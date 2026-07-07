PSJ юлдузи Ибраҳим Мбае Премер-лига клублари эътиборига тушди

·0·Спорт
PSJ юлдузи Ибраҳим Мбае Премер-лига клублари эътиборига тушди

Пари Сен-Жермен жамоасининг ёш иқтидори Ибраҳим Мбае ёзги трансфер ойнасида Парижни тарк этиш истагини билдирганидан сўнг, Англия Премер-лигасининг бир қатор етакчи клублари уни сотиб олиш учун курашга киришди. 18 ёшли вингер ўз келажагини Луис Энрике қўл остидаги юлдузли таркибда эмас, балки мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиши мумкин бўлган бошқа жамоада кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мбае 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Сенегал терма жамоаси сафида кўрсатган ёрқин ўйини билан бутун дунё скаутлари нигоҳига тушган эди. Мусобақанинг очилиш ўйинида Францияга қарши захирадан майдонга тушиб, Тео Ҳернандезни ортда қолдирган ҳолда урган голи уни тарих саҳифаларига муҳрлади. Ўшанда 18 ёшу 143 кунлик бўлган футболчи Сенегал тарихидаги энг ёш гол муаллифи ва Жаҳон чемпионатларида гол урган энг ёш африкалик футболчига айланди.

Англия клубларининг қизиқиши

Фоот Меркато нашри хабарига кўра, футболчининг трансфери борасида Тоттенхем ва Астон Вилла клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда. Лондонликлар Мбаенинг тезкорлиги ва ҳужумдаги агрессив услубини Премер-лига талабларига мос деб ҳисобламоқда. Бироқ, айни дамда Бирмингемнинг Астон Вилла клуби бу борада анча фаолроқ ҳаракат қилмоқда.

Унаи Эмерй бошчилигидаги Астон Вилла ўз таркибини ёш ва келажаги порлоқ футболчилар билан кучайтиришни мақсад қилган. Мбаенинг техник имкониятлари ва халқаро майдондаги тажрибаси бирмингемликлар учун айни муддао бўлиб хизмат қилиши мумкин. PSJ эса ўз академияси тарбияланувчисини сақлаб қолишга ҳаракат қилса-да, футболчининг ўзи кетишга мойил бўлиб турибди.

Ҳозирда Ибраҳим Мбаенинг Париж клуби билан шартномаси 2028-йилнинг июнига қадар амал қилади. Шунга қарамай, PSJнинг ҳужум чизиғидаги юқори рақобат ва мунтазам равишда янги юлдузларнинг сотиб олиниши ёш футболчининг асосий таркибга кириш имкониятларини чеклаб қўймоқда. Мбае Шимолий Америкадаги мундиалдан сўнг ўзининг юқори даражада ўйнай олишини исботлади ва энди захира ўриндиғида қолишни истамаяпти.

Маълумотларга кўра, футболчининг яқинлари унинг Парижда қолиб ривожланишини маъқул кўришмоқда, бироқ Мбаенинг ўзи янги чақириқларга тайёр. PSJ раҳбарияти учун ушбу трансфер ойнаси қийин кечиши кутилмоқда, чунки улар ўзларининг энг иқтидорли "тити"ларидан (академия тарбияланувчиси) бирини бой бериб қўйиш хавфи остида турибди. Goal.com нашри ҳам футболчининг Премер-лигага ўтиш эҳтимоли юқори эканлигини тасдиқламоқда.

PSJИбраҳим МбаеТрансферларПремер-лигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лотар Маттеус Неймарни кескин танқид қилди: Бразилия юлдузи жамоа манфаатидан воз кечганЛотар Маттеус Неймарни кескин танқид қилди: Бразилия юлдузи жамоа манфаатидан воз кечганБугун, 02:52Премер-лига гигантлари PSJ юлдузи Бредли Барколя учун курашга киришдиПремер-лига гигантлари PSJ юлдузи Бредли Барколя учун курашга киришдиБугун, 02:36Микел Мерино Испанияни чорак финалга олиб чиқди: Криштиано Роналдо ва Португалия мағлубМикел Мерино Испанияни чорак финалга олиб чиқди: Криштиано Роналдо ва Португалия мағлубБугун, 02:31АҚШ – Белгия баҳсини биз билан бирга кузатингАҚШ – Белгия баҳсини биз билан бирга кузатингБугун, 02:27Криштиану Роналду учун сўнгги аккорд: Португалия ЖЧ-2026 билан хайрлашдиКриштиану Роналду учун сўнгги аккорд: Португалия ЖЧ-2026 билан хайрлашдиБугун, 02:17Португалия – Испания: футболчиларга қўйилган балларПортугалия – Испания: футболчиларга қўйилган балларБугун, 02:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди