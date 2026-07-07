Хитойда даҳшатли торнадо: 12-қаватдан эркак дивани билан учиб кетди

·0·Дунё
Хитойда даҳшатли торнадо: 12-қаватдан эркак дивани билан учиб кетди

Хитойнинг марказий қисмида кузатилган кучли торнадо катта вайронагарчиликларга сабаб бўлди. Табиий офат оқибатида ўнлаб инсонлар ҳалок бўлди, юзлаб киши жароҳатланди. Энг ҳайратланарли ҳолат эса 12-қаватдаги хонадондан бир эркакнинг дивани билан бирга шамолга учиб кетганидир.

CNN маълумотига кўра, 6 июль куни Хубей провинциясида содир бўлган торнадо вақтида шамол тезлиги соатига 260 километргача етган. Офат оқибатида камида 11 киши ҳалок бўлган, 331 нафардан ортиқ фуқаро турли даражада жароҳат олган. Минглаб уй-жойлар ва инфратузилма объектларига жиддий зарар етган.

Энг оғир талафотлар Хуанганг шаҳрида қайд этилди. Маҳаллий ОАВ хабар беришича, кучли шамол 12-қаватда яшовчи 30 ёшли эркакни дивани ва бошқа уй жиҳозлари билан бирга ҳавога кўтариб кетган. Жабрланувчи оғир аҳволда шифохонанинг жонлантириш бўлимига ётқизилган.

Айрим ҳудудларда эса торнадо оғир юк машиналарини ҳам ҳавога кўтариб, ўнлаб метр узоқликка ирғитган. Эжоу шаҳрида ҳам табиий офат катта вайроналарни келтириб чиқарган бўлиб, у ерда беш киши ҳалок бўлган. Қутқарув ишларига 3 мингдан зиёд мутахассис жалб этилган.

Мутахассислар таъкидлашича, Хубей провинциясида бундай кучли торнадолар жуда кам кузатилади. Бу галги офат ёзги муссон ёмғирлари ва “Майсак” тўфони таъсири билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Шу билан бирга, Хитойнинг жанубий ҳудудларида кучли сув тошқинлари ҳам кузатилмоқда. Гуансида тўрт киши ҳалок бўлган, саккиз киши бедарак йўқолган. Ҳанчжоу шаҳрида эса тарихий ёғингарчилик қайд этилди.

Тошқинлар яна бир хавфли ҳолатни ҳам келтириб чиқарди. Сув босган илончилик фермасидан 800 дан ортиқ илон қочиб кетган. Улар орасида кобра каби ўта заҳарли турлар ҳам борлиги айтилмоқда. Маҳаллий аҳоли махсус гуруҳлар билан илонларни қидириш ишларини давом эттирмоқда.

Хитой раҳбари Си Цзиньпин барча қутқарув хизматларига жабрланганларга тезкор ёрдам кўрсатиш ва хавфли ҳудудлардаги аҳолини зудлик билан эвакуация қилиш бўйича топшириқ берган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ажрашгандан кейин тақиладиган «ажралиш узуклари» трендга айландиАжрашгандан кейин тақиладиган «ажралиш узуклари» трендга айландиБугун, 17:59Францияда Эбола аниқланган илк бемор соғайиб, шифохонадан чиқдиФранцияда Эбола аниқланган илк бемор соғайиб, шифохонадан чиқдиБугун, 16:40Макрон турган меҳмонхона яқинида портлашлар юз бердиМакрон турган меҳмонхона яқинида портлашлар юз бердиБугун, 16:29Қуруқликда яшайдиган ғаройиб балиқ ҳақида эшитгансизми?Қуруқликда яшайдиган ғаройиб балиқ ҳақида эшитгансизми?Бугун, 16:14Йўқолган британиялик 10 кун Барселонада дам олдиЙўқолган британиялик 10 кун Барселонада дам олдиБугун, 15:59Макрон турган меҳмонхона яқинида икки портлаш юз бердиМакрон турган меҳмонхона яқинида икки портлаш юз бердиБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди