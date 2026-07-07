Криштиану Роналду учун сўнгги аккорд: Португалия ЖЧ-2026 билан хайрлашди
Футбол оламининг тирик афсонаси Криштиану Роналду учун жаҳон чемпионатлари тарихи кутилмаган ва аламли якун топди. 2026-йилги жаҳон биринчилигининг нимчорак финал босқичи доирасида ўтказилган Пиреней дербисида Португалия терма жамоаси Испанияга 0:1 ҳисобида имкониятни бой бериб, турнирни тарк этди. Далласда бўлиб ўтган ушбу учрашув нафақат жамоанинг мағлубияти, балки бутун бир даврнинг якунланиши сифатида тарихга кирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйиннинг биринчи бўлими ҳар икки жамоанинг эҳтиёткорона, аммо хавфли ҳужумлари билан бошланди. Goal.com нашри хабарига кўра, учрашувнинг дастлабки дақиқаларида Жоау Канцело ва Микел Оярзабал қулай имкониятлардан фойдалана олишмади. Криштиану Роналду эса ўзининг одатий фаоллигини кўрсатишга ҳаракат қилди, бироқ Испания дарвозабони Унаи Симон унинг зарбаларини қайтаришга муваффақ бўлди. Португалияликлар посбони Диого Коста ҳам биринчи бўлимда Ламине Ямал ва Алекс Баена томонидан йўлланган кетма-кет зарбаларни бартараф этиб, жамоасини муқаррар голдан қутқариб қолди.
Танаффус арафасида Португалия ҳисобни очишга жуда яқин келган эди. Нуно Мендес томонидан йўлланган кучли зарба рақиб ҳимоячисига тегиб, дарвоза тўсини орқали майдон ташқарисига чиқиб кетди. Шунингдек, Жоау Феликс ва Криштиану Роналду иштирокидаги комбинациялар ҳам Испания ҳимоя қўрғонини ёриб ўтиш учун етарли бўлмади. Жамоалар танаффусга нурсиз дуранг билан йўл олдилар.
Ҳал қилувчи зарба ва сўнгги дақиқаларИккинчи бўлим анча зерикарли ва эҳтиёткорона руҳда ўтди. Ҳар икки жамоа ҳам таваккал қилишдан қочиб, кўпроқ ҳимояга эътибор қаратди. Бруно Фернандеснинг ноаниқ зарбалари ва Ламине Ямалнинг жарима зарбаси дарвозабонлар учун жиддий муаммо туғдирмади. Аммо ўйиннинг сўнгги дақиқалари Португалия учун ҳақиқий фожиага айланди.
Учрашувга қўшиб берилган вақтда захирадан майдонга тушган Микел Мерино Ферран Торреснинг нозик узатмасидан сўнг Диого Коста дарвозасини аниқ нишонга олди. Ушбу гол Португалия терма жамоасининг барча умидларини чиппакка чиқарди. Ўйин якунланиши арафасида Бернардо Силва ҳисобни тенглаштириши мумкин эди, бироқ унинг боши билан йўллаган зарбаси дарвоза тўрининг юқори қисмига тегиб ўтди.
Ушбу мағлубият 41 ёшли Криштиану Роналду учун жаҳон чемпионатлари саҳнасидаги охирги чиқиш бўлди. Фаолияти давомида кўплаб рекордларни ўрнатган ҳужумчи ўзининг сўнгги мундиалини медалсиз ва голсиз якунлашга мажбур бўлди. Португалия учун ушбу натижа катта муваффақиятсизлик сифатида баҳоланмоқда, чунки жамоа таркиб жиҳатидан турнир фаворитларидан бири ҳисобланарди.
Испания эса ушбу ғалабадан сўнг чорак финал йўлланмасини қўлга киритди. Луис де ла Фуенте шогирдлари тартибли ўйин ва сўнгги дақиқалардаги ирода эвазига қўшниларини мусобақадан чиқариб юборишди. Эндиликда Португалия футболида янги давр бошланиши кутилмоқда, чунки жамоанинг кўплаб етакчилари, жумладан Роналдо ҳам халқаро фаолиятини якунлаш ҳақида қарор қабул қилиши мумкин.
…