Испания Португалияни сўнгги дақиқаларда мағлуб этди

·0·Спорт
Испания Португалияни сўнгги дақиқаларда мағлуб этди

Жаҳон чемпионати нимчорак финалида Испания Португалияни 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Арлингтондаги Даллас стадионида ўтган учрашувнинг ягона голини Микель Мерино 90+1-дақиқада киритди. Томонлар узоқ вақт ҳисобни оча олмади, аммо Испания ўйин охирида босимни кучайтириб, ҳал қилувчи натижага эришди.

Испания учрашув давомида тўпни кўпроқ назорат қилди ва ҳужумда фаолроқ кўринди. Жамоа Португалия дарвозаси томон 15 марта зарба берди, уларнинг 6 таси аниқ чиқди. Португалия эса 9 та зарба йўллаб, шулардан 3 тасини дарвоза томон йўналтирди.

Тўпга эгалик қилиш бўйича ҳам Испания устунликка эга бўлди. Луис де ла Фуэнте жамоаси 56 фоиз вақт давомида тўпни назорат қилди, Португалияда бу кўрсаткич 44 фоизни ташкил этди.

Испания футболчилари 522 та пас амалга ошириб, 91 фоиз аниқлик қайд этди. Португалия 434 та пас берди, уларнинг 85 фоизи манзилга етиб борди.

Учрашувда Португалия 9 марта, Испания 13 марта қоидабузарлик қилди. Португалия футболчилари 2 та сариқ карточка олди, Испанияда эса бир футболчи огоҳлантирилди. Қизил карточка қайд этилмади.

Бурчак зарбалари бўйича Испания 7:3 ҳисобида устун келди. Офсайдлар сони Португалияда 2 та, Испанияда 1 тани ташкил этди.

Шу тариқа, Микель Меринонинг қўшиб берилган дақиқадаги голи Испанияни кейинги босқичга олиб чиқди. Португалия эса турнирдаги иштирокини якунлади.

ПортугалияИспанияМикель МериноЖаҳон чемпионатиАрлингтонНимчорак финал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси Алежандро Гарначо билан хайрлашишга тайёр: Лондонликлар трансфер нархини белгиладиЧелси Алежандро Гарначо билан хайрлашишга тайёр: Лондонликлар трансфер нархини белгиладиБугун, 00:57Килиан Мбаппе ирқчиликка учради: Франция футбол федерацияси судга мурожаат қилдиКилиан Мбаппе ирқчиликка учради: Франция футбол федерацияси судга мурожаат қилдиБугун, 00:52Виргил ван Дижк Ливерпулни тарк этиши мумкин: Милан ҳимоячи учун асосий даъвогарВиргил ван Дижк Ливерпулни тарк этиши мумкин: Милан ҳимоячи учун асосий даъвогарБугун, 00:12Беллетти: Неймар Роналдиньо ихтиро қилган услубни давом эттирди холосБеллетти: Неймар Роналдиньо ихтиро қилган услубни давом эттирди холосКеча, 23:57Португалия — Испания: асосий таркиблар эълон қилиндиПортугалия — Испания: асосий таркиблар эълон қилиндиКеча, 23:57Португалия ва Испания ўйинини биз билан жонли кузатингПортугалия ва Испания ўйинини биз билан жонли кузатингКеча, 22:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди