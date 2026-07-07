Испания Роналдуни уйига жўнатди
Криштиану Роналду бошчилигидаги Португалия Жаҳон чемпионати нимчорак финалида Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди ва мусобақадаги иштирокини якунлади. Учрашув тақдирини 90+1-дақиқада Микель Мерино киритган гол ҳал қилди.
Роналду баҳсни асосий таркибда бошлади ва 90 дақиқа майдонда ҳаракат қилди. У рақиб дарвозаси томон 3 марта зарба берди. Шулардан 2 таси аниқ чиққан, яна бир зарба дарвоза ёнидан ўтиб кетган.
Португалия ҳужумчиси рақиб жарима майдони ичида уч марта тўпга тегди. Унинг кутилган гол кўрсаткичи 0,28 ни, дарвозага аниқ йўналтирилган зарбалар сифати эса 0,87 ни ташкил қилди. Бироқ Роналду имкониятларини голга айлантира олмади.
У пас беришда 12 уринишдан 10 тасини аниқ бажарди. Ҳужумнинг сўнгги қисмидаги 5 пасдан 4 таси манзилга етди. Шунингдек, Роналду бир марта ҳал қилувчи пас берди.
Яккакурашларда у уч имкониятдан иккитасида ғолиб чиқди. Роналду бир марта тўпни хавфли ҳудуддан узоқлаштирди ва бир марта тўпни қайтариб олди. Унинг учрашув учун баҳоси 6,4 балл бўлди.
Португалия сўнгги дақиқаларгача ҳисобни ушлаб турди, аммо Меринонинг кечиккан голига жавоб қайтара олмади. Натижада Роналду ва унинг жамоаси турнир билан хайрлашди.
…