Испания Роналдуни уйига жўнатди

·0·Спорт
Испания Роналдуни уйига жўнатди

Криштиану Роналду бошчилигидаги Португалия Жаҳон чемпионати нимчорак финалида Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди ва мусобақадаги иштирокини якунлади. Учрашув тақдирини 90+1-дақиқада Микель Мерино киритган гол ҳал қилди.

Роналду баҳсни асосий таркибда бошлади ва 90 дақиқа майдонда ҳаракат қилди. У рақиб дарвозаси томон 3 марта зарба берди. Шулардан 2 таси аниқ чиққан, яна бир зарба дарвоза ёнидан ўтиб кетган.

Португалия ҳужумчиси рақиб жарима майдони ичида уч марта тўпга тегди. Унинг кутилган гол кўрсаткичи 0,28 ни, дарвозага аниқ йўналтирилган зарбалар сифати эса 0,87 ни ташкил қилди. Бироқ Роналду имкониятларини голга айлантира олмади.

У пас беришда 12 уринишдан 10 тасини аниқ бажарди. Ҳужумнинг сўнгги қисмидаги 5 пасдан 4 таси манзилга етди. Шунингдек, Роналду бир марта ҳал қилувчи пас берди.

Яккакурашларда у уч имкониятдан иккитасида ғолиб чиқди. Роналду бир марта тўпни хавфли ҳудуддан узоқлаштирди ва бир марта тўпни қайтариб олди. Унинг учрашув учун баҳоси 6,4 балл бўлди.

Португалия сўнгги дақиқаларгача ҳисобни ушлаб турди, аммо Меринонинг кечиккан голига жавоб қайтара олмади. Натижада Роналду ва унинг жамоаси турнир билан хайрлашди.

ПортугалияИспанияКриштиану РоналдуМикель МериноЖаҳон чемпионатиНимчорак финал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Насаф» Ўзбекистон U23 жамоасини мағлуб этди«Насаф» Ўзбекистон U23 жамоасини мағлуб этдиБугун, 02:03Испания Португалияни сўнгги дақиқаларда мағлуб этдиИспания Португалияни сўнгги дақиқаларда мағлуб этдиБугун, 02:03Челси Алежандро Гарначо билан хайрлашишга тайёр: Лондонликлар трансфер нархини белгиладиЧелси Алежандро Гарначо билан хайрлашишга тайёр: Лондонликлар трансфер нархини белгиладиБугун, 00:57Килиан Мбаппе ирқчиликка учради: Франция футбол федерацияси судга мурожаат қилдиКилиан Мбаппе ирқчиликка учради: Франция футбол федерацияси судга мурожаат қилдиБугун, 00:52Виргил ван Дижк Ливерпулни тарк этиши мумкин: Милан ҳимоячи учун асосий даъвогарВиргил ван Дижк Ливерпулни тарк этиши мумкин: Милан ҳимоячи учун асосий даъвогарБугун, 00:12Беллетти: Неймар Роналдиньо ихтиро қилган услубни давом эттирди холосБеллетти: Неймар Роналдиньо ихтиро қилган услубни давом эттирди холосКеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди