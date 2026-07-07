Испания Португалияни сўнгги дақиқаларда мағлуб этди
Жаҳон чемпионати нимчорак финалида Испания Португалияни 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Арлингтондаги Даллас стадионида ўтган учрашувнинг ягона голини Микель Мерино 90+1-дақиқада киритди. Томонлар узоқ вақт ҳисобни оча олмади, аммо Испания ўйин охирида босимни кучайтириб, ҳал қилувчи натижага эришди.
Испания учрашув давомида тўпни кўпроқ назорат қилди ва ҳужумда фаолроқ кўринди. Жамоа Португалия дарвозаси томон 15 марта зарба берди, уларнинг 6 таси аниқ чиқди. Португалия эса 9 та зарба йўллаб, шулардан 3 тасини дарвоза томон йўналтирди.
Тўпга эгалик қилиш бўйича ҳам Испания устунликка эга бўлди. Луис де ла Фуэнте жамоаси 56 фоиз вақт давомида тўпни назорат қилди, Португалияда бу кўрсаткич 44 фоизни ташкил этди.
Испания футболчилари 522 та пас амалга ошириб, 91 фоиз аниқлик қайд этди. Португалия 434 та пас берди, уларнинг 85 фоизи манзилга етиб борди.
Учрашувда Португалия 9 марта, Испания 13 марта қоидабузарлик қилди. Португалия футболчилари 2 та сариқ карточка олди, Испанияда эса бир футболчи огоҳлантирилди. Қизил карточка қайд этилмади.
Бурчак зарбалари бўйича Испания 7:3 ҳисобида устун келди. Офсайдлар сони Португалияда 2 та, Испанияда 1 тани ташкил этди.
Шу тариқа, Микель Меринонинг қўшиб берилган дақиқадаги голи Испанияни кейинги босқичга олиб чиқди. Португалия эса турнирдаги иштирокини якунлади.
…