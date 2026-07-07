Ламине Ямал Жахон чемпионатида порламоқда: Неманжа Видик уни “мини-Месси” деб атади

·45·Спорт
Ламине Ямал Жахон чемпионатида порламоқда: Неманжа Видик уни “мини-Месси” деб атади

Испания терма жамоаси ва Барселона клубининг ёш юлдузи Ламине Ямал 2026-йилги Жахон чемпионатида ўзининг навбатдаги шоусини намойиш этди. Португалияга қарши кечган нимчорак финал баҳсида 18 ёшли вингер нафақат жамоасининг ғалабасига ҳисса қўшди, балки рақиб ҳимоячиси Нуно Мендесни ўзининг алдаб ўтишлари билан майдонни тарк этишга мажбур қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Манчестер Юнайтед афсонаси Неманжа Видик ёш иқтидор эгасининг ўйинидан ҳайратда эканини яширмади. Унинг фикрича, Ламине Ямал майдонда кўрсатаётган техника ва ҳаракатлар фақат бир кишини — афсонавий Лионель Мессини ёдга солмоқда. Видик ёш футболчига “мини-Месси” деган ном бериб, унинг замонавий футбол учун ноёб ҳодиса эканини таъкидлади.

Нуно Мендеснинг жароҳати ва Ямалнинг босими

Учрашув давомида Ламине Ямал ва PSJ ҳимоячиси Нуно Мендес ўртасидаги дуел марказий воқеликка айланди. Goal.com хабарига кўра, Ямалнинг тиниmsиз дриблинглари ва кутилмаган йўналиш ўзгартиришлари португалиялик ҳимоячини жисмоний жиҳатдан чарчатиб қўйди. Натижада, 56-дақиқада Мендес навбатдаги кескин ҳаракатдан сўнг жароҳат олиб, майдонни тарк этишга мажбур бўлди.

Неманжа Видик А Бола нашрига берган интервюсида ушбу ҳолатга алоҳида тўхталиб ўтди. “Бу бола шунчаки ажойиб ва махсус. Мен уни 'мини-Месси' деб атайман. У Мендесни қанот бўйлаб бир неча бор югуртиришга мажбур қилди ва якунда ҳимоячи бу босимга доц. беролмай жароҳат олди. Ламине шунчаки тўғри чизиқ бўйлаб югурмайди, у ҳар сафар тўп билан ақлбовар қилмас ишни амалга оширади”, — дейди собиқ ҳимоячи.

Мендеснинг ўрнига майдонга тушган Нелсон Семедо ҳам Испания ҳужумларининг шиддатини пасайтира олмади. Испания терма жамоаси ўйиндаги назоратни тўлиқ ўз қўлида ушлаб туриб, чорак финал йўлланмасини нақд қилди. Шуниси эътиборлики, испанлар ушбу турнирда кетма-кет олтинчи ўйинда ҳам ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолишди.

Ла Масиа анъаналарининг давомчиси

Ламине Ямалнинг Барселона академияси — Ла Масиа тарбияланувчиси экани, унинг Лионель Месси билан солиштирилишига янада кўпроқ асос бўлмоқда. Видикнинг сўзларига кўра, замонавий футболчилар кўпроқ жисмоний ва прогноз қилинадиган атлетик кўрсаткичларга таянади, Ямал эса ностандарт қарорлари билан ҳимоячилар учун ҳақиқий “даҳшат”га айланмоқда.

Ушбу ғалабадан сўнг Испания терма жамоаси Жахон чемпионлигига асосий даъвогарлардан бири сифатида қаралмоқда. Ламине Ямал эса турнирнинг энг яхши ёш футболчиси бўлишга асосий номзод бўлиб турибди. Унинг майдондаги ҳар бир ҳаракати нафақат мухлисларни, балки Видик каби тажрибали мутахассисларни ҳам ҳайратда қолдиришда давом этмоқда.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу ёш иқтидорнинг ўйинлари катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки унинг ўйин услуби ва майдондаги эркинлиги “Барса”нинг олтин даврларини ёдга солмоқда. Ламине Ямал эндигина 18 ёшда эканини ҳисобга олсак, унинг келажакдаги ютуқлари ҳали олдинда.

Ламине ЯмалБарселонаИспанияЖахон ЧемпионатиЛионель Месси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси 9 ёшидаёқ афсонага айланган: Катталар уни кўриш учун машғулотда қолардиЛионель Месси 9 ёшидаёқ афсонага айланган: Катталар уни кўриш учун машғулотда қолардиБугун, 21:15Аргентина ва Миср баҳсини биз билан бирга жонли эфирда кузатингАргентина ва Миср баҳсини биз билан бирга жонли эфирда кузатингБугун, 21:11Криштиану Роналду учун кутилмаган бурилиш: Португал терма жамоасида янги рол таклиф этилдиКриштиану Роналду учун кутилмаган бурилиш: Португал терма жамоасида янги рол таклиф этилдиБугун, 20:58Ливерпул Мексика футболи юлдузи Гилберто Мора учун курашга қўшилдиЛиверпул Мексика футболи юлдузи Гилберто Мора учун курашга қўшилдиБугун, 20:10Месси ва Салоҳ тўқнашуви: асосий таркиблар эълон қилинди...Месси ва Салоҳ тўқнашуви: асосий таркиблар эълон қилинди...Бугун, 20:04Испания миллий жамоаси ЖЧ тарихида мисли кўрилмаган рекорд ўрнатдиИспания миллий жамоаси ЖЧ тарихида мисли кўрилмаган рекорд ўрнатдиБугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди