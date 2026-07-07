ASUS ихчам корпусга GeForce RTX 5070 ва Ryzen 9 жойлаган янги РОГ ГР70 мини-ПКни тақдим этди
Компьютер технологиялари бозорида ихчамлик ва юқори унумдорлик уйғунлиги янги босқичга чиқмоқда. ASUS компанияси ўзининг навбатдаги инновацион маҳсулоти — РОГ ГР70 ўйин мини-компьютерини расман сотувга чиқарди. ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу қурилма ҳажми 3 литрдан ҳам кам бўлган корпусга энг сўнгги авлод процессорлари ва график чипларини сиғдира олгани билан соҳа мутахассисларини ҳайратда қолдирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги РОГ ГР70 моделининг асосий ўзига хослиги унинг аппарат таъминотида намоён бўлади. Қурилманинг энг юқори конфигурацияси 16 ядроли AMD Ryzen 9 9955ҲX3D процессори билан жиҳозланган. Ушбу чип ўзининг катта ҳажмли кеш-хотираси туфайли ўйинларда ва ресурс талаб қилувчи вазифаларда мислсиз тезликни таъминлайди. Шунингдек, харидорлар учун Ryzen 9 9955ҲХ ва Ryzen 9 8940ҲХ процессорларига асосланган нисбатан содда версиялар ҳам таклиф этилмоқда.
График имкониятлар ва совутиш тизимиГрафика масаласида ASUS муҳандислари NVIDIA компаниясининг энг янги ишланмаларига таянишган. Топ-версиядаги мини-ПК GeForce RTX 5070 Лаптоп видео-карта билан таъминланган бўлса, нисбатан арзонроқ моделга GeForce RTX 5060 Лаптоп ўрнатилган. Бу каби қувват ҳатто энг замонавий ўйинларни ҳам ташқи график тезлаткичларсиз, юқори кадрларда ўйнаш имконини беради.
Бундай кучли компонентларни кичик ҳажмдаги корпусда барқарор ушлаб туриш учун махсус совутиш тизими ишлаб чиқилган. РОГ ҚуиетФлов деб номланган ушбу технология учта вентилятор ва бир нечта иссиқлик ўтказувчи трубкалардан иборат. Тизим нафақат самарали совутишни, балки қурилманинг шовқинсиз ишлашини ҳам кафолатлайди, бу эса мини-ПК фойдаланувчилари учун жуда муҳим омил ҳисобланади.
Қурилманинг ўлчамлари 282,4 × 187,7 × 56,5 мм ни ташкил этади. Бу деярли ҳар қандай иш столида жойни тежаш ёки қурилмани сумкада олиб юриш имконини беради. Шундай кичик ўлчамга қарамай, компьютер 330 ватт қувватга эга ташқи блок орқали энергия билан таъминланади. Бу эса барча ички компонентларнинг тўлиқ қувватда ишлаши учун етарли ресурс яратади.
Ҳозирда сотувга чиқарилган РОГ ГР70 моделлари қуйидаги хусусиятларга эга:
- Ryzen 9 9955ҲX3D ва GeForce RTX 5070 Лаптоп комбинацияси;
- Ryzen 9 8940ҲХ ва GeForce RTX 5060 Лаптоп асосидаги модел;
- Windows 11 Ҳоме операцион тизими ўрнатилган ҳолатда.
…