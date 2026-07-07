Лионель Месси 9 ёшидаёқ афсонага айланган: Катталар уни кўриш учун машғулотда қоларди
Саккиз карра “Олтин тўп” соҳиби ва жаҳон чемпиони Лионель Месси ўзининг буюклик йўлини Барселона академиясига қадар анча эрта бошлаган. Аргентиналик ҳужумчи ҳали болалик чоғидаёқ ўзининг туғилиб ўсган Росарио шаҳри кўчаларида ва Невеллъс Олд Бойс клуби тизимида ҳақиқий афсонага айланиб улгурган эди. Унинг иқтидори шу қадар юқори бўлганки, ҳатто асосий жамоанинг профессионал футболчилари ҳам “кичкина сеҳргар”нинг ўйинини томоша қилиш учун ўз режалари ва дам олиш вақтларидан воз кечишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Невеллъс Олд Бойс клубининг собиқ футболчиси Матиас Фондато талкСПОРТ нашрига берган интервюсида ўша даврларни эслаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Месси бор-йўги тўққиз ёшда бўлишига қарамай, бутун клуб унинг маҳоратидан ҳайратда эди. Фондато ўзи асосий жамоага энди қўшилган пайтларида, барча тажрибали ўйинчилар машғулотдан сўнг душ қабул қилиб, меҳмонхонага кетишдан олдин ёш Мессининг ўйинларини кўриш учун стадионда қолишганини таъкидлади.
“87-йил машинаси” ва Марадонага қиёсЛионель Месси тўп сурган ёшлар жамоаси ўша вақтларда “Те Мачине оф 87” (87-йил машинаси) номи билан машҳур бўлган. Бу жамоа кетма-кет уч йил давомида бирор марта ҳам мағлубиятга учрамаган ҳолда барча рақибларини тор-мор келтирган. Матиас Фондатонинг айтишича, Лионельнинг майдондаги ҳаракатлари худди ҳозиргидек ҳайратланарли бўлган, фарқи фақат унинг жисмоний ўлчамларида эди.
“У жуда кичкина эди, лекин майдонда ўз тенгдошларига қарши катталардек ақл билан ўйнарди. Унинг келажакда айнан ким бўлишини аниқ айтиш қийин эди, бироқ у ўша ёшдаёқ биз кўрган ҳар қандай боладан мутлақо фарқ қиларди”, — дейди Фондато. Айнан ўша пайтларда маҳаллий мухлислар уни афсонавий Диего Марадона билан қиёслашни бошлаган эдилар.
Қизиғи шундаки, Лионель Месси 1993-йилда Диего Марадонанинг Невеллъс Олд Бойс сафидаги дебют ўйинини стадионда бевосита кузатган. Oraдан кўп ўтмай, тўққиз ёшли Месси “Эстадио Марселььо Биелса” стадионида танаффуслар пайтида мухлислар учун тўп билан турли трюкларни намойиш этар, бутун стадион эса унинг исмини ҳайқириб айтарди.
Тарихий мерос ва бугунги кунМесси Невеллъс Олд Бойс сафида профессионал даражада бирорта ҳам расмий ўйин ўтказмаган бўлса-да, унинг Аргентинадаги таъсири абадий бўлиб қолади. У Испанияга кўчиб ўтиб, жаҳон футболи тарихини қайта ёзишга муваффақ бўлди. Ҳозирги кунда ҳам унинг жамоадошлари, хусусан Барселона ва Испания терма жамоаси юлдузи Педри, Мессининг ҳамон юқори савияда эканлигини “ақл бовар қилмас” ҳолат деб атамоқда.
Матиас Фондато учун Росарио кўчаларида бошланган бу ҳикоя 2022-йилда Қатар яшил майдонларида мантиқий якунига етди. Унинг фикрича, Мессининг жаҳон чемпионлигини қўлга киритиши — ўша тўққиз ёшли “кичкина сеҳргар” бошлаган буюк жумбоқнинг сўнгги ва энг муҳим бўлаги эди. Бугунги кунда ҳам Лионель Месси ўзининг узоқ йиллик фаолияти билан миллионлаб мухлисларни ҳайратда қолдиришда давом этмоқда.
…