Бишкекда 181 йўловчили самолёт шасси носозлиги сабаб тўхтади
Фото: Sputnik Кыргызстан
Қирғизистонда TezJet авиакомпаниясининг Бишкек–Ўш йўналишидаги йўловчи самолёти учиш вақтида шасси носозлиги туфайли парвозни тўхтатди.
Ҳодиса 7 июл куни Манас халқаро аэропортида юз берди. Самолёт бортидаги 181 нафар йўловчи ва экипаж аъзолари авариявий траплар орқали эвакуация қилинди.
Самолётнинг орқа шассиси синган
«Аэропорты Кыргызстана» ОАЖ маълумотига кўра, ҳаво кемаси учиш-қўниш йўлагида тезлик олаётган вақтда орқа шассиларидан бири синган.
Шундан сўнг самолёт ҳаракатини тўхтатиб, чап томонга оғган. Ҳодиса оқибатида авиация ёқилғиси сизиб чиққан.
181 нафар йўловчи эвакуация қилинди
Самолёт бортида:
181 нафар йўловчи;
икки нафар учувчи;
тўрт нафар борткузатувчи бўлган.
TezJet хабарига кўра, экипаж вазиятга зудлик билан жавоб қайтариб, йўловчилар хавфсизлигини таъминлаш чораларини кўрган.
«Барча йўловчилар ва экипаж аъзолари ҳаво кемасини эсон-омон тарк этди», — дейилади авиакомпания хабарида.
Бир неча киши енгил жароҳат олган
Дастлаб қурбонлар ва оғир жароҳатланганлар йўқлиги маълум қилинди.
Кейинроқ йўловчилар ва экипаж аъзолари орасида бир неча киши енгил жароҳат олгани, аммо жиддий тан жароҳатлари қайд этилмагани айтилди.
Ҳодиса сабаблари ўрганилади
Қирғизистон Фуқаро авиацияси давлат агентлиги самолёт шассиси носозлиги ва ҳодисанинг бошқа тафсилотлари юзасидан суриштирув ўтказилишини маълум қилди.
Экипажнинг тезкор ҳаракати туфайли хавфли вазият катта фожиага айланмади. Энди асосий савол — шасси нима сабабдан айнан учиш пайтида ишдан чиққан?
…