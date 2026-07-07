АҚШ – Бельгия баҳсини биз билан бирга кузатинг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Жаҳон чемпионатининг нимчорак финалида АҚШ ва Бельгия терма жамоалари ўзаро майдонга тушади. Ушбу учрашув Zamin.uz сайтида жонли матнли трансляция қилинади.
Ўйин соат 05:00 да Сиэтлда старт олади. Трансляция давомида ҳар бир гол, хавфли вазият, зарба, футболчилар алмашинуви ва ҳакам қарорлари ҳақида тезкор маълумот бериб борилади.
Баҳс олдидан томонларнинг имкониятлари бир-бирига яқин баҳоланган. АҚШга 38 фоиз, Бельгияга 34 фоиз ғалаба эҳтимоли берилган. Дуранг натижа учун кўрсаткич 28 фоизни ташкил этган.
Футбол мухлислари учрашувнинг барча муҳим воқеаларини Zamin.uz орқали жонли кузатиши мумкин.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…