NVIDIA GeForce RTX 4080М: Мобил видеокартанинг десктоп талқини кутилмаган натижа кўрсатди

·0·Техно
NVIDIA GeForce RTX 4080М: Мобил видеокартанинг десктоп талқини кутилмаган натижа кўрсатди

Компьютер технологиялари бозорида гибрид ечимлар, яни ноутбуклар учун мўлжалланган чипларни стационар видеоадаптерларга айлантириш тенденцияси янги босқичга чиқмоқда. Хитойлик блогерлар томонидан ўтказилган сўнгги тестлар шуни кўрсатдики, NVIDIA GeForce RTX 4080М мобил график процессори асосида яратилган десктоп видеокартаси ўз нархига нисбатан ҳайратланарли унумдорликни намойиш этмоқда. Ушбу қурилма нафақат ҳамёнбоплиги, балки энергия самарадорлиги билан ҳам эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синовдан ўтказилган GeForce RTX 4080М модели аслида ноутбуклар учун ишлаб чиқарилган RTX 4080 Лаптоп чипининг стационар плата ва совутиш тизимига ўрнатилган кўринишидир. Қизиқарли жиҳати шундаки, ушбу карта бозорга чиқиб улгурганига анча бўлган бўлса-да, йирик технологик нашрлар эътиборидан четда қолиб келаётган эди. Ixbt.com маълумотларига кўра, тест қилинган намуна атиги 300 АҚШ долларига сотиб олинган, бироқ ҳозирда унинг бозор нархи 400 доллар атрофида баҳоланмоқда.

Техник жиҳатдан қараганда, мобил RTX 4080 чипи ўзининг архитектураси ва қуввати бўйича десктоп талқиндаги RTX 4070 Ти моделига жуда яқин туради. Бу эса ўз навбатида, ушбу гибрид картанинг ўрта ва юқори сегментдаги замонавий ўйинлар учун етарли қувватга эга эканлигидан далолат беради. Ўзбекистон бозоридаги нархлар билан солиштирганда, 400 долларлик нарх бундай даражадаги унумдорлик учун жуда рақобатбардош кўрсаткич ҳисобланади.

Қувват истеъмоли ва самарадорлик кўрсаткичлари

Тест жараёнида энг ҳайратланарли ҳолат видеокартанинг энергия истеъмоли билан боғлиқ бўлди. Маълум бўлишича, GeForce RTX 4080М ўйинлар вақтида бор-йўғи 100 В қувват сарфлаган. Одатда мобил RTX 4080 чиплари анча юқори энергия талаб қилиши маълум, бироқ мазкур ҳолат қурилмага ўрнатилган махсус БИОС дастурий таъминоти билан изоҳланади. Кам қувват истеъмолига қарамай, карта ўзининг асосий рақобатчилари билан тенгма-тенг кураша олган.

Ўйинлардаги синовлар шуни кўрсатдики, GeForce RTX 4080М Хитой бозорида машҳур бўлган Radeon RX 9070 ГРE билан деярли бир хил даражада ишламоқда. Айрим ўйинларда NVIDIA маҳсулоти устунлик қилган бўлса, бошқаларида AMD картаси бироз олдинга ўтиб кетган. Шуни таъкидлаш жоизки, RX 9070 ГРE ўрта ҳисобда RTX 4070 ва RTX 5070 моделлари оралиғидаги қувватни таъминлайди, бу эса гибрид картанинг салоҳияти юқорилигини тасдиқлайди.

Бундай видеокарталарнинг пайдо бўлиши, айниқса, бюджетни тежашни хоҳловчи геймерлар учун айни муддао. Чунки тўлиқ қувватли десктоп RTX 4070 Ти карталари анча қиммат туради. Мобил чипдан фойдаланилган ушбу вариант эса фойдаланувчига камроқ маблағ эвазига юқори кадрлар частотасини (ФПС) ва барқарор графикани тақдим эта олади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, GeForce RTX 4080М асосидаги десктоп ечимлар ўз сегментида энг яхши "нарх-наво ва унумдорлик" нисбатини таклиф қилмоқда. Гарчи бу каби маҳсулотлар расмий брендлар томонидан эмас, балки учинчи томон ишлаб чиқарувчилари томонидан йиғилса-да, улар ўзининг ихчамлиги ва тежамкорлиги билан кўплаб фойдаланувчиларнинг танловига айланиши шубҳасиз.

NVIDIAGeForceRTX 4080МВидеокартаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гигабйте компанияси ҳамёнбоп Эагле ГЛ6Ж ўйин ноутбукини тақдим этдиГигабйте компанияси ҳамёнбоп Эагле ГЛ6Ж ўйин ноутбукини тақдим этдиБугун, 01:22IBM квант компьютери термоядровий энергетика соҳасида илк ҳисоб-китобларни амалга оширдиIBM квант компьютери термоядровий энергетика соҳасида илк ҳисоб-китобларни амалга оширдиБугун, 00:54Vercel раҳбари сунъий интеллект келажаги ҳақида: Агентлар ва хавфсизлик масалалариVercel раҳбари сунъий интеллект келажаги ҳақида: Агентлар ва хавфсизлик масалалариБугун, 00:54Кейчрон компанияси Тундерболт 5 интерфейсли кучли док-станциясини тақдим этдиКейчрон компанияси Тундерболт 5 интерфейсли кучли док-станциясини тақдим этдиБугун, 00:26Apple компанияси Siri овозини тўлиқ шахсийлаштириш имкониятини тақдим этдиApple компанияси Siri овозини тўлиқ шахсийлаштириш имкониятини тақдим этдиБугун, 00:23Сунъий интеллект даври: 2026-йилда глобал технология компанияларида оммавий қисқартиришларСунъий интеллект даври: 2026-йилда глобал технология компанияларида оммавий қисқартиришларКеча, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги