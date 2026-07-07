PSJ юлдузи Ибраҳим Мбае Премер-лига клублари эътиборига тушди
Пари Сен-Жермен жамоасининг ёш иқтидори Ибраҳим Мбае ёзги трансфер ойнасида Парижни тарк этиш истагини билдирганидан сўнг, Англия Премер-лигасининг бир қатор етакчи клублари уни сотиб олиш учун курашга киришди. 18 ёшли вингер ўз келажагини Луис Энрике қўл остидаги юлдузли таркибда эмас, балки мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиши мумкин бўлган бошқа жамоада кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мбае 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Сенегал терма жамоаси сафида кўрсатган ёрқин ўйини билан бутун дунё скаутлари нигоҳига тушган эди. Мусобақанинг очилиш ўйинида Францияга қарши захирадан майдонга тушиб, Тео Ҳернандезни ортда қолдирган ҳолда урган голи уни тарих саҳифаларига муҳрлади. Ўшанда 18 ёшу 143 кунлик бўлган футболчи Сенегал тарихидаги энг ёш гол муаллифи ва Жаҳон чемпионатларида гол урган энг ёш африкалик футболчига айланди.
Англия клубларининг қизиқишиФоот Меркато нашри хабарига кўра, футболчининг трансфери борасида Тоттенхем ва Астон Вилла клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда. Лондонликлар Мбаенинг тезкорлиги ва ҳужумдаги агрессив услубини Премер-лига талабларига мос деб ҳисобламоқда. Бироқ, айни дамда Бирмингемнинг Астон Вилла клуби бу борада анча фаолроқ ҳаракат қилмоқда.
Унаи Эмерй бошчилигидаги Астон Вилла ўз таркибини ёш ва келажаги порлоқ футболчилар билан кучайтиришни мақсад қилган. Мбаенинг техник имкониятлари ва халқаро майдондаги тажрибаси бирмингемликлар учун айни муддао бўлиб хизмат қилиши мумкин. PSJ эса ўз академияси тарбияланувчисини сақлаб қолишга ҳаракат қилса-да, футболчининг ўзи кетишга мойил бўлиб турибди.
Ҳозирда Ибраҳим Мбаенинг Париж клуби билан шартномаси 2028-йилнинг июнига қадар амал қилади. Шунга қарамай, PSJнинг ҳужум чизиғидаги юқори рақобат ва мунтазам равишда янги юлдузларнинг сотиб олиниши ёш футболчининг асосий таркибга кириш имкониятларини чеклаб қўймоқда. Мбае Шимолий Америкадаги мундиалдан сўнг ўзининг юқори даражада ўйнай олишини исботлади ва энди захира ўриндиғида қолишни истамаяпти.
Маълумотларга кўра, футболчининг яқинлари унинг Парижда қолиб ривожланишини маъқул кўришмоқда, бироқ Мбаенинг ўзи янги чақириқларга тайёр. PSJ раҳбарияти учун ушбу трансфер ойнаси қийин кечиши кутилмоқда, чунки улар ўзларининг энг иқтидорли "тити"ларидан (академия тарбияланувчиси) бирини бой бериб қўйиш хавфи остида турибди. Goal.com нашри ҳам футболчининг Премер-лигага ўтиш эҳтимоли юқори эканлигини тасдиқламоқда.
…