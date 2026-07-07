Португалия – Испания: футболчиларга қўйилган баллар
Испаниянинг Португалия устидан қозонган ғалабасидан кейин Flashscore портали учрашув иштирокчиларига баҳо берди. Майдондаги энг яхши кўрсаткич Родрида қайд этилди. Испания ярим ҳимоячиси 8,3 балл билан баҳснинг энг юқори баҳосини олди.
Родридан кейин Ламин Ямаль 7,7 балл тўплади. Унаи Симонга 7,5, Дани Ольмога 7,4 ва Педро Поррога 7,1 балл берилди. Ферран Торрес захирадан майдонга тушган бўлса-да, 7,3 балл билан баҳоланди.
Испаниянинг тўлиқ баҳолари:
• Унаи Симон — 7,5
• Педро Порро — 7,1
• Пау Кубарси — 6,3
• Эмерик Ляпорт — 6,4
• Марк Кукурелья — 6,5
• Родри — 8,3
• Алекс Баэна — 6,7
• Педри — 6,6
• Ламин Ямаль — 7,7
• Дани Ольмо — 7,4
• Микель Оярсабаль — 6,4
• Ферран Торрес — 7,3
Ўйин тақдирини ҳал қилган Микель Мерино 85-дақиқада майдонга тушди. У 90+1-дақиқада гол уриб, Испанияни кейинги босқичга олиб чиқди.
Португалия сафида дарвозабон Диогу Кошта энг яхши натижани қайд этди. У 7,1 балл олди. Марказий ҳимоячилар Ренату Вейга ва Рубен Диашга 6,8 баллдан берилди.
Жамоа сардори Криштиану Роналдуга 6,4 балл қўйилди. Худди шундай баҳо Жоау Феликс ва Жоау Канселуга ҳам берилган. Бруну Фернандеш 6,7 балл олди.
Португалия футболчиларининг баҳолари:
• Диогу Кошта — 7,1
• Нуну Мендеш — 6,6
• Ренату Вейга — 6,8
• Рубен Диаш — 6,8
• Жоау Канселу — 6,4
• Жоау Невеш — 6,5
• Витинья — 5,6
• Педру Нету — 5,7
• Бруну Фернандеш — 6,7
• Жоау Феликс — 6,4
• Криштиану Роналду — 6,4
• Нелсон Семеду — 6,0
• Рафаэл Леау — 6,7
• Диогу Далот — 6,4
Португалия таркибида энг паст балл Витиньяга қўйилди. У 5,6 балл олган бўлса, Педру Нетунинг баҳоси 5,7 ни ташкил қилди.
…