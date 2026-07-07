Микел Мерино Испанияни чорак финалга олиб чиқди: Криштиано Роналдо ва Португалия мағлуб

·0·Спорт
Микел Мерино Испанияни чорак финалга олиб чиқди: Криштиано Роналдо ва Португалия мағлуб

Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичидан ўрин олган марказий баҳсда Испания терма жамоаси Португалияни минимал 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, турнирни давом эттирадиган бўлди. Учрашув тақдирини захирадан майдонга тушган Арсенал ярим ҳимоячиси Микел Мерино томонидан киритилган ягона гол ҳал қилди. Бу ғалаба "Қизил фурия"ни навбатдаги босқичга олиб чиқиш билан бирга, афсонавий Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатларидаги сўнгги ўйин бўлиб қолиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин кутилганидек эҳтиёткорона руҳда бошланди. Испания терма жамоаси учрашувнинг илк дақиқаларидан назоратни ўз қўлига олишга интилди. Микел Оярзабалда ҳисобни очиш учун қулай имконият юзага келган бўлса-да, унинг зарбаси дарвоза устуни ёнидан ўтиб кетди. Шунингдек, ёш иқтидор эгаси Ламине Ямал ўзига хос услубда марказга интилиб зарба йўллади, бироқ Португалия посбони Диого Коста маҳорат кўрсатиб, хавфни бартараф этди.

Португалиянинг ҳимоявий ўйини ва Роналдонинг нурсиз оқшоми

Португалия терма жамоаси тартибли ҳимояланиш орқали Испаниянинг ҳужумкор салоҳиятини жиловлашга муваффақ бўлди. Айниқса, Ламине Ямал рақиб ҳимоячилари томонидан қаттиқ назоратга олинди, бу эса Испаниянинг креативлигига салбий таъсир кўрсатди. Ўз навбатида, Испания ҳимоячилари ҳам Криштиано Роналдо бошчилигидаги ҳужум чизиғига деярли бўш жой қолдиришмади. Goal.com нашри таҳлилига кўра, Роналдо бутун ўйин давомида кескир вазиятлардан узилиб қолди.

Учрашувнинг иккинчи бўлими анча зерикарли кечди. Испания тўпга эгалик қилиш бўйича катта устунликка эга бўлса-да, Португалиянинг зич ҳимоясини ёриб ўтишда қийналди. Луис Де Ла Фуенте ўйинни ўзгартириш мақсадида 85-дақиқада майдонга Ферран Торрес ва Микел Мерино каби ўйинчиларни туширди. Мураббийнинг бу қарори ўйин тақдирини тубдан ўзгартириб юборди.

Ҳал қилувчи зарба ва супер-захира омили

Учрашувнинг 91-дақиқасида Ферран Торрес томонидан етказиб берилган узатмани Микел Мерино аниқ зарба билан дарвозага йўллади. Диого Коста бу вазиятда ожиз қолди ва Испания драматик тарзда ғалабани илиб кетди. Мерино сўнгги вақтларда терма жамоа учун ҳақиқий "супер-захира"га айланиб бормоқда, унинг муҳим паллаларда гол уриш қобилияти Испаниянинг асосий қуролларидан бири бўлиб хизмат қилмоқда.

Ушбу мағлубият Португалия учун турнир якунланганини англатади. 39 ёшли Криштиано Роналдо учун бу фаолиятидаги сўнгги Жаҳон чемпионати бўлиши ҳақиқатга жуда яқин. Унинг йирик турнирлардаги иштироки эндиликда фақат Европа чемпионатлари билан чекланиши мумкин, аммо глобал миқёсдаги бош соврин орзуси ушалмайдиган бўлиб қолди.

Испания учун бу ўйин эстетик жиҳатдан энг чиройлиси бўлмаган бўлса-да, натижа нуқтаи назаридан улкан аҳамиятга эга. Жамоа ҳимоядаги барқарорлик ва керакли паллада вазиятдан фойдалана олиш қобилиятини намойиш этди. Энди улар чорак финалда ўз рақибларини кутишади, Микел Мерино эса асосий таркибдан жой олиш учун ўз даъвосини янада мустаҳкамлади.

ИспанияПортугалияМикел МериноКриштиано РоналдоЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Премер-лига гигантлари PSJ юлдузи Бредли Барколя учун курашга киришдиПремер-лига гигантлари PSJ юлдузи Бредли Барколя учун курашга киришдиБугун, 02:36АҚШ – Бельгия баҳсини биз билан бирга кузатингАҚШ – Бельгия баҳсини биз билан бирга кузатингБугун, 02:27Криштиану Роналду учун сўнгги аккорд: Португалия ЖЧ-2026 билан хайрлашдиКриштиану Роналду учун сўнгги аккорд: Португалия ЖЧ-2026 билан хайрлашдиБугун, 02:17Португалия – Испания: футболчиларга қўйилган балларПортугалия – Испания: футболчиларга қўйилган балларБугун, 02:11Испания Роналдуни уйига жўнатдиИспания Роналдуни уйига жўнатдиБугун, 02:08«Насаф» Ўзбекистон U23 жамоасини мағлуб этди«Насаф» Ўзбекистон U23 жамоасини мағлуб этдиБугун, 02:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди