Лотар Маттеус Неймарни кескин танқид қилди: Бразилия юлдузи жамоа манфаатидан воз кечган

·0·Спорт
Лотар Маттеус Неймарни кескин танқид қилди: Бразилия юлдузи жамоа манфаатидан воз кечган

Германия футболи афсонаси Лотар Маттеус Бразилия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатини тарк этганидан мамнун эканини яширмади. У жамоа етакчиси Неймар ва унинг майдондаги хатти-ҳаракатларини кескин танқид остига олиб, ҳужумчини шахсий худбинликда айблади. Sky Германй нашри учун ёзган колумнасида Маттеус Бразилиянинг Норвегияга қарши нимчорак финалдаги мағлубиятини таҳлил қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маттеуснинг фикрича, Бразилия терма жамоасининг турнирдан чиқиб кетиши адолатли бўлган. "Бразилиянинг мағлуб бўлгани мени хурсанд қилди. Мен энди бу тиниmsиз нола қилишлар ва ортиқча имо-ишораларга чидай олмайман", — деб ёзади германиялик собиқ футболчи. У айниқса Неймар томонидан ўйин охирида амалга оширилган пеналти вазиятига эътибор қаратди.

Шахсий манфаат жамоа муваффақиятидан устунми?

Ўйиннинг сўнгги дақиқаларида, Бразилия 2:1 ҳисобида ортда қолаётган бир пайтда, ҳакам Норвегия дарвозасига пеналти белгилади. Неймар зарбани амалга оширишдан олдин ҳам, кейин ҳам дарвозабон билан узоқ вақт баҳслашиб турди. Маттеуснинг таъкидлашича, ўшанда вақтни тежаш ва ўйинни тезроқ давом эттириш ўрнига, Неймар ўзининг "мен"ини биринчи ўринга қўйган.

"Неймар пеналтини тезроқ тепиш ўрнига, дарвозабон билан жанжаллашди. Бу хатти-ҳаракатдан кўриниб турибдики, у ўз эгосини жамоа муваффақиятидан устун қўяди", — дея қўшимча қилди Маттеус. Унинг сўзларига кўра, бундай муносабат бутун жамоанинг руҳиятига салбий таъсир кўрсатган ва мағлубиятнинг асосий сабабларидан бири бўлган.

Шу ўринда немис афсонаси Бразилияни Франция терма жамоаси билан қиёслади. Унинг фикрича, французлар таркибидаги Килиан Мбаппе ва Усман Дембеле каби юлдузлар жамоавий бирдамлик муваффақият гарови эканини аллақачон тушуниб етишган. Франция Парагвайга қарши ўйинда айнан бирдамлик эвазига ғалаба қозонганини Маттеус алоҳида эътироф этди.

Норвегия терма жамоаси эса ушбу ғалаба эвазига ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионатининг чорак финалига йўлланма олди. Скандинавияликлар сафида Эрлинг Холанд дубл қайд этиб, ўйин қаҳрамонига айланди. Шунингдек, ҳозирда клубсиз бўлган дарвозабон Оржан Нйланд ҳам бир қатор қийин сейвлар билан ўз жамоасини голдан сақлаб қолди.

Бразилия учун ушбу мағлубият навбатдаги муваффақиятсизлик бўлди. Неймар атрофидаги танқидлар эса узоқ вақт давом этиши кутилмоқда. Sport жамоатчилиги орасида "Селесао"нинг ўйин услуби ва интизоми борасидаги баҳслар Маттеуснинг чиқишидан сўнг янада авж олди.

НеймарБразилияЛотар МаттеусЭрлинг ХоландЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Премер-лига гигантлари PSJ юлдузи Бредли Барколя учун курашга киришдиПремер-лига гигантлари PSJ юлдузи Бредли Барколя учун курашга киришдиБугун, 02:36Микел Мерино Испанияни чорак финалга олиб чиқди: Криштиано Роналдо ва Португалия мағлубМикел Мерино Испанияни чорак финалга олиб чиқди: Криштиано Роналдо ва Португалия мағлубБугун, 02:31АҚШ – Белгия баҳсини биз билан бирга кузатингАҚШ – Белгия баҳсини биз билан бирга кузатингБугун, 02:27Криштиану Роналду учун сўнгги аккорд: Португалия ЖЧ-2026 билан хайрлашдиКриштиану Роналду учун сўнгги аккорд: Португалия ЖЧ-2026 билан хайрлашдиБугун, 02:17Португалия – Испания: футболчиларга қўйилган балларПортугалия – Испания: футболчиларга қўйилган балларБугун, 02:11Испания Роналдуни уйига жўнатдиИспания Роналдуни уйига жўнатдиБугун, 02:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди