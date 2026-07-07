Аргентина ва Миср баҳсини биз билан бирга жонли эфирда кузатинг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатининг нимчорак финалида Аргентина ва Миср терма жамоалари ўзаро баҳс олиб боради.
Учрашув бугун Тошкент вақти билан соат 21:00 да Атланта шаҳридаги стадионда бошланади.
Мазкур ўйинни Zamin.uz сайтида жонли матнли трансляция орқали кузатиш мумкин. Баҳс давомида асосий воқеалар, хавфли ҳужумлар, голлар, алмаштиришлар ва бошқа муҳим ҳолатлар тезкор ёритиб борилади.
Статистик баҳоларга кўра, Аргентинанинг 90 дақиқа ичида ғалаба қозониш имконияти 72 фоиз деб кўрсатилган. Мисрнинг имконияти 9 фоиз, учрашувнинг қўшимча вақтга ўтиши эҳтимоли эса 19 фоизни ташкил этмоқда.
Аргентина ва Миср ўртасидаги ўйин тафсилотларини Zamin.uz сайтида жонли кузатиб боринг.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…