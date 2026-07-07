ASUS ихчам корпусга GeForce RTX 5070 ва Ryzen 9 жойлаган янги РОГ ГР70 мини-ПКни тақдим этди

·0·Техно
ASUS ихчам корпусга GeForce RTX 5070 ва Ryzen 9 жойлаган янги РОГ ГР70 мини-ПКни тақдим этди

Компьютер технологиялари бозорида ихчамлик ва юқори унумдорлик уйғунлиги янги босқичга чиқмоқда. ASUS компанияси ўзининг навбатдаги инновацион маҳсулоти — РОГ ГР70 ўйин мини-компьютерини расман сотувга чиқарди. ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу қурилма ҳажми 3 литрдан ҳам кам бўлган корпусга энг сўнгги авлод процессорлари ва график чипларини сиғдира олгани билан соҳа мутахассисларини ҳайратда қолдирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги РОГ ГР70 моделининг асосий ўзига хослиги унинг аппарат таъминотида намоён бўлади. Қурилманинг энг юқори конфигурацияси 16 ядроли AMD Ryzen 9 9955ҲX3D процессори билан жиҳозланган. Ушбу чип ўзининг катта ҳажмли кеш-хотираси туфайли ўйинларда ва ресурс талаб қилувчи вазифаларда мислсиз тезликни таъминлайди. Шунингдек, харидорлар учун Ryzen 9 9955ҲХ ва Ryzen 9 8940ҲХ процессорларига асосланган нисбатан содда версиялар ҳам таклиф этилмоқда.

График имкониятлар ва совутиш тизими

Графика масаласида ASUS муҳандислари NVIDIA компаниясининг энг янги ишланмаларига таянишган. Топ-версиядаги мини-ПК GeForce RTX 5070 Лаптоп видео-карта билан таъминланган бўлса, нисбатан арзонроқ моделга GeForce RTX 5060 Лаптоп ўрнатилган. Бу каби қувват ҳатто энг замонавий ўйинларни ҳам ташқи график тезлаткичларсиз, юқори кадрларда ўйнаш имконини беради.

Бундай кучли компонентларни кичик ҳажмдаги корпусда барқарор ушлаб туриш учун махсус совутиш тизими ишлаб чиқилган. РОГ ҚуиетФлов деб номланган ушбу технология учта вентилятор ва бир нечта иссиқлик ўтказувчи трубкалардан иборат. Тизим нафақат самарали совутишни, балки қурилманинг шовқинсиз ишлашини ҳам кафолатлайди, бу эса мини-ПК фойдаланувчилари учун жуда муҳим омил ҳисобланади.

Қурилманинг ўлчамлари 282,4 × 187,7 × 56,5 мм ни ташкил этади. Бу деярли ҳар қандай иш столида жойни тежаш ёки қурилмани сумкада олиб юриш имконини беради. Шундай кичик ўлчамга қарамай, компьютер 330 ватт қувватга эга ташқи блок орқали энергия билан таъминланади. Бу эса барча ички компонентларнинг тўлиқ қувватда ишлаши учун етарли ресурс яратади.

Ҳозирда сотувга чиқарилган РОГ ГР70 моделлари қуйидаги хусусиятларга эга:

  • Ryzen 9 9955ҲX3D ва GeForce RTX 5070 Лаптоп комбинацияси;
  • Ryzen 9 8940ҲХ ва GeForce RTX 5060 Лаптоп асосидаги модел;
  • Windows 11 Ҳоме операцион тизими ўрнатилган ҳолатда.
Ўзбекистон бозоридаги геймерлар ва профессионал дизайнерлар учун ушбу мини-ПК анъанавий катта кейсларга муносиб муқобил бўлиши кутилмоқда. Айниқса, ҳудудимиздаги чекланган иш майдонига эга офислар ёки уй студиялари учун бундай ихчам ва қувватли ечимлар тобора оммалашиб бормоқда.

ASUSРОГ ГР70Mini-ПКGeForce RTX 5070Ryzen 9
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари: Рақамли уруш ва маълумотлар ўғирланиши2026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари: Рақамли уруш ва маълумотлар ўғирланишиБугун, 21:56Anthropic компанияси Claude Коворк агентини мобил ва веб-платформаларга чиқардиAnthropic компанияси Claude Коворк агентини мобил ва веб-платформаларга чиқардиБугун, 21:28Кинопоиск платформасида аниме ишқибозлари учун махсус бўлим ишга туширилдиКинопоиск платформасида аниме ишқибозлари учун махсус бўлим ишга туширилдиБугун, 20:55Венчур бозорида янги ҳаракат: Чемистрй Вентурес иккинчи фонд учун 500 миллион доллар тўпламоқдаВенчур бозорида янги ҳаракат: Чемистрй Вентурес иккинчи фонд учун 500 миллион доллар тўпламоқдаБугун, 20:20Х платформаси креатив муаллифлар учун янги видео таҳрирлаш воситаларини ишга туширдиХ платформаси креатив муаллифлар учун янги видео таҳрирлаш воситаларини ишга туширдиБугун, 20:20Vivo X500 Pro Max: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP камера билан жиҳозланган флагманVivo X500 Pro Max: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP камера билан жиҳозланган флагманБугун, 20:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги