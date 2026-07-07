NVIDIA GeForce RTX 4080М: Мобил видеокартанинг десктоп талқини кутилмаган натижа кўрсатди
Компьютер технологиялари бозорида гибрид ечимлар, яни ноутбуклар учун мўлжалланган чипларни стационар видеоадаптерларга айлантириш тенденцияси янги босқичга чиқмоқда. Хитойлик блогерлар томонидан ўтказилган сўнгги тестлар шуни кўрсатдики, NVIDIA GeForce RTX 4080М мобил график процессори асосида яратилган десктоп видеокартаси ўз нархига нисбатан ҳайратланарли унумдорликни намойиш этмоқда. Ушбу қурилма нафақат ҳамёнбоплиги, балки энергия самарадорлиги билан ҳам эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Синовдан ўтказилган GeForce RTX 4080М модели аслида ноутбуклар учун ишлаб чиқарилган RTX 4080 Лаптоп чипининг стационар плата ва совутиш тизимига ўрнатилган кўринишидир. Қизиқарли жиҳати шундаки, ушбу карта бозорга чиқиб улгурганига анча бўлган бўлса-да, йирик технологик нашрлар эътиборидан четда қолиб келаётган эди. Ixbt.com маълумотларига кўра, тест қилинган намуна атиги 300 АҚШ долларига сотиб олинган, бироқ ҳозирда унинг бозор нархи 400 доллар атрофида баҳоланмоқда.
Техник жиҳатдан қараганда, мобил RTX 4080 чипи ўзининг архитектураси ва қуввати бўйича десктоп талқиндаги RTX 4070 Ти моделига жуда яқин туради. Бу эса ўз навбатида, ушбу гибрид картанинг ўрта ва юқори сегментдаги замонавий ўйинлар учун етарли қувватга эга эканлигидан далолат беради. Ўзбекистон бозоридаги нархлар билан солиштирганда, 400 долларлик нарх бундай даражадаги унумдорлик учун жуда рақобатбардош кўрсаткич ҳисобланади.
Қувват истеъмоли ва самарадорлик кўрсаткичлариТест жараёнида энг ҳайратланарли ҳолат видеокартанинг энергия истеъмоли билан боғлиқ бўлди. Маълум бўлишича, GeForce RTX 4080М ўйинлар вақтида бор-йўғи 100 В қувват сарфлаган. Одатда мобил RTX 4080 чиплари анча юқори энергия талаб қилиши маълум, бироқ мазкур ҳолат қурилмага ўрнатилган махсус БИОС дастурий таъминоти билан изоҳланади. Кам қувват истеъмолига қарамай, карта ўзининг асосий рақобатчилари билан тенгма-тенг кураша олган.
Ўйинлардаги синовлар шуни кўрсатдики, GeForce RTX 4080М Хитой бозорида машҳур бўлган Radeon RX 9070 ГРE билан деярли бир хил даражада ишламоқда. Айрим ўйинларда NVIDIA маҳсулоти устунлик қилган бўлса, бошқаларида AMD картаси бироз олдинга ўтиб кетган. Шуни таъкидлаш жоизки, RX 9070 ГРE ўрта ҳисобда RTX 4070 ва RTX 5070 моделлари оралиғидаги қувватни таъминлайди, бу эса гибрид картанинг салоҳияти юқорилигини тасдиқлайди.
Бундай видеокарталарнинг пайдо бўлиши, айниқса, бюджетни тежашни хоҳловчи геймерлар учун айни муддао. Чунки тўлиқ қувватли десктоп RTX 4070 Ти карталари анча қиммат туради. Мобил чипдан фойдаланилган ушбу вариант эса фойдаланувчига камроқ маблағ эвазига юқори кадрлар частотасини (ФПС) ва барқарор графикани тақдим эта олади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, GeForce RTX 4080М асосидаги десктоп ечимлар ўз сегментида энг яхши "нарх-наво ва унумдорлик" нисбатини таклиф қилмоқда. Гарчи бу каби маҳсулотлар расмий брендлар томонидан эмас, балки учинчи томон ишлаб чиқарувчилари томонидан йиғилса-да, улар ўзининг ихчамлиги ва тежамкорлиги билан кўплаб фойдаланувчиларнинг танловига айланиши шубҳасиз.
…