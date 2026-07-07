Микел Мерино Испанияни чорак финалга олиб чиқди: Криштиано Роналдо ва Португалия мағлуб
Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичидан ўрин олган марказий баҳсда Испания терма жамоаси Португалияни минимал 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, турнирни давом эттирадиган бўлди. Учрашув тақдирини захирадан майдонга тушган Арсенал ярим ҳимоячиси Микел Мерино томонидан киритилган ягона гол ҳал қилди. Бу ғалаба "Қизил фурия"ни навбатдаги босқичга олиб чиқиш билан бирга, афсонавий Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатларидаги сўнгги ўйин бўлиб қолиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин кутилганидек эҳтиёткорона руҳда бошланди. Испания терма жамоаси учрашувнинг илк дақиқаларидан назоратни ўз қўлига олишга интилди. Микел Оярзабалда ҳисобни очиш учун қулай имконият юзага келган бўлса-да, унинг зарбаси дарвоза устуни ёнидан ўтиб кетди. Шунингдек, ёш иқтидор эгаси Ламине Ямал ўзига хос услубда марказга интилиб зарба йўллади, бироқ Португалия посбони Диого Коста маҳорат кўрсатиб, хавфни бартараф этди.
Португалиянинг ҳимоявий ўйини ва Роналдонинг нурсиз оқшомиПортугалия терма жамоаси тартибли ҳимояланиш орқали Испаниянинг ҳужумкор салоҳиятини жиловлашга муваффақ бўлди. Айниқса, Ламине Ямал рақиб ҳимоячилари томонидан қаттиқ назоратга олинди, бу эса Испаниянинг креативлигига салбий таъсир кўрсатди. Ўз навбатида, Испания ҳимоячилари ҳам Криштиано Роналдо бошчилигидаги ҳужум чизиғига деярли бўш жой қолдиришмади. Goal.com нашри таҳлилига кўра, Роналдо бутун ўйин давомида кескир вазиятлардан узилиб қолди.
Учрашувнинг иккинчи бўлими анча зерикарли кечди. Испания тўпга эгалик қилиш бўйича катта устунликка эга бўлса-да, Португалиянинг зич ҳимоясини ёриб ўтишда қийналди. Луис Де Ла Фуенте ўйинни ўзгартириш мақсадида 85-дақиқада майдонга Ферран Торрес ва Микел Мерино каби ўйинчиларни туширди. Мураббийнинг бу қарори ўйин тақдирини тубдан ўзгартириб юборди.
Ҳал қилувчи зарба ва супер-захира омилиУчрашувнинг 91-дақиқасида Ферран Торрес томонидан етказиб берилган узатмани Микел Мерино аниқ зарба билан дарвозага йўллади. Диого Коста бу вазиятда ожиз қолди ва Испания драматик тарзда ғалабани илиб кетди. Мерино сўнгги вақтларда терма жамоа учун ҳақиқий "супер-захира"га айланиб бормоқда, унинг муҳим паллаларда гол уриш қобилияти Испаниянинг асосий қуролларидан бири бўлиб хизмат қилмоқда.
Ушбу мағлубият Португалия учун турнир якунланганини англатади. 39 ёшли Криштиано Роналдо учун бу фаолиятидаги сўнгги Жаҳон чемпионати бўлиши ҳақиқатга жуда яқин. Унинг йирик турнирлардаги иштироки эндиликда фақат Европа чемпионатлари билан чекланиши мумкин, аммо глобал миқёсдаги бош соврин орзуси ушалмайдиган бўлиб қолди.
Испания учун бу ўйин эстетик жиҳатдан энг чиройлиси бўлмаган бўлса-да, натижа нуқтаи назаридан улкан аҳамиятга эга. Жамоа ҳимоядаги барқарорлик ва керакли паллада вазиятдан фойдалана олиш қобилиятини намойиш этди. Энди улар чорак финалда ўз рақибларини кутишади, Микел Мерино эса асосий таркибдан жой олиш учун ўз даъвосини янада мустаҳкамлади.
…