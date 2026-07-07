Лотар Маттеус Неймарни кескин танқид қилди: Бразилия юлдузи жамоа манфаатидан воз кечган
Германия футболи афсонаси Лотар Маттеус Бразилия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатини тарк этганидан мамнун эканини яширмади. У жамоа етакчиси Неймар ва унинг майдондаги хатти-ҳаракатларини кескин танқид остига олиб, ҳужумчини шахсий худбинликда айблади. Sky Германй нашри учун ёзган колумнасида Маттеус Бразилиянинг Норвегияга қарши нимчорак финалдаги мағлубиятини таҳлил қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маттеуснинг фикрича, Бразилия терма жамоасининг турнирдан чиқиб кетиши адолатли бўлган. "Бразилиянинг мағлуб бўлгани мени хурсанд қилди. Мен энди бу тиниmsиз нола қилишлар ва ортиқча имо-ишораларга чидай олмайман", — деб ёзади германиялик собиқ футболчи. У айниқса Неймар томонидан ўйин охирида амалга оширилган пеналти вазиятига эътибор қаратди.
Шахсий манфаат жамоа муваффақиятидан устунми?Ўйиннинг сўнгги дақиқаларида, Бразилия 2:1 ҳисобида ортда қолаётган бир пайтда, ҳакам Норвегия дарвозасига пеналти белгилади. Неймар зарбани амалга оширишдан олдин ҳам, кейин ҳам дарвозабон билан узоқ вақт баҳслашиб турди. Маттеуснинг таъкидлашича, ўшанда вақтни тежаш ва ўйинни тезроқ давом эттириш ўрнига, Неймар ўзининг "мен"ини биринчи ўринга қўйган.
"Неймар пеналтини тезроқ тепиш ўрнига, дарвозабон билан жанжаллашди. Бу хатти-ҳаракатдан кўриниб турибдики, у ўз эгосини жамоа муваффақиятидан устун қўяди", — дея қўшимча қилди Маттеус. Унинг сўзларига кўра, бундай муносабат бутун жамоанинг руҳиятига салбий таъсир кўрсатган ва мағлубиятнинг асосий сабабларидан бири бўлган.
Шу ўринда немис афсонаси Бразилияни Франция терма жамоаси билан қиёслади. Унинг фикрича, французлар таркибидаги Килиан Мбаппе ва Усман Дембеле каби юлдузлар жамоавий бирдамлик муваффақият гарови эканини аллақачон тушуниб етишган. Франция Парагвайга қарши ўйинда айнан бирдамлик эвазига ғалаба қозонганини Маттеус алоҳида эътироф этди.
Норвегия терма жамоаси эса ушбу ғалаба эвазига ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионатининг чорак финалига йўлланма олди. Скандинавияликлар сафида Эрлинг Холанд дубл қайд этиб, ўйин қаҳрамонига айланди. Шунингдек, ҳозирда клубсиз бўлган дарвозабон Оржан Нйланд ҳам бир қатор қийин сейвлар билан ўз жамоасини голдан сақлаб қолди.
Бразилия учун ушбу мағлубият навбатдаги муваффақиятсизлик бўлди. Неймар атрофидаги танқидлар эса узоқ вақт давом этиши кутилмоқда. Sport жамоатчилиги орасида "Селесао"нинг ўйин услуби ва интизоми борасидаги баҳслар Маттеуснинг чиқишидан сўнг янада авж олди.
…