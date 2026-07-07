Бишкекда 181 йўловчили самолёт шасси носозлиги сабаб тўхтади

·35·Дунё
Бишкекда 181 йўловчили самолёт шасси носозлиги сабаб тўхтади

Фото: Sputnik Кыргызстан

Қирғизистонда TezJet авиакомпаниясининг Бишкек–Ўш йўналишидаги йўловчи самолёти учиш вақтида шасси носозлиги туфайли парвозни тўхтатди.

Ҳодиса 7 июл куни Манас халқаро аэропортида юз берди. Самолёт бортидаги 181 нафар йўловчи ва экипаж аъзолари авариявий траплар орқали эвакуация қилинди.

Самолётнинг орқа шассиси синган

«Аэропорты Кыргызстана» ОАЖ маълумотига кўра, ҳаво кемаси учиш-қўниш йўлагида тезлик олаётган вақтда орқа шассиларидан бири синган.

Шундан сўнг самолёт ҳаракатини тўхтатиб, чап томонга оғган. Ҳодиса оқибатида авиация ёқилғиси сизиб чиққан.

181 нафар йўловчи эвакуация қилинди

Самолёт бортида:

  • 181 нафар йўловчи;

  • икки нафар учувчи;

  • тўрт нафар борткузатувчи бўлган.

TezJet хабарига кўра, экипаж вазиятга зудлик билан жавоб қайтариб, йўловчилар хавфсизлигини таъминлаш чораларини кўрган.

«Барча йўловчилар ва экипаж аъзолари ҳаво кемасини эсон-омон тарк этди», — дейилади авиакомпания хабарида.

Бир неча киши енгил жароҳат олган

Дастлаб қурбонлар ва оғир жароҳатланганлар йўқлиги маълум қилинди.

Кейинроқ йўловчилар ва экипаж аъзолари орасида бир неча киши енгил жароҳат олгани, аммо жиддий тан жароҳатлари қайд этилмагани айтилди.

Ҳодиса сабаблари ўрганилади

Қирғизистон Фуқаро авиацияси давлат агентлиги самолёт шассиси носозлиги ва ҳодисанинг бошқа тафсилотлари юзасидан суриштирув ўтказилишини маълум қилди.

Экипажнинг тезкор ҳаракати туфайли хавфли вазият катта фожиага айланмади. Энди асосий савол — шасси нима сабабдан айнан учиш пайтида ишдан чиққан?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Туркияга келди: Санкциялар бекор қилинади, F-35 масаласи кун тартибидаТрамп Туркияга келди: Санкциялар бекор қилинади, F-35 масаласи кун тартибидаБугун, 00:01АҚШ илк думалоқ бўлмаган олтин тангасини чиқаради (фото)АҚШ илк думалоқ бўлмаган олтин тангасини чиқаради (фото)Кеча, 23:43Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқдаВирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқдаКеча, 22:01Австралияда граффитичи кўприк минорасига улкан қуш расмини чиздиАвстралияда граффитичи кўприк минорасига улкан қуш расмини чиздиКеча, 21:52Хитойда даҳшатли торнадо: 12-қаватдан эркак дивани билан учиб кетди Хитойда даҳшатли торнадо: 12-қаватдан эркак дивани билан учиб кетди Кеча, 21:07Ажрашгандан кейин тақиладиган «ажралиш узуклари» трендга айландиАжрашгандан кейин тақиладиган «ажралиш узуклари» трендга айландиКеча, 17:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди