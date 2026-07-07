Премер-лига гигантлари PSJ юлдузи Бредли Барколя учун курашга киришди
Европа футбол бозорида трансфер ойнаси қизиган паллада Англия Премер-лигасининг икки гранди — Ливерпул ва Арсенал Пари Сен-Жермен ҳужумчиси Бредли Барколя учун жиддий кураш бошлади. Франциялик иқтидорли футболчи ўзининг техник маҳорати ва тезкорлиги билан нафақат Лига 1, балки қитъа миқёсида ҳам мутахассислар эътиборини тортиб келмоқда. PSJ ўз юлдузларини осонликча қўйиб юбормаслиги билан танилган бўлса-да, Англия клубларининг молиявий қудрати ва футболчининг янги чақириқларга бўлган қизиқиши трансфер эҳтимолини оширмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Машҳур инсайдер Fabrizio Romano ўзининг YouTube каналида маълум қилишича, 21 ёшли ҳужумчи ҳозирда инглиз клубларидан бири учун асосий трансфер мақсадига айланган. Гарчи PSJ раҳбарияти ёш иқтидорларни жамоада олиб қолишни истаса-да, Париждаги вазият ўзгариши мумкинлиги айтилмоқда. Бу эса Премер-лиганинг топ-клубларига катта миқдордаги таклиф билан чиқиш учун йўл очади.
Арсенал ва Ливерпулнинг режалариАрсенал устози Микел Артета жамоанинг ҳужум чизиғини, хусусан қанотларни янада кучайтиришни мақсад қилган. Букайо Сака ва Габриел Мартинелли каби футболчиларга муносиб рақобат яратиш учун Барколя номзоди кўриб чиқилмоқда. Бироқ, “тўпчилар” учун франциялик футболчи ҳозирча захира варианти сифатида турибди. Агар Лондон клуби ўзининг асосий нишони бўлган Морган Роджерс трансферини амалга оширолмаса, бор эътиборини Барколяга қаратади.
Ливерпул ҳам бу пойгада фаол иштирок этмоқда. Жамоа янги мураббий қўл остида ўз таркибини ёшартириш ва ҳужумкорликни оширишни режалаштирган. Барколянинг ҳимоячиларни яккама-якка курашларда доғда қолдириш қобилияти “анфилдликлар”нинг юқори интенсивликка асосланган ўйин услубига жуда мос келади. Мерсисайдликлар скаутлари узоқ вақтдан бери Барколянинг ўсишини кузатиб келмоқда.
Бредли Барколя ўтган мавсумда Париж клуби сафида ўзини кўрсата олди ва Франция терма жамоасидан ҳам чақирув олди. Унинг универсаллиги, яни ҳужумнинг ҳар икки қанотида ва марказда ўйнай олиши уни топ-клублар учун янада жозибадор қилади. PSJ эса футболчи учун камида 70-80 миллион евро атрофида маблағ талаб қилиши кутилмоқда.
Трансфер оқибатлари ва рақобатАгар ушбу трансфер амалга ошса, бу Премер-лигадаги кучлар мувозанатига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Ливерпул учун бу Муҳаммад Салахнинг келажаги бўйича ноаниқликлар фонида муҳим қадам бўлса, Арсенал учун чемпионлик пойгасида таркиб чуқурлигини таъминлайди. Ҳар икки клуб ҳам ёш ва келажаги порлоқ футболчиларга сармоя киритиш стратегиясини давом эттирмоқда.
Ҳозирча расмий таклифлар юборилмаган бўлса-да, музокаралар парда ортида қизғин давом этмоқда. Яқин ҳафталар ичида Барколянинг келажаги бўйича аниқроқ маълумотлар пайдо бўлиши кутилмоқда. PSJ эса ўз навбатида футболчини сақлаб қолиш учун янги шартнома таклиф қилиши ҳам истисно этилмайди.
…