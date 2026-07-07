Гоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламининг энг кутилган намойишлари
Ғарбий Сассексда анъанавий тарзда ўтказиладиган нуфузли Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбири жорий йилда ҳам ўзининг юксак мақомини сақлаб қолган ҳолда қайтмоқда. 9-12-июль кунлари бўлиб ўтадиган ушбу автомобиллар байрами саноатнинг энг сўнгги ютуқлари ва келажакдаги йўналишларини белгилаб берувчи майдон бўлиши кутилмоқда. Тадбир доирасида дунёнинг етакчи брендлари ўзларининг янги моделларини нафақат статик ҳолатда, балки машҳур Гудвуд тепалигига кўтарилиш пойгаларида ҳам намойиш этадилар. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ушбу фестивалнинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири — афсонавий спорт карларининг электрлаштирилган версиялари ва гибрид технологияларининг кенг жорий этилаётганидир. Autocar маълумотларига кўра, Toyota ГР GT кроссовери ва Гордон Муррай томонидан яратилган драматик С1 ЛМ каби моделлар томошабинлар эътиборида бўлади. Ўзбекистонлик автомобил ихлосмандлари учун ҳам ушбу тадбир қизиқарли, чунки унда тақдим этилган технологиялар яқин йилларда глобал бозор, жумладан, бизнинг минтақамиздаги премиум сегментга ҳам таъсир кўрсатади.
Электр қуввати ва янги авлод спорт карлариАлпине бренди ўзининг машҳур А110 моделининг келажагини намойиш этмоқда. Алпине А110 Футуре деб номланган ушбу тест-мули бренднинг тўлиқ электр қувватига ўтиш давридаги илк қадами ҳисобланади. Ташқи кўринишидан ҳозирги бензинли моделга ўхшаса-да, у мутлақо янги EV платформасида қурилган. Кенгайтирилган ғилдирак аркалари ва ўзгарган конструкция ушбу ихчам спорт карининг янги даврига ишора қилмоқда.
Британиянинг Aston Martin бренди ҳам фестивалга катта тайёргарлик билан келган. Компания ўзининг ДБ12, ДБХ ва Вантаге моделларининг "С" индексли, янада қувватли ва агрессив кўринишга эга версияларини Гудвуд йўлакларида синовдан ўтказади. Шунингдек, бренднинг илк ўрта двигателли серияли модели бўлмиш Валҳалла ҳам диққат марказида. Бу гибрид суперкар 4,0 литрли V8 двигатели ва учта электр мотор ёрдамида жами 1064 от кучини ишлаб чиқаради. Автомобил 100 км/соат тезликка бор-йўғи 2,5 сонияда эришади.
Ҳашамат ва тарихий мерос уйғунлигиBentley компанияси ўзининг ҳашаматли Флйинг Спур лимузини янгиланган қиёфада тақдим этди. Автомобил бренднинг кўп йиллик анъанаси бўлган тўртта фарали дизайндан воз кечиб, иккита асосий чироққа ўтган. Унинг С варианти 4,0 литрли битурбо V8 двигатели ва электр мотор ёрдамида 671 от кучи қувватини тақдим этади, бу эса ҳашамат ва динамикани ўзида мужассам этади.
Фестивалда нафақат келажак, балки ўтмишнинг буюк мероси ҳам ёдга олинади. Audi Традитион бўлими 1935-йилда Ауто Унион томонидан яратилган тарихий пойга автомобилининг аниқ нусхасини олиб келди. Ўз даврида соатига 326 км (203 мил) тезлик қайд этган ушбу V16 двигателли техника мўъжизаси Гудвуд тепалигида ўзининг қудратини яна бир бор намойиш этади.
- Toyota ГР GT — пойга технологияларининг кўчага чиқиши;
- Aston Martin Валҳалла — 1064 от кучига эга гибрид махлуқ;
- Bentley Flying Spur — ҳашаматнинг янги дизайн тили;
- Алпине А110 Футуре — афсонавий спортманнинг электр келажаги.
…