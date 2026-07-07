Исроил қамоқхонасидаги маҳбус сурати шов-шувга сабаб бўлди

·0·Дунё
Исроил қамоқхонасидаги маҳбус сурати шов-шувга сабаб бўлди

Ижтимоий тармоқларда қўли, кўзи ва танаси боғланган ҳолда каравотга юзтубан ётқизилган ғазолик эркакнинг сурати кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Катта резонанс уйғотган ушбу сурат юзасидан Исроил армияси баёнот бериб, тасвир ҳақиқий эканини тасдиқлади ҳамда ҳолат бўйича ички суриштирув бошланганини маълум қилди.

Ҳарбийлар бундай муносабат армиянинг ички қоидалари ва қадриятларига мос келмаслигини билдирган. Бироқ улар суратдаги шахснинг кимлиги, қаерда сақланаётгани ёки воқеа тафсилотлари ҳақида қўшимча маълумот бермади. Маълум қилинишича, сурат дастлаб Instagram'да иброний тилидаги “Хайрли тонг” ёзуви билан эълон қилинган, орадан кўп ўтмай ушбу аккаунт ўчириб ташланган.

Орадан вақт ўтиб, ғазолик Абу Нассар суратдаги эркак унинг ўғли Усама эканини айтди. Унинг сўзларига кўра, ўғлини танасидаги чандиқлар ва шишлар орқали таниб олган.

Оила аъзоларининг маълум қилишича, Усама жорий йилнинг март ойида Исроил ва ҲАМАС ўртасидаги сулҳ даврида “Сариқ чизиқ” яқинида 1,5 ёшли фарзанди билан бирга қўлга олинган. Кичик ёшдаги бола ўша куннинг ўзида озод этилган, бироқ яқинлари унинг оёқларида куйишга ўхшаш излар бўлганини иддао қилмоқда.

Kichik yoshli bolaning yig‘lamoqchi bo‘lgan yuzi va oyog‘idagi ko‘kargan jarohatlari.

Исроил армияси эса бу айбловларни рад этди. Расмий баёнотда қайд этилишича, боланинг оёғидаги жароҳатлар сигарет туфайли эмас, балки Усамани тўхтатиш мақсадида отилган огоҳлантирувчи ўқлар оқибатида юзага келган бўлиши мумкин.

Исроил қамоқхонасидаги маҳбус сурати шов-шувга сабаб бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

10 дақиқада 66 та ҳот-дог: америкалик рекордчи яна барчани ҳайратда қолдирди10 дақиқада 66 та ҳот-дог: америкалик рекордчи яна барчани ҳайратда қолдирдиБугун, 00:16Франция музейидан 4 миллион евролик тақинчоқлар ўғирлаб кетилдиФранция музейидан 4 миллион евролик тақинчоқлар ўғирлаб кетилдиКеча, 23:30«Аёл кишига қўл кўтаролмайман»: Ўшдаги можаро катта шов-шувга сабаб бўлди«Аёл кишига қўл кўтаролмайман»: Ўшдаги можаро катта шов-шувга сабаб бўлдиКеча, 23:24Украина Омскдаги йирик нефт заводига зарба берганини айтдиУкраина Омскдаги йирик нефт заводига зарба берганини айтдиКеча, 22:33Қирғиз-ўзбек чегарасида шов-шувли операция: Ўқ овози ва оммавий ҳибсларҚирғиз-ўзбек чегарасида шов-шувли операция: Ўқ овози ва оммавий ҳибсларКеча, 22:30Непалда 14 йил филдан қочган оилани у барибир топиб ўлдирди Непалда 14 йил филдан қочган оилани у барибир топиб ўлдирди Кеча, 22:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди