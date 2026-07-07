Гоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламининг энг кутилган намойишлари

·0·Авто
Гоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламининг энг кутилган намойишлари

Ғарбий Сассексда анъанавий тарзда ўтказиладиган нуфузли Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбири жорий йилда ҳам ўзининг юксак мақомини сақлаб қолган ҳолда қайтмоқда. 9-12-июль кунлари бўлиб ўтадиган ушбу автомобиллар байрами саноатнинг энг сўнгги ютуқлари ва келажакдаги йўналишларини белгилаб берувчи майдон бўлиши кутилмоқда. Тадбир доирасида дунёнинг етакчи брендлари ўзларининг янги моделларини нафақат статик ҳолатда, балки машҳур Гудвуд тепалигига кўтарилиш пойгаларида ҳам намойиш этадилар. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ушбу фестивалнинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири — афсонавий спорт карларининг электрлаштирилган версиялари ва гибрид технологияларининг кенг жорий этилаётганидир. Autocar маълумотларига кўра, Toyota ГР GT кроссовери ва Гордон Муррай томонидан яратилган драматик С1 ЛМ каби моделлар томошабинлар эътиборида бўлади. Ўзбекистонлик автомобил ихлосмандлари учун ҳам ушбу тадбир қизиқарли, чунки унда тақдим этилган технологиялар яқин йилларда глобал бозор, жумладан, бизнинг минтақамиздаги премиум сегментга ҳам таъсир кўрсатади.

Электр қуввати ва янги авлод спорт карлари

Алпине бренди ўзининг машҳур А110 моделининг келажагини намойиш этмоқда. Алпине А110 Футуре деб номланган ушбу тест-мули бренднинг тўлиқ электр қувватига ўтиш давридаги илк қадами ҳисобланади. Ташқи кўринишидан ҳозирги бензинли моделга ўхшаса-да, у мутлақо янги EV платформасида қурилган. Кенгайтирилган ғилдирак аркалари ва ўзгарган конструкция ушбу ихчам спорт карининг янги даврига ишора қилмоқда.

Британиянинг Aston Martin бренди ҳам фестивалга катта тайёргарлик билан келган. Компания ўзининг ДБ12, ДБХ ва Вантаге моделларининг "С" индексли, янада қувватли ва агрессив кўринишга эга версияларини Гудвуд йўлакларида синовдан ўтказади. Шунингдек, бренднинг илк ўрта двигателли серияли модели бўлмиш Валҳалла ҳам диққат марказида. Бу гибрид суперкар 4,0 литрли V8 двигатели ва учта электр мотор ёрдамида жами 1064 от кучини ишлаб чиқаради. Автомобил 100 км/соат тезликка бор-йўғи 2,5 сонияда эришади.

Ҳашамат ва тарихий мерос уйғунлиги

Bentley компанияси ўзининг ҳашаматли Флйинг Спур лимузини янгиланган қиёфада тақдим этди. Автомобил бренднинг кўп йиллик анъанаси бўлган тўртта фарали дизайндан воз кечиб, иккита асосий чироққа ўтган. Унинг С варианти 4,0 литрли битурбо V8 двигатели ва электр мотор ёрдамида 671 от кучи қувватини тақдим этади, бу эса ҳашамат ва динамикани ўзида мужассам этади.

Фестивалда нафақат келажак, балки ўтмишнинг буюк мероси ҳам ёдга олинади. Audi Традитион бўлими 1935-йилда Ауто Унион томонидан яратилган тарихий пойга автомобилининг аниқ нусхасини олиб келди. Ўз даврида соатига 326 км (203 мил) тезлик қайд этган ушбу V16 двигателли техника мўъжизаси Гудвуд тепалигида ўзининг қудратини яна бир бор намойиш этади.

  • Toyota ГР GT — пойга технологияларининг кўчага чиқиши;
  • Aston Martin Валҳалла — 1064 от кучига эга гибрид махлуқ;
  • Bentley Flying Spur — ҳашаматнинг янги дизайн тили;
  • Алпине А110 Футуре — афсонавий спортманнинг электр келажаги.
Гудвуд фестивали нафақат автомобил кўргазмаси, балки муҳандислик санъатининг байрамидир. Бу ерда тақдим этилган технологиялар, айниқса Aston Martin ва Bentley каби брендларнинг гибрид ечимлари, яқин келажакда автомобил саноатининг асосий трендига айланиши шубҳасиз.

ГудвудAston MartinBentleyЭлектромобилларСуперкарлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Peugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиPeugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиБугун, 20:201 июлдан ҳайдовчилар қайси ҳужжатни олиб юриши шарт?1 июлдан ҳайдовчилар қайси ҳужжатни олиб юриши шарт?Бугун, 19:43UzAuto Motors тарихдаги энг қиммат Chevrolet моделини тақдим қилдиUzAuto Motors тарихдаги энг қиммат Chevrolet моделини тақдим қилдиБугун, 19:17Bentley ўзининг илк электр автомобили Торкал моделини сентябрда намойиш этадиBentley ўзининг илк электр автомобили Торкал моделини сентябрда намойиш этадиБугун, 18:55Буюк Британияда ҳар йили 750 мингдан ортиқ автомобил изсиз йўқолмоқдаБуюк Британияда ҳар йили 750 мингдан ортиқ автомобил изсиз йўқолмоқдаБугун, 17:24Peugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиPeugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиБугун, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди