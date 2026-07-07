Ламине Ямал Жахон чемпионатида порламоқда: Неманжа Видик уни “мини-Месси” деб атади
Испания терма жамоаси ва Барселона клубининг ёш юлдузи Ламине Ямал 2026-йилги Жахон чемпионатида ўзининг навбатдаги шоусини намойиш этди. Португалияга қарши кечган нимчорак финал баҳсида 18 ёшли вингер нафақат жамоасининг ғалабасига ҳисса қўшди, балки рақиб ҳимоячиси Нуно Мендесни ўзининг алдаб ўтишлари билан майдонни тарк этишга мажбур қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Манчестер Юнайтед афсонаси Неманжа Видик ёш иқтидор эгасининг ўйинидан ҳайратда эканини яширмади. Унинг фикрича, Ламине Ямал майдонда кўрсатаётган техника ва ҳаракатлар фақат бир кишини — афсонавий Лионель Мессини ёдга солмоқда. Видик ёш футболчига “мини-Месси” деган ном бериб, унинг замонавий футбол учун ноёб ҳодиса эканини таъкидлади.
Нуно Мендеснинг жароҳати ва Ямалнинг босимиУчрашув давомида Ламине Ямал ва PSJ ҳимоячиси Нуно Мендес ўртасидаги дуел марказий воқеликка айланди. Goal.com хабарига кўра, Ямалнинг тиниmsиз дриблинглари ва кутилмаган йўналиш ўзгартиришлари португалиялик ҳимоячини жисмоний жиҳатдан чарчатиб қўйди. Натижада, 56-дақиқада Мендес навбатдаги кескин ҳаракатдан сўнг жароҳат олиб, майдонни тарк этишга мажбур бўлди.
Неманжа Видик А Бола нашрига берган интервюсида ушбу ҳолатга алоҳида тўхталиб ўтди. “Бу бола шунчаки ажойиб ва махсус. Мен уни 'мини-Месси' деб атайман. У Мендесни қанот бўйлаб бир неча бор югуртиришга мажбур қилди ва якунда ҳимоячи бу босимга доц. беролмай жароҳат олди. Ламине шунчаки тўғри чизиқ бўйлаб югурмайди, у ҳар сафар тўп билан ақлбовар қилмас ишни амалга оширади”, — дейди собиқ ҳимоячи.
Мендеснинг ўрнига майдонга тушган Нелсон Семедо ҳам Испания ҳужумларининг шиддатини пасайтира олмади. Испания терма жамоаси ўйиндаги назоратни тўлиқ ўз қўлида ушлаб туриб, чорак финал йўлланмасини нақд қилди. Шуниси эътиборлики, испанлар ушбу турнирда кетма-кет олтинчи ўйинда ҳам ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолишди.
Ла Масиа анъаналарининг давомчисиЛамине Ямалнинг Барселона академияси — Ла Масиа тарбияланувчиси экани, унинг Лионель Месси билан солиштирилишига янада кўпроқ асос бўлмоқда. Видикнинг сўзларига кўра, замонавий футболчилар кўпроқ жисмоний ва прогноз қилинадиган атлетик кўрсаткичларга таянади, Ямал эса ностандарт қарорлари билан ҳимоячилар учун ҳақиқий “даҳшат”га айланмоқда.
Ушбу ғалабадан сўнг Испания терма жамоаси Жахон чемпионлигига асосий даъвогарлардан бири сифатида қаралмоқда. Ламине Ямал эса турнирнинг энг яхши ёш футболчиси бўлишга асосий номзод бўлиб турибди. Унинг майдондаги ҳар бир ҳаракати нафақат мухлисларни, балки Видик каби тажрибали мутахассисларни ҳам ҳайратда қолдиришда давом этмоқда.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу ёш иқтидорнинг ўйинлари катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки унинг ўйин услуби ва майдондаги эркинлиги “Барса”нинг олтин даврларини ёдга солмоқда. Ламине Ямал эндигина 18 ёшда эканини ҳисобга олсак, унинг келажакдаги ютуқлари ҳали олдинда.
…