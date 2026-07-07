Португалия – Испания: футболчиларга қўйилган баллар

·0·Спорт
Португалия – Испания: футболчиларга қўйилган баллар

Испаниянинг Португалия устидан қозонган ғалабасидан кейин Flashscore портали учрашув иштирокчиларига баҳо берди. Майдондаги энг яхши кўрсаткич Родрида қайд этилди. Испания ярим ҳимоячиси 8,3 балл билан баҳснинг энг юқори баҳосини олди.

Родридан кейин Ламин Ямаль 7,7 балл тўплади. Унаи Симонга 7,5, Дани Ольмога 7,4 ва Педро Поррога 7,1 балл берилди. Ферран Торрес захирадан майдонга тушган бўлса-да, 7,3 балл билан баҳоланди.

Испаниянинг тўлиқ баҳолари:

• Унаи Симон — 7,5
• Педро Порро — 7,1
• Пау Кубарси — 6,3
• Эмерик Ляпорт — 6,4
• Марк Кукурелья — 6,5
Родри — 8,3
• Алекс Баэна — 6,7
• Педри — 6,6
• Ламин Ямаль — 7,7
• Дани Ольмо — 7,4
• Микель Оярсабаль — 6,4
• Ферран Торрес — 7,3

Ўйин тақдирини ҳал қилган Микель Мерино 85-дақиқада майдонга тушди. У 90+1-дақиқада гол уриб, Испанияни кейинги босқичга олиб чиқди.

Португалия сафида дарвозабон Диогу Кошта энг яхши натижани қайд этди. У 7,1 балл олди. Марказий ҳимоячилар Ренату Вейга ва Рубен Диашга 6,8 баллдан берилди.

Жамоа сардори Криштиану Роналдуга 6,4 балл қўйилди. Худди шундай баҳо Жоау Феликс ва Жоау Канселуга ҳам берилган. Бруну Фернандеш 6,7 балл олди.

Португалия футболчиларининг баҳолари:

• Диогу Кошта — 7,1
• Нуну Мендеш — 6,6
• Ренату Вейга — 6,8
• Рубен Диаш — 6,8
• Жоау Канселу — 6,4
• Жоау Невеш — 6,5
• Витинья — 5,6
• Педру Нету — 5,7
• Бруну Фернандеш — 6,7
• Жоау Феликс — 6,4
• Криштиану Роналду — 6,4
• Нелсон Семеду — 6,0
• Рафаэл Леау — 6,7
• Диогу Далот — 6,4

Португалия таркибида энг паст балл Витиньяга қўйилди. У 5,6 балл олган бўлса, Педру Нетунинг баҳоси 5,7 ни ташкил қилди.

ИспанияПортугалияКриштиану РоналдуРодриМикель Мерино
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания Роналдуни уйига жўнатдиИспания Роналдуни уйига жўнатдиБугун, 02:08«Насаф» Ўзбекистон U23 жамоасини мағлуб этди«Насаф» Ўзбекистон U23 жамоасини мағлуб этдиБугун, 02:03Испания Португалияни сўнгги дақиқаларда мағлуб этдиИспания Португалияни сўнгги дақиқаларда мағлуб этдиБугун, 02:03Челси Алежандро Гарначо билан хайрлашишга тайёр: Лондонликлар трансфер нархини белгиладиЧелси Алежандро Гарначо билан хайрлашишга тайёр: Лондонликлар трансфер нархини белгиладиБугун, 00:57Килиан Мбаппе ирқчиликка учради: Франция футбол федерацияси судга мурожаат қилдиКилиан Мбаппе ирқчиликка учради: Франция футбол федерацияси судга мурожаат қилдиБугун, 00:52Виргил ван Дижк Ливерпулни тарк этиши мумкин: Милан ҳимоячи учун асосий даъвогарВиргил ван Дижк Ливерпулни тарк этиши мумкин: Милан ҳимоячи учун асосий даъвогарБугун, 00:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди