Сохта “Серкан Болат”га ишонган аёл 460 миллион сўмидан айрилди

·0·Дунё
Сохта “Серкан Болат”га ишонган аёл 460 миллион сўмидан айрилди

Россиянинг Краснодар шаҳрида яшовчи аёл ўзини туркиялик машҳур актёр Керем Бурсин деб таништирган фирибгарнинг қурбонига айланди. Сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган фото ва видеолар орқали ишонч уйғотган жиноятчи ундан 3 миллион рублдан ортиқ, яъни қарийб 460 миллион сўмни қўлга киритган.

Маълумотларга кўра, воқеа 2024 йилда содир бўлган. Нигерия фуқароси мессенжер орқали аёл билан танишиб, ўзини “Сен çал капıмı” сериалидаги машҳур актёр Керем Бурсин сифатида таништирган. У сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиб тайёрланган суратлар ва видеоларни юбориш орқали аёлнинг ишончига киришга муваффақ бўлган.

Бир муддат ёзишмалардан сўнг фирибгар турли баҳоналарни ўйлаб топган. У хавфсизлик масалалари, шахсини сир сақлаш, миграция ҳужжатларини расмийлаштириш ҳамда Россияга келиш билан боғлиқ харажатларни қоплаш зарурлигини айтиб, аёлдан бир неча маротаба пул ўтказишни сўраган.

Оқибатда жабрланувчи фирибгарга жами 3 миллион рублдан ортиқ маблағни ўтказиб берган. Кейинчалик у алданганини англаб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилган.

Ўтказилган тергов давомида фирибгарликни Нигерия фуқароси содир этгани аниқланган. Суд уни айбдор деб топиб, 3,5 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш ҳақида ҳукм чиқарди.

Мутахассислар эса машҳур шахслар номидан ёзаётган номаълум аккаунтларга ишонмаслик, пул ўтказиш билан боғлиқ ҳар қандай илтимосни шубҳа остига олиш ва сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган фото ҳамда видеолар тобора кўпайиб бораётган бир пайтда эҳтиёткорликни янада кучайтириш зарурлигини таъкидламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Исроил қамоқхонасидаги маҳбус сурати шов-шувга сабаб бўлдиИсроил қамоқхонасидаги маҳбус сурати шов-шувга сабаб бўлдиБугун, 01:5110 дақиқада 66 та ҳот-дог: америкалик рекордчи яна барчани ҳайратда қолдирди10 дақиқада 66 та ҳот-дог: америкалик рекордчи яна барчани ҳайратда қолдирдиБугун, 00:16Франция музейидан 4 миллион евролик тақинчоқлар ўғирлаб кетилдиФранция музейидан 4 миллион евролик тақинчоқлар ўғирлаб кетилдиКеча, 23:30«Аёл кишига қўл кўтаролмайман»: Ўшдаги можаро катта шов-шувга сабаб бўлди«Аёл кишига қўл кўтаролмайман»: Ўшдаги можаро катта шов-шувга сабаб бўлдиКеча, 23:24Украина Омскдаги йирик нефт заводига зарба берганини айтдиУкраина Омскдаги йирик нефт заводига зарба берганини айтдиКеча, 22:33Қирғиз-ўзбек чегарасида шов-шувли операция: Ўқ овози ва оммавий ҳибсларҚирғиз-ўзбек чегарасида шов-шувли операция: Ўқ овози ва оммавий ҳибсларКеча, 22:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди