СК Ҳйних сунъий интеллект бумидан фойдаланиб АҚШ фонд бозорига чиқмоқда
Жанубий Кореянинг яримўтказгичлар ишлаб чиқарувчи гиганти СК Ҳйних компанияси АҚШ фонд биржасида ўз акцияларини сотувга чиқаришни режалаштирмоқда. Сунъий интеллект (AI) технологияларига бўлган глобал талаб ортиб бораётган бир пайтда, компания ушбу қадам орқали ўз капиталлашувини янада оширишни кўзлаган. Мазкур қарор технология оламидаги йирик ўзгаришлар ва хотира чипларига бўлган мислсиз эҳтиёж фонида қабул қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Bloomberg хабарига кўра, СК Ҳйних душанба куни АҚШда 17,8 миллионга яқин акцияларини IPO орқали сотиш ниятини маълум қилди. Агар савдолар муваффақиятли кечса, компания тахминан 28 миллиард доллар маблағ жалб қилиши кутилмоқда. Инвесторлар тўғридан-тўғри хорижий биржада савдо қилмасдан, Америка депозитар тилхатлари (АДР) орқали СК Ҳйних акцияларига эгалик қилиш имкониятига эга бўладилар. Ҳар бир АДР оддий акциянинг ўндан бир қисмига тенг бўлади.
Сунъий интеллект ва "RAMагеддон" давриҲозирда жаҳон бозорида сунъий интеллект тизимларини ишга тушириш учун зарур бўлган юқори ўтказувчанлик хотираси (ҲБМ), DRAM ва NAND чипларига бўлган талаб таклифдан анча юқори. Мутахассислар ушбу ҳолатни "RAMагеддон" деб аташмоқда. Amazon, Microsoft, Google ва Oracle каби технологик гигантлар ўзларининг AI маълумотлар марказларини кенгайтираётгани сабабли, хотира чиплари етишмовчилиги юзага келган.
Ушбу тақчиллик нафақат саноат даражасида, балки оддий истеъмолчилар учун ҳам сезилмоқда. Масалан, Apple раҳбарияти чиплар танқислиги сабабли Мак компьютерлари ва iPad планшетлари нархини оширишга мажбур бўлаётганини маълум қилди. СК Ҳйних эса айнан мана шу бўшлиқни тўлдириш ва бозордаги улушини мустаҳкамлашни мақсад қилган.
Молиявий кўрсаткичлар ва хатарли инвестицияларСК Ҳйних учун жорий йил ниҳоятда омадли келди. Компаниянинг биринчи чоракдаги даромади ўтган йилнинг шу даврига нисбатан деярли 200 фоизга ўсди, акциялари нархи эса йил бошидан бери 260 фоизга қимматлашди. Таққослаш учун, унинг АҚШдаги энг яқин рақобатчиси Микрон акциялари ўтган йил давомида 700 фоизга ўсиб, компания қиймати 1 триллион доллардан ошиб кетди.
Жанубий Корея технология компаниялари, хусусан СК Ҳйних ва Samsung, ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш учун 550 миллиард доллардан ортиқ маблағ сарфлашга вада беришган. Бироқ, бу жуда хатарли қадам бўлиши мумкин. Янги заводлар қуриб битказилгунча, бозор конъюнктураси ўзгариши ва таклиф талабдан ошиб кетиши натижасида нархлар кескин тушиб кетиш хавфи мавжуд.
Шунга қарамай, Валл Стреэт таҳлилчилари ва инвесторлар NVIDIA каби муваффақиятга эришадиган янги компанияларни қидирмоқдалар. СК Ҳйних айнан шундай истиқболли номзодлардан бири сифатида кўрилмоқда. Компания акциялари бўйича нархлар пайшанба куни белгиланади ва жума кунидан бошлаб АҚШ биржаларида савдолар бошланиши кутилмоқда.
…