин.

Ҳозирча маҳсулотнинг расмий номи ва чиқарилиш санаси очиқланмаган. Аммо прототип намойиши 2026–2027 йилларда AI-қурилмалар смартфонларга жиддий рақобатчи бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google янги Pixel 11 смартфонларини тақдим этиш санасини маълум қилдиGoogle янги Pixel 11 смартфонларини тақдим этиш санасини маълум қилдиКеча, 23:59Фигма ўз имкониятларини кенгайтирмоқда: Буд стартапи жамоаси сотиб олиндиФигма ўз имкониятларини кенгайтирмоқда: Буд стартапи жамоаси сотиб олиндиКеча, 23:53Netflix стратегиясини ўзгартирмоқда: Платформада қисқа метражли видеолар пайдо бўладиNetflix стратегиясини ўзгартирмоқда: Платформада қисқа метражли видеолар пайдо бўладиКеча, 22:24Шотландия тарихий қадам остонасида: Мамлакат илк бор ўз ҳудудидан коинотга ракета учирадиШотландия тарихий қадам остонасида: Мамлакат илк бор ўз ҳудудидан коинотга ракета учирадиКеча, 22:212026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари: Рақамли уруш ва маълумотлар ўғирланиши2026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари: Рақамли уруш ва маълумотлар ўғирланишиКеча, 21:56ASUS ихчам корпусга GeForce RTX 5070 ва Ryzen 9 жойлаган янги РОГ ГР70 мини-ПКни тақдим этдиASUS ихчам корпусга GeForce RTX 5070 ва Ryzen 9 жойлаган янги РОГ ГР70 мини-ПКни тақдим этдиКеча, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги