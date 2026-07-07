«Насаф» Ўзбекистон U23 жамоасини мағлуб этди

·0·Спорт
«Насаф» Ўзбекистон U23 жамоасини мағлуб этди

Ўзбекистон U23 терма жамоаси «Насаф»га қарши назорат учрашувини ўтказди. Муросасиз кечган баҳсда Рўзиқул Бердиев шогирдлари минимал ҳисобда ғалаба қозонди — 1:0.

Учрашув тақдирини биринчи бўлимда Бобур Абдуҳолиқов томонидан урилган ягона гол ҳал қилди.

Ягона гол 31-дақиқада урилди

«Насаф» учрашувнинг 31-дақиқасида ҳисобни очди. Қаршиликлар ҳужумчиси Бобур Абдуҳолиқов яратилган имкониятдан унумли фойдаланиб, жамоасига ғалаба келтирган голга муаллифлик қилди.

Қолган дақиқаларда Ўзбекистон U23 вакиллари ҳисобни тенглаштиришга ҳаракат қилди, аммо «Насаф» ҳимояси натижани сақлаб қолди.

Назорат учрашуви натижаси

Ўзбекистон U23 — «Насаф» 0:1

Гол: Бобур Абдуҳолиқов, 31-дақиқа.

Ўзбекистон U23 асосий таркиби

Максим Муркаев, Дилшод Муртазоев, Ғиёсжон Ризақулов, Қувонч Хушвақтов, Саидхон Ҳамидов, Рўзибой Файзуллаев, Оллоберган Каримов, Равшан Хайруллаев, Саидумархон Саиднуруллаев, Нурлан Ибраимов, Амирбек Саидов.

Захирадан майдонга тушганлар

Қудратов, Раҳимов, Абдуллаев, Турсунмуҳаммадов, Аҳмаджонов, Абдунабиев, Ҳошимов, Анваров, Шодибоев ва Райимқулов.

Назорат баҳси мураббийлар штабига футболчиларнинг жисмоний ҳолати ва ўйиндаги имкониятларини баҳолаш учун муҳим синов вазифасини ўтади. «Насаф» эса битта гол билан ғалабани илиб кетди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания Португалияни сўнгги дақиқаларда мағлуб этдиИспания Португалияни сўнгги дақиқаларда мағлуб этдиБугун, 02:03Челси Алежандро Гарначо билан хайрлашишга тайёр: Лондонликлар трансфер нархини белгиладиЧелси Алежандро Гарначо билан хайрлашишга тайёр: Лондонликлар трансфер нархини белгиладиБугун, 00:57Килиан Мбаппе ирқчиликка учради: Франция футбол федерацияси судга мурожаат қилдиКилиан Мбаппе ирқчиликка учради: Франция футбол федерацияси судга мурожаат қилдиБугун, 00:52Виргил ван Дижк Ливерпулни тарк этиши мумкин: Милан ҳимоячи учун асосий даъвогарВиргил ван Дижк Ливерпулни тарк этиши мумкин: Милан ҳимоячи учун асосий даъвогарБугун, 00:12Беллетти: Неймар Роналдиньо ихтиро қилган услубни давом эттирди холосБеллетти: Неймар Роналдиньо ихтиро қилган услубни давом эттирди холосКеча, 23:57Португалия — Испания: асосий таркиблар эълон қилиндиПортугалия — Испания: асосий таркиблар эълон қилиндиКеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди