Премер-лига гигантлари PSJ юлдузи Бредли Барколя учун курашга киришди

·0·Спорт
Премер-лига гигантлари PSJ юлдузи Бредли Барколя учун курашга киришди

Европа футбол бозорида трансфер ойнаси қизиган паллада Англия Премер-лигасининг икки гранди — Ливерпул ва Арсенал Пари Сен-Жермен ҳужумчиси Бредли Барколя учун жиддий кураш бошлади. Франциялик иқтидорли футболчи ўзининг техник маҳорати ва тезкорлиги билан нафақат Лига 1, балки қитъа миқёсида ҳам мутахассислар эътиборини тортиб келмоқда. PSJ ўз юлдузларини осонликча қўйиб юбормаслиги билан танилган бўлса-да, Англия клубларининг молиявий қудрати ва футболчининг янги чақириқларга бўлган қизиқиши трансфер эҳтимолини оширмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Машҳур инсайдер Fabrizio Romano ўзининг YouTube каналида маълум қилишича, 21 ёшли ҳужумчи ҳозирда инглиз клубларидан бири учун асосий трансфер мақсадига айланган. Гарчи PSJ раҳбарияти ёш иқтидорларни жамоада олиб қолишни истаса-да, Париждаги вазият ўзгариши мумкинлиги айтилмоқда. Бу эса Премер-лиганинг топ-клубларига катта миқдордаги таклиф билан чиқиш учун йўл очади.

Арсенал ва Ливерпулнинг режалари

Арсенал устози Микел Артета жамоанинг ҳужум чизиғини, хусусан қанотларни янада кучайтиришни мақсад қилган. Букайо Сака ва Габриел Мартинелли каби футболчиларга муносиб рақобат яратиш учун Барколя номзоди кўриб чиқилмоқда. Бироқ, “тўпчилар” учун франциялик футболчи ҳозирча захира варианти сифатида турибди. Агар Лондон клуби ўзининг асосий нишони бўлган Морган Роджерс трансферини амалга оширолмаса, бор эътиборини Барколяга қаратади.

Ливерпул ҳам бу пойгада фаол иштирок этмоқда. Жамоа янги мураббий қўл остида ўз таркибини ёшартириш ва ҳужумкорликни оширишни режалаштирган. Барколянинг ҳимоячиларни яккама-якка курашларда доғда қолдириш қобилияти “анфилдликлар”нинг юқори интенсивликка асосланган ўйин услубига жуда мос келади. Мерсисайдликлар скаутлари узоқ вақтдан бери Барколянинг ўсишини кузатиб келмоқда.

Бредли Барколя ўтган мавсумда Париж клуби сафида ўзини кўрсата олди ва Франция терма жамоасидан ҳам чақирув олди. Унинг универсаллиги, яни ҳужумнинг ҳар икки қанотида ва марказда ўйнай олиши уни топ-клублар учун янада жозибадор қилади. PSJ эса футболчи учун камида 70-80 миллион евро атрофида маблағ талаб қилиши кутилмоқда.

Трансфер оқибатлари ва рақобат

Агар ушбу трансфер амалга ошса, бу Премер-лигадаги кучлар мувозанатига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Ливерпул учун бу Муҳаммад Салахнинг келажаги бўйича ноаниқликлар фонида муҳим қадам бўлса, Арсенал учун чемпионлик пойгасида таркиб чуқурлигини таъминлайди. Ҳар икки клуб ҳам ёш ва келажаги порлоқ футболчиларга сармоя киритиш стратегиясини давом эттирмоқда.

Ҳозирча расмий таклифлар юборилмаган бўлса-да, музокаралар парда ортида қизғин давом этмоқда. Яқин ҳафталар ичида Барколянинг келажаги бўйича аниқроқ маълумотлар пайдо бўлиши кутилмоқда. PSJ эса ўз навбатида футболчини сақлаб қолиш учун янги шартнома таклиф қилиши ҳам истисно этилмайди.

ЛиверпулАрсеналPSJБредли БарколяТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Микел Мерино Испанияни чорак финалга олиб чиқди: Криштиано Роналдо ва Португалия мағлубМикел Мерино Испанияни чорак финалга олиб чиқди: Криштиано Роналдо ва Португалия мағлубБугун, 02:31АҚШ – Бельгия баҳсини биз билан бирга кузатингАҚШ – Бельгия баҳсини биз билан бирга кузатингБугун, 02:27Криштиану Роналду учун сўнгги аккорд: Португалия ЖЧ-2026 билан хайрлашдиКриштиану Роналду учун сўнгги аккорд: Португалия ЖЧ-2026 билан хайрлашдиБугун, 02:17Португалия – Испания: футболчиларга қўйилган балларПортугалия – Испания: футболчиларга қўйилган балларБугун, 02:11Испания Роналдуни уйига жўнатдиИспания Роналдуни уйига жўнатдиБугун, 02:08«Насаф» Ўзбекистон U23 жамоасини мағлуб этди«Насаф» Ўзбекистон U23 жамоасини мағлуб этдиБугун, 02:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди