Криштиану Роналду учун сўнгги аккорд: Португалия ЖЧ-2026 билан хайрлашди

·174·Спорт
Криштиану Роналду учун сўнгги аккорд: Португалия ЖЧ-2026 билан хайрлашди

Футбол оламининг тирик афсонаси Криштиану Роналду учун жаҳон чемпионатлари тарихи кутилмаган ва аламли якун топди. 2026-йилги жаҳон биринчилигининг нимчорак финал босқичи доирасида ўтказилган Пиреней дербисида Португалия терма жамоаси Испанияга 0:1 ҳисобида имкониятни бой бериб, турнирни тарк этди. Далласда бўлиб ўтган ушбу учрашув нафақат жамоанинг мағлубияти, балки бутун бир даврнинг якунланиши сифатида тарихга кирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйиннинг биринчи бўлими ҳар икки жамоанинг эҳтиёткорона, аммо хавфли ҳужумлари билан бошланди. Goal.com нашри хабарига кўра, учрашувнинг дастлабки дақиқаларида Жоау Канцело ва Микел Оярзабал қулай имкониятлардан фойдалана олишмади. Криштиану Роналду эса ўзининг одатий фаоллигини кўрсатишга ҳаракат қилди, бироқ Испания дарвозабони Унаи Симон унинг зарбаларини қайтаришга муваффақ бўлди. Португалияликлар посбони Диого Коста ҳам биринчи бўлимда Ламине Ямал ва Алекс Баена томонидан йўлланган кетма-кет зарбаларни бартараф этиб, жамоасини муқаррар голдан қутқариб қолди.

Танаффус арафасида Португалия ҳисобни очишга жуда яқин келган эди. Нуно Мендес томонидан йўлланган кучли зарба рақиб ҳимоячисига тегиб, дарвоза тўсини орқали майдон ташқарисига чиқиб кетди. Шунингдек, Жоау Феликс ва Криштиану Роналду иштирокидаги комбинациялар ҳам Испания ҳимоя қўрғонини ёриб ўтиш учун етарли бўлмади. Жамоалар танаффусга нурсиз дуранг билан йўл олдилар.

Ҳал қилувчи зарба ва сўнгги дақиқалар

Иккинчи бўлим анча зерикарли ва эҳтиёткорона руҳда ўтди. Ҳар икки жамоа ҳам таваккал қилишдан қочиб, кўпроқ ҳимояга эътибор қаратди. Бруно Фернандеснинг ноаниқ зарбалари ва Ламине Ямалнинг жарима зарбаси дарвозабонлар учун жиддий муаммо туғдирмади. Аммо ўйиннинг сўнгги дақиқалари Португалия учун ҳақиқий фожиага айланди.

Учрашувга қўшиб берилган вақтда захирадан майдонга тушган Микел Мерино Ферран Торреснинг нозик узатмасидан сўнг Диого Коста дарвозасини аниқ нишонга олди. Ушбу гол Португалия терма жамоасининг барча умидларини чиппакка чиқарди. Ўйин якунланиши арафасида Бернардо Силва ҳисобни тенглаштириши мумкин эди, бироқ унинг боши билан йўллаган зарбаси дарвоза тўрининг юқори қисмига тегиб ўтди.

Ушбу мағлубият 41 ёшли Криштиану Роналду учун жаҳон чемпионатлари саҳнасидаги охирги чиқиш бўлди. Фаолияти давомида кўплаб рекордларни ўрнатган ҳужумчи ўзининг сўнгги мундиалини медалсиз ва голсиз якунлашга мажбур бўлди. Португалия учун ушбу натижа катта муваффақиятсизлик сифатида баҳоланмоқда, чунки жамоа таркиб жиҳатидан турнир фаворитларидан бири ҳисобланарди.

Испания эса ушбу ғалабадан сўнг чорак финал йўлланмасини қўлга киритди. Луис де ла Фуенте шогирдлари тартибли ўйин ва сўнгги дақиқалардаги ирода эвазига қўшниларини мусобақадан чиқариб юборишди. Эндиликда Португалия футболида янги давр бошланиши кутилмоқда, чунки жамоанинг кўплаб етакчилари, жумладан Роналдо ҳам халқаро фаолиятини якунлаш ҳақида қарор қабул қилиши мумкин.

Криштиану РоналдуПортугалияИспанияЖЧ-2026Футбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лотар Маттеус Неймарни кескин танқид қилди: Бразилия юлдузи жамоа манфаатидан воз кечганЛотар Маттеус Неймарни кескин танқид қилди: Бразилия юлдузи жамоа манфаатидан воз кечганБугун, 02:52Премер-лига гигантлари PSJ юлдузи Бредли Барколя учун курашга киришдиПремер-лига гигантлари PSJ юлдузи Бредли Барколя учун курашга киришдиБугун, 02:36Микел Мерино Испанияни чорак финалга олиб чиқди: Криштиано Роналдо ва Португалия мағлубМикел Мерино Испанияни чорак финалга олиб чиқди: Криштиано Роналдо ва Португалия мағлубБугун, 02:31АҚШ – Белгия баҳсини биз билан бирга кузатингАҚШ – Белгия баҳсини биз билан бирга кузатингБугун, 02:27Португалия – Испания: футболчиларга қўйилган балларПортугалия – Испания: футболчиларга қўйилган балларБугун, 02:11Испания Роналдуни уйига жўнатдиИспания Роналдуни уйига жўнатдиБугун, 02:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди