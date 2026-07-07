Лионель Месси 9 ёшидаёқ афсонага айланган: Катталар уни кўриш учун машғулотда қоларди

·14·Спорт
Лионель Месси 9 ёшидаёқ афсонага айланган: Катталар уни кўриш учун машғулотда қоларди

Саккиз карра “Олтин тўп” соҳиби ва жаҳон чемпиони Лионель Месси ўзининг буюклик йўлини Барселона академиясига қадар анча эрта бошлаган. Аргентиналик ҳужумчи ҳали болалик чоғидаёқ ўзининг туғилиб ўсган Росарио шаҳри кўчаларида ва Невеллъс Олд Бойс клуби тизимида ҳақиқий афсонага айланиб улгурган эди. Унинг иқтидори шу қадар юқори бўлганки, ҳатто асосий жамоанинг профессионал футболчилари ҳам “кичкина сеҳргар”нинг ўйинини томоша қилиш учун ўз режалари ва дам олиш вақтларидан воз кечишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Невеллъс Олд Бойс клубининг собиқ футболчиси Матиас Фондато талкСПОРТ нашрига берган интервюсида ўша даврларни эслаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Месси бор-йўги тўққиз ёшда бўлишига қарамай, бутун клуб унинг маҳоратидан ҳайратда эди. Фондато ўзи асосий жамоага энди қўшилган пайтларида, барча тажрибали ўйинчилар машғулотдан сўнг душ қабул қилиб, меҳмонхонага кетишдан олдин ёш Мессининг ўйинларини кўриш учун стадионда қолишганини таъкидлади.

“87-йил машинаси” ва Марадонага қиёс

Лионель Месси тўп сурган ёшлар жамоаси ўша вақтларда “Те Мачине оф 87” (87-йил машинаси) номи билан машҳур бўлган. Бу жамоа кетма-кет уч йил давомида бирор марта ҳам мағлубиятга учрамаган ҳолда барча рақибларини тор-мор келтирган. Матиас Фондатонинг айтишича, Лионельнинг майдондаги ҳаракатлари худди ҳозиргидек ҳайратланарли бўлган, фарқи фақат унинг жисмоний ўлчамларида эди.

“У жуда кичкина эди, лекин майдонда ўз тенгдошларига қарши катталардек ақл билан ўйнарди. Унинг келажакда айнан ким бўлишини аниқ айтиш қийин эди, бироқ у ўша ёшдаёқ биз кўрган ҳар қандай боладан мутлақо фарқ қиларди”, — дейди Фондато. Айнан ўша пайтларда маҳаллий мухлислар уни афсонавий Диего Марадона билан қиёслашни бошлаган эдилар.

Қизиғи шундаки, Лионель Месси 1993-йилда Диего Марадонанинг Невеллъс Олд Бойс сафидаги дебют ўйинини стадионда бевосита кузатган. Oraдан кўп ўтмай, тўққиз ёшли Месси “Эстадио Марселььо Биелса” стадионида танаффуслар пайтида мухлислар учун тўп билан турли трюкларни намойиш этар, бутун стадион эса унинг исмини ҳайқириб айтарди.

Тарихий мерос ва бугунги кун

Месси Невеллъс Олд Бойс сафида профессионал даражада бирорта ҳам расмий ўйин ўтказмаган бўлса-да, унинг Аргентинадаги таъсири абадий бўлиб қолади. У Испанияга кўчиб ўтиб, жаҳон футболи тарихини қайта ёзишга муваффақ бўлди. Ҳозирги кунда ҳам унинг жамоадошлари, хусусан Барселона ва Испания терма жамоаси юлдузи Педри, Мессининг ҳамон юқори савияда эканлигини “ақл бовар қилмас” ҳолат деб атамоқда.

Матиас Фондато учун Росарио кўчаларида бошланган бу ҳикоя 2022-йилда Қатар яшил майдонларида мантиқий якунига етди. Унинг фикрича, Мессининг жаҳон чемпионлигини қўлга киритиши — ўша тўққиз ёшли “кичкина сеҳргар” бошлаган буюк жумбоқнинг сўнгги ва энг муҳим бўлаги эди. Бугунги кунда ҳам Лионель Месси ўзининг узоқ йиллик фаолияти билан миллионлаб мухлисларни ҳайратда қолдиришда давом этмоқда.

Лионель МессиАргентинаНевеллъс Олд БойсФутбол ТарихиРосарио
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина ва Миср баҳсини биз билан бирга жонли эфирда кузатингАргентина ва Миср баҳсини биз билан бирга жонли эфирда кузатингБугун, 21:11Криштиану Роналду учун кутилмаган бурилиш: Португал терма жамоасида янги рол таклиф этилдиКриштиану Роналду учун кутилмаган бурилиш: Португал терма жамоасида янги рол таклиф этилдиБугун, 20:58Ламине Ямал Жахон чемпионатида порламоқда: Неманжа Видик уни “мини-Месси” деб атадиЛамине Ямал Жахон чемпионатида порламоқда: Неманжа Видик уни “мини-Месси” деб атадиБугун, 20:30Ливерпул Мексика футболи юлдузи Гилберто Мора учун курашга қўшилдиЛиверпул Мексика футболи юлдузи Гилберто Мора учун курашга қўшилдиБугун, 20:10Месси ва Салоҳ тўқнашуви: асосий таркиблар эълон қилинди...Месси ва Салоҳ тўқнашуви: асосий таркиблар эълон қилинди...Бугун, 20:04Испания миллий жамоаси ЖЧ тарихида мисли кўрилмаган рекорд ўрнатдиИспания миллий жамоаси ЖЧ тарихида мисли кўрилмаган рекорд ўрнатдиБугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди