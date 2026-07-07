Сохта “Серкан Болат”га ишонган аёл 460 миллион сўмидан айрилди
Россиянинг Краснодар шаҳрида яшовчи аёл ўзини туркиялик машҳур актёр Керем Бурсин деб таништирган фирибгарнинг қурбонига айланди. Сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган фото ва видеолар орқали ишонч уйғотган жиноятчи ундан 3 миллион рублдан ортиқ, яъни қарийб 460 миллион сўмни қўлга киритган.
Маълумотларга кўра, воқеа 2024 йилда содир бўлган. Нигерия фуқароси мессенжер орқали аёл билан танишиб, ўзини “Сен çал капıмı” сериалидаги машҳур актёр Керем Бурсин сифатида таништирган. У сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиб тайёрланган суратлар ва видеоларни юбориш орқали аёлнинг ишончига киришга муваффақ бўлган.
Бир муддат ёзишмалардан сўнг фирибгар турли баҳоналарни ўйлаб топган. У хавфсизлик масалалари, шахсини сир сақлаш, миграция ҳужжатларини расмийлаштириш ҳамда Россияга келиш билан боғлиқ харажатларни қоплаш зарурлигини айтиб, аёлдан бир неча маротаба пул ўтказишни сўраган.
Оқибатда жабрланувчи фирибгарга жами 3 миллион рублдан ортиқ маблағни ўтказиб берган. Кейинчалик у алданганини англаб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилган.
Ўтказилган тергов давомида фирибгарликни Нигерия фуқароси содир этгани аниқланган. Суд уни айбдор деб топиб, 3,5 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш ҳақида ҳукм чиқарди.
Мутахассислар эса машҳур шахслар номидан ёзаётган номаълум аккаунтларга ишонмаслик, пул ўтказиш билан боғлиқ ҳар қандай илтимосни шубҳа остига олиш ва сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган фото ҳамда видеолар тобора кўпайиб бораётган бир пайтда эҳтиёткорликни янада кучайтириш зарурлигини таъкидламоқда.
…