СК Ҳйних сунъий интеллект бумидан фойдаланиб АҚШ фонд бозорига чиқмоқда

·0·Техно
СК Ҳйних сунъий интеллект бумидан фойдаланиб АҚШ фонд бозорига чиқмоқда

Жанубий Кореянинг яримўтказгичлар ишлаб чиқарувчи гиганти СК Ҳйних компанияси АҚШ фонд биржасида ўз акцияларини сотувга чиқаришни режалаштирмоқда. Сунъий интеллект (AI) технологияларига бўлган глобал талаб ортиб бораётган бир пайтда, компания ушбу қадам орқали ўз капиталлашувини янада оширишни кўзлаган. Мазкур қарор технология оламидаги йирик ўзгаришлар ва хотира чипларига бўлган мислсиз эҳтиёж фонида қабул қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Bloomberg хабарига кўра, СК Ҳйних душанба куни АҚШда 17,8 миллионга яқин акцияларини IPO орқали сотиш ниятини маълум қилди. Агар савдолар муваффақиятли кечса, компания тахминан 28 миллиард доллар маблағ жалб қилиши кутилмоқда. Инвесторлар тўғридан-тўғри хорижий биржада савдо қилмасдан, Америка депозитар тилхатлари (АДР) орқали СК Ҳйних акцияларига эгалик қилиш имкониятига эга бўладилар. Ҳар бир АДР оддий акциянинг ўндан бир қисмига тенг бўлади.

Сунъий интеллект ва "RAMагеддон" даври

Ҳозирда жаҳон бозорида сунъий интеллект тизимларини ишга тушириш учун зарур бўлган юқори ўтказувчанлик хотираси (ҲБМ), DRAM ва NAND чипларига бўлган талаб таклифдан анча юқори. Мутахассислар ушбу ҳолатни "RAMагеддон" деб аташмоқда. Amazon, Microsoft, Google ва Oracle каби технологик гигантлар ўзларининг AI маълумотлар марказларини кенгайтираётгани сабабли, хотира чиплари етишмовчилиги юзага келган.

Ушбу тақчиллик нафақат саноат даражасида, балки оддий истеъмолчилар учун ҳам сезилмоқда. Масалан, Apple раҳбарияти чиплар танқислиги сабабли Мак компьютерлари ва iPad планшетлари нархини оширишга мажбур бўлаётганини маълум қилди. СК Ҳйних эса айнан мана шу бўшлиқни тўлдириш ва бозордаги улушини мустаҳкамлашни мақсад қилган.

Молиявий кўрсаткичлар ва хатарли инвестициялар

СК Ҳйних учун жорий йил ниҳоятда омадли келди. Компаниянинг биринчи чоракдаги даромади ўтган йилнинг шу даврига нисбатан деярли 200 фоизга ўсди, акциялари нархи эса йил бошидан бери 260 фоизга қимматлашди. Таққослаш учун, унинг АҚШдаги энг яқин рақобатчиси Микрон акциялари ўтган йил давомида 700 фоизга ўсиб, компания қиймати 1 триллион доллардан ошиб кетди.

Жанубий Корея технология компаниялари, хусусан СК Ҳйних ва Samsung, ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш учун 550 миллиард доллардан ортиқ маблағ сарфлашга вада беришган. Бироқ, бу жуда хатарли қадам бўлиши мумкин. Янги заводлар қуриб битказилгунча, бозор конъюнктураси ўзгариши ва таклиф талабдан ошиб кетиши натижасида нархлар кескин тушиб кетиш хавфи мавжуд.

Шунга қарамай, Валл Стреэт таҳлилчилари ва инвесторлар NVIDIA каби муваффақиятга эришадиган янги компанияларни қидирмоқдалар. СК Ҳйних айнан шундай истиқболли номзодлардан бири сифатида кўрилмоқда. Компания акциялари бўйича нархлар пайшанба куни белгиланади ва жума кунидан бошлаб АҚШ биржаларида савдолар бошланиши кутилмоқда.

СК ҲйнихЯримўтказгичСунъий интеллектIPOТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA GeForce RTX 4080М: Мобил видеокартанинг десктоп талқини кутилмаган натижа кўрсатдиNVIDIA GeForce RTX 4080М: Мобил видеокартанинг десктоп талқини кутилмаган натижа кўрсатдиБугун, 01:53Гигабйте компанияси ҳамёнбоп Эагле ГЛ6Ж ўйин ноутбукини тақдим этдиГигабйте компанияси ҳамёнбоп Эагле ГЛ6Ж ўйин ноутбукини тақдим этдиБугун, 01:22IBM квант компьютери термоядровий энергетика соҳасида илк ҳисоб-китобларни амалга оширдиIBM квант компьютери термоядровий энергетика соҳасида илк ҳисоб-китобларни амалга оширдиБугун, 00:54Vercel раҳбари сунъий интеллект келажаги ҳақида: Агентлар ва хавфсизлик масалалариVercel раҳбари сунъий интеллект келажаги ҳақида: Агентлар ва хавфсизлик масалалариБугун, 00:54Кейчрон компанияси Тундерболт 5 интерфейсли кучли док-станциясини тақдим этдиКейчрон компанияси Тундерболт 5 интерфейсли кучли док-станциясини тақдим этдиБугун, 00:26Apple компанияси Siri овозини тўлиқ шахсийлаштириш имкониятини тақдим этдиApple компанияси Siri овозини тўлиқ шахсийлаштириш имкониятини тақдим этдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги