«Насаф» Ўзбекистон U23 жамоасини мағлуб этди
Ўзбекистон U23 терма жамоаси «Насаф»га қарши назорат учрашувини ўтказди. Муросасиз кечган баҳсда Рўзиқул Бердиев шогирдлари минимал ҳисобда ғалаба қозонди — 1:0.
Учрашув тақдирини биринчи бўлимда Бобур Абдуҳолиқов томонидан урилган ягона гол ҳал қилди.
Ягона гол 31-дақиқада урилди
«Насаф» учрашувнинг 31-дақиқасида ҳисобни очди. Қаршиликлар ҳужумчиси Бобур Абдуҳолиқов яратилган имкониятдан унумли фойдаланиб, жамоасига ғалаба келтирган голга муаллифлик қилди.
Қолган дақиқаларда Ўзбекистон U23 вакиллари ҳисобни тенглаштиришга ҳаракат қилди, аммо «Насаф» ҳимояси натижани сақлаб қолди.
Назорат учрашуви натижаси
Ўзбекистон U23 — «Насаф» 0:1
Гол: Бобур Абдуҳолиқов, 31-дақиқа.
Ўзбекистон U23 асосий таркиби
Максим Муркаев, Дилшод Муртазоев, Ғиёсжон Ризақулов, Қувонч Хушвақтов, Саидхон Ҳамидов, Рўзибой Файзуллаев, Оллоберган Каримов, Равшан Хайруллаев, Саидумархон Саиднуруллаев, Нурлан Ибраимов, Амирбек Саидов.
Захирадан майдонга тушганлар
Қудратов, Раҳимов, Абдуллаев, Турсунмуҳаммадов, Аҳмаджонов, Абдунабиев, Ҳошимов, Анваров, Шодибоев ва Райимқулов.
Назорат баҳси мураббийлар штабига футболчиларнинг жисмоний ҳолати ва ўйиндаги имкониятларини баҳолаш учун муҳим синов вазифасини ўтади. «Насаф» эса битта гол билан ғалабани илиб кетди.
…